Kış geliyor, aracınızı kışa hazırladınız mı?

Sonbahar bitti…

Kış geldi gelecek…

Peki aracınızı kışa hazırladınız mı?

Cevabınız “hayır” ise, aşağıdaki haberi ve değerlendirmeleri okuyun.

Radyo Trafik ortak yayınında İleri Sürüş Teknikleri Uzmanı Mert İntepe, Radyo Trafik dinleyicilerinden gelen soruları cevapladı. Araçları kış şartlarına hazırlamanın önemine değinen İntepe, kış bakımının mutlaka gerekli olduğunu söyledi.

ARAÇ BAKIMI YA DA KİŞİSEL OLARAK KIŞA NASIL HAZIRLANMALIYIZ?

Aracın kış hazırlıklarını yaparken “Aracınıza evlat muamelesi yapın, gerekli yerlerde gerekli masrafları yapmazsanız, daha büyük masraflarla karşılaşabilirsiniz. Öncelikle kış lastiği takılması gerekiyor. Üstelik kış lastiği takılırken, kesinlikle 4 adet lastik değiştirilmeli. 2 lastik değiştirmek aracın dengesiniz bozar ve her frende kaymaya neden olur. Ayrıca akü önemli bir ayrıntı. Akü önemli bir ayrıntı, akü başlarının oksitlenmemesi gerekli. Ayrıca, antifriz ve V kayışı kesinlikle gözden geçirilmesi gerekir, filtreler kesinlikle değiştirilmeli. Kış bakımı önerileri arasında arka cam rezistansı kontrol edilmeli. Araç bakımı dışında araçta mutlaka bulunması gereken malzemeler kar fırçası, kürek, eldiven, kar zinciri, ilk yardım çantası ve yangın tüpü…

YEŞİL VE KIRMIZI ANTİFİRİZ FARKI NEDİR?

Aracınızın motor yağında olduğu gibi antifriz modeliyle ilgili de bir orijinallik söz konusudur.Antifriz seçimi aracınızın model yılından, motor teknolojisine ya da dizel - benzinli olmasına kadar değişiklik gösterir. Aracınızın önerdiği antifrizi kullanmazsanız tüm hortumlarınız parçalanır. Tamamının antifriz olması gerekmiyor. Yarı yarıya; yarısı su, yarısı antifriz olabilir.Geçen sene aracınıza antifriz koymadıysanız bu sene koyarken dikkat edin, çünkü aracınıza zarar verebilir.Bazı kişiler antifriz yerine tuzlu su kullanıyor. Araca tuz atıldığında oksitlenen yerler belki çözülebilir, ama genel olarak araca büyük zararlar verebilir.

BAKIM SÜRESİNE DİKKAT!

Aracın yağ bakımı gibi rutin bakımlarına çok dikkat edilmesi gerekir. Bu konuda bilinen yanlışlar da var. Anca 3 yılda 10 bin kilometre yapıyorum diye düşünüp bakımın süresi çok açılmamalı. Km dolmadıysa bile yıllarca bakım yaptırmamak kesinlikle araca zarar verir, yağın bir ömrü var. Araç çalışmadığı zaman daha hızlı yağ değişimi yapılması gerekli. Hatta km dolmadı ama süre geldiyse önleyici bakım yapılabilir. Malum kış şartları geliyor. Ekonomik bir durum yoksa kesinlikle gidilmeli. Kilometrenin gelmesi beklenmemeli.

KISA SORULARA KISA CEVAPLAR

Radyo Trafik gönüllü muhabirlerinin araçlar konusunda merak ettiklerini de cevaplayan İleri Sürüş Teknikleri Uzmanı Mert İntepe’nin sorulara verdiği yanıtlar şu şekilde;

Dizel araçlar vurdurma yöntemiyle çalıştırılmaz deniyor, doğru mu?

