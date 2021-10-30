Bağımsız Cumhuriyet

Rahmetli babam “borçlu insan kabadayılık yapamaz” derdi.

Bir müddettir çok sık hatırlar oldum onun bu sözünü.

Hele ki Cumhuriyet’imizin kuruluş yıldönümüne tekabül eden bu zamanlarda.

Özellikle de tarihi bir anekdot kapsamında…

Şