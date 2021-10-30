Süs Bitkilerinin Sert Dal Çeliği Yapılarak Üretilmesi

Saygıdeğer Okuyucularım,

Süs bitkilerinin üretiminde çelikle üretim, çabuk ve kolay bir yöntemdir. Çelikleme usulünün kullanılması pek yaygındır. Süs bitkilerinin odunlaşmış dallarından kesilerek düz, ökçeli ve dipçikli olmak üzere yirmi veya yirmibeş santim uzunluğunda sert dal çelikleri hazırlanır. Bu sert dal çeliği yapılarak çoğaltılan bazı bitkileri şöyle sıralayabilirim:

Kelebek Çalısı - Buddleia: Leylak renginde ve şeklindeki çiçeklerini yerine göre temmuz - ağustos aylarında açar. İki ile üç metre kadar boylanır. Arı bitkisidir. Sert dal çeliği yapılarak çoğaltılır.

Deutzia - Daçya: Boyu iki metre kadar yükselir. Beyaz renkte ve demet şeklindeki çiçeklerini Haziran Ayında açar. Bol çiçek verir. Sert dal çeliği yapılarak çoğaltılır.

Filbahri - Philadelphus: Boyu bir buçuk ile üç metreye kadar yükselir. Yasemin kokulu, beyaz renkli çiçeklerini haziran -temmuz aylarında açar. Sert dal çeliği yapılarak çoğaltılır.

Ribes- Frenk Üzümü: Bir veya iki metre kadar boylanır. Sarı ve kırmızı renkte olan çiçeklerini nisan ayında açar. Sonbaharda yaprakları kızarır. Çit bitkisi olarak da kullanılır. Budama ile şekil vermeye elverişlidir. Sert dal çeliği yapılarak çoğaltılır.

Calycanthus - Kokulu Çalı: Dalları kırıldığında hoş bir koku çıkarır. Haziran veya temmuz aylarında çiçeklenir. Boyu, üç metre kadar yükselir. Bahçelere üçlü grup yapılarak dikilir. Sert dal çeliği yapılarak çoğaltılır.

Spirea - İspirya:İki metre kadar boylanan bir çalıdır. İlkbaharda erkenden ve bir de Yazın çiçeklenen çeşidi vardır. Bahçelerde tek başına ve çimenlerin boşluklarına dikilir. Çit bitkisi olarak da dikilir.

Tamari - Ilgın: Üç veya dört metre kadar boy atar. İnce sürgünlü, zarif yapraklı bir süs çalısıdır.Yaprakları, kırmızımtırak olan çeşidi makbuldür. Sıcak ve güneşli yerleri sever. Kurak ve kumsal topraklarda yetişir. Bahçelere tek başına veya üçlü gruplar halinde dikilir. Sert dal çeliği yapılarak çoğaltılır.

Lomicera - Ağaç Hanımeli: Boyu, iki ile dört metreye kadar yükselir. Dalları sarkık ve dikine büyüyen değişik çeşitleri vardır. Beyaz ve pembe renkte bol çiçek açar. Sonbaharda küçük kırmızı meyveleri ile süs yapar. Sert dal çeliği yapılarak çoğaltılır.

Bir başka konu ve yazımda buluşmak üzere…

Saygılarımla,

İbrahim Tınaztepe