Araç otomatikse vurduramazsınız, ancak düz vites araç dizel ya da benzinliyse vurdurarak çalıştırabilirsiniz. Araçlarda fren yaparken vites küçülterek yavaşlayabilirsiniz.

Hibrit bir aracım var, şehir içinde devamlı değişen yakıt türü aracıma zarar verir mi?

Herhangi bir sorun olmaz, araçlar zaten buna göre tasarlanıyor.

Aracımıza farklı istasyonlardan aldığımız yakıtın etkisi nedir?

Bilinen istasyonlardan alınan yakıtlar genelde daha temizdir. Ürün karıştırılmaz ve düzenli yakıt tankı temizlikleri yapılmaktadır.

Mazot deposuna katkı maddesi eklemek istiyorlar, bu gerekli mi?

Aracınıza katkı maddesi ekletmeyin, aracınızı bozar!

ADBLUE araçlara eklenmeli mi?

Araçların fabrika çıkışı adblue deposu var konmak zorunda hem havayı korumak hem motoru korumak için eklenir.

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Stresler yaşam kalitemizi OLUMSUZ ETKİLİYOR

Stres, günlük hayatta karşılaştığımız, bizi baskı altına alan ve sıkıntıya sokan durumlardır.Günlük hayatta yaşadığımız stresler yaşam kalitemizi olumsuz etkiler. Oysaki hayatımızda strese neden olan her şeyden birkaç öneri ile kurtulmak mümkün. Uz. Psikolog Esin Çelik, stresle başa çıkmanın yolları hakkında bilgi verdi.

STRES KALICI HALE GELMEMELİ

Stres ruh ve beden sağlığını olumsuz etkileyen önemli bir faktördür. Günlük hayatta yaşanan her şey strese yol açabilir. Önemli olan bu durumun devam etmemesidir. Zaman darlığı, önemli işlerin zamanında yetiştirilememesi, güven eksikliği gibi durumlar stres yapmak için yeterli nedenlerdir. Stresi ortaya çıkaran ise genellikle; “yetiştirememek”, “yapamamak” ve “halledememek” düşüncelerine kapılmaktır.

OLUMLU STRES KİŞİLİK GELİŞİMİ İÇİN ÖNEMLİ

Stres belirli bir oranda ise yararlı olabilir. Bu durum “Olumlu stres” olarak adlandırılır. Olumlu stres, yeni bir döneme geçişe uyum sağlarken yaşanan sıkıntılar olarak tanımlanabilir. İnsanlar kendilerini yeni bir yaşama hazırlarken stres yaşayabilir; ancak bu, beklenen bir durumdur. Olumlu stres insanların kişilik gelişimine katkıda bulunur.

OLUMLU STRESLER

- Yeni bir çocuğun dünyaya gelmesi

- Evlenmek

- İş yerinde terfi almak

- Şehir değişikliği yapmak

STRESLE BAŞA ÇIKMANIN YOLLARI

1. Bazı durumların stres yaratacağı önceden bilinmeli ve bu durum kabul edilmelidir.

2. Spor yapılmalı, beslenmeye dikkat edilmeli, çok fazla kafein ve alkol tüketiminden uzak durulmalıdır.

3. İş stresinden kaçınmak için önemli işler listesi yapmak uygun olabilir. Böylelikle, yapılması gereken acil işler ön sıraya konur ve geri kalan işlerin ise yetiştiği kadarı yapılır.

4. Yapılmaktan hoşlanılmayan aktivitelerde başka alternatifler düşünülmelidir. Örneğin; market alışverişi yapmayı sevmeyen ve bu esnada strese giren bir kişi, bu işi başka bir kişinin yapmasını isteyebilir ya da internet yoluyla market alışverişi yapmayı tercih edebilir.

5. Ev anahtarını sürekli unutan bir kişi bu durumdan dolayı sürekli stres yaşıyorsa, yedek anahtar yaptırarak, kullandığı her eşyada birer tane bulunmasını sağlayabilir.

6. Mükemmeliyetçilik huyundan vazgeçilmelidir.

7. Trafikte strese girenler yola çıkarken trafiğin olduğu fikrine alışmalıdır. Yoğun trafikte stres yaşayan kişiler; araç kullanmayıp toplu taşıma araçlarını tercih edebilirler ya da mesafe uzasa da daha sakin yollardan gitmeyi seçebilirler ve araçta müzik dinleyebilirler.

8. Gün içinde bekleme sürelerinde cüzdan, çanta, evrak düzenlemek, çok uzun süredir görüşemeyip aramaya fırsat bulunamayan kişilerle telefonla görüşmek gibi daha önce ertelenen işler yapılabilir.

9. Eve misafir geldiği zaman en iyi şekilde ağırlamak için stres yapmak yerine, beraber geçirilen zamanın daha sağlıklı ve kaliteli geçmesine özen gösterilmelidir.

10. Karşılıklı ilişkilerde stresten uzak durmak için kişiler birbirlerini dinlemelidir.

11. Stres karşısında mizah kullanılmalı yani sorunlar karşısında gülüp geçilebilmelidir.

12. Kişi kendi kendini deşarj ettiği bir zaman dilimi ayarlayıp, hobi edinebilir.

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Saç ekimi yapmada nelere dikkat edilmeli?

Kendisi de doktor olan Türk Sağlık Turizm Derneği (TÜSATDER) Başkanı Dr. Servet Terziler, saç ekimi işlemi yaptırmayı düşünen kişilere şu tavsiyelerde bulunuyor:

-Saç ekimi yapılacak hastanenin iyi araştırılması lazım. Hastanenin en az 5 yıllık bir geçmişe sahip olması gerekiyor.

-İşlem yapılacak hastanenin steril ve hijyenik olduğundan emin olunmalı.

-Ameliyata girecek kişinin muhakkak doktor olması lazım. Beyaz önlük giyse bile doktor olup olmadığı öğrenilmeli.

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MANGAL NASIL YAKILIR?

Bugün günlerden pazar… Mangal yapmak isteyenlere birkaç tüyo…

-Mangaldaki külleri temizleyin.

-Kağıt ve gazete parçalarını buruşturarak mangala dizin.

-Kağıt parçalarının aralarına dal parçaları sıkıştırın.

-Kağıtların üzerine çıra ve kuru dal parçalarını dik olarak yerleştirin.

-Boş kalan yerlere kaliteli mangal kömürünü yayın ama çıraların altı boş kalsın.

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Kışın hangi sebzeler yetişir?

Kışın toprak üstünde yetişen başlıca sebzeler pırasa, karnabahar, brokoli, lahana, bezelye, bakla, ıspanak, pazı, karalahana, kıvırcıktır. Bunun yanı sıra toprak altında havuç, kereviz, turp, kuru soğan, sarımsak yetiştirebilirsiniz.

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Soğan

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Mutlulukla ilgili sözler!

Mutluluk, insanlar için vazgeçilmezdir.Mutluluk hissi en çok da sağlıklı ve huzurlu anınızda gelir. Mutluluk ile ilgili kısa sözler kişilere ruh halini sevdiklerine aktarma olanağı sunar.

-Ne kadar değişirsen değiş. İlk nerede mutlu olduysan, hep oraya çevirirsin kafanı.

- Başkalarının mutluluğundan kendine pay çıkaran insan, en mutlu insandır.

- Seninle mutlu oldu bedenim, seninle hayat buldu soğuk ellerim, bir seni sevdim bebeğim, mutluluk ikimizin her şeyim.

- En yüksek mutluluğa erenler bile, başka arzular peşinde deli gibi koşarlar.

-Bu zamanda mutluluğu sevgiliden, dosttan aramayacaksınız alın bir çikolata yiyip mutlu olun.

- Sabır tohumunu kalbine ekip, şükür suyu ile sularsan, yetiştirdiğin çoğu şeyin adı “mutluluk’ olur.