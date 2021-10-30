Kocaeli Gazetesi’nin başyazarı dün bu gazetedeki yazısında yazdı:

“Atatürk resimli kahve fincanı”

İki eski okul arkadaşlarından,

Finlandiya’da yaşayan bir arkadaşının,

Finlandiyalı eş ve 3 çocuğunun hikayesi…

Finlandiyalı gelinin ATATÜRK sevgisini anlatan bir konu.

Türk baba ve Finlandiyalı gelinden olan 3 çocuğun,

Kahveyi Atatürk resimli fincanla içme arzuları…

Ve bu yazıya bazı okurların verdiği yanıtlar!

ATATÜRK yerine Abdülhamit resimleri olmalıymış!

Bir Finlandiyalı kadının:

ATATÜRK hayranlığına karşılık,

“Abdülhamit”

hayranlığı!

Hala ATATÜRK düşmanlığı!

Pes doğrusu…

Yazının yazarı Tanzer Ünal’a,

İnadına, Cumhuriyet ve inadına ATATÜRK

dediği için BRAVO…

Atatürk ve kahve fincanı deyince,

Kocaeli’nin çok iyi tanıdığı Albay Aydın Tamer’le ilgili bir anıyı yineleyelim.

Aydın Tamer:

1980 ihtilalinde Kocaeli’de belediye başkanlığı yapan Albay…

Aydın Tamer,Karamürselli babası Karamürsel’de kahvehane işleten PİR Ali’dir.

Atatürk 1933 yılında Karamürsel’i ziyarete geldiğinde Pir Ali’nin kahvehanesinde dinlenir.

Bu arada Pir Ali kendi elleri ile pişirdiği kahveyi Atatürk’e ikram eder.

Pir Ali, Atatürk’ün kahve içtiği fincanı hayatı boyunca en değerli anı olarak saklar.

Pir Ali öldükten sonra Atatürk’ün içtiği kahvenin fincanı oğul Albay Aydın Tamer tarafından muhafazaya alınır ve halen o fincan büyük bir ihtimamla Aydın Tamer’in evinde korunmaktadır.

Atatürk’ün Karamürsel’e geliş yıldönümlerinin kutlanış günlerinde o kahve fincanı törene katılanlara

bir süre gösterilir ve tekrar Aydın Albay’a teslim edilir.Atatürkçü Düşünce Derneği o fincanı ısrarla Aydın Tamer’den istemesine rağmen Tamer, Atatürk’ün kahve içtiği o fincanı vermez.

Kahve fincanı deyip geçmeyin,

Bir kahvenin 40 yıl hatırı var derler amma,

İş Atatürk’ün içtiği kahvenin fincanın HATIRI,

bugün aradan 88 yıl geçmesine rağmen hala devam ediyor.

Cumhuriyet’imizin 98. yılının kutlandığı bugünlerde,

Atatürk’ün resimli kahve fincanlarına tahammül edemeyen,

Abdülhamit hayranları ve Atatürk karşıtlarının,

(Yüreklerinde, bir Finlandiyalı kadın kadar ATATÜRK’ü tanımamış,

ATATÜRK sevgisi olmayanların)

Atatürk’ün dudaklarının değdiği elleri ile tuttuğu,

Karamürsel’de içtiği kahvenin FİNCANINI canı gibi saklayan,

Albay Aydın Tamer’i ziyaret etmelerini,

ATATÜRK’ten hatıra kalan o kahve fincanını görüp,

Hatta parmakları ile okşamalarını,

ATATÜRKÇÜ Düşünce Derneği’nin de,

Allah gecinden versin hak vaki olduğunda emekli Albay Aydın Tamer’den sonra o fincanın

ATATÜRK’e ait herhangi bir müzede sergilenmesini sağlamasını temenni ederken,

Abdülhamit hayranlarının Tanzer Ünal’ın yazısı,

“Atatürk resimli kahve fincanları” yazısını

Tekrar ama anlayana kadar,

Bir daha bir daha,

tekrar tekrar okumalarını tavsiye ederim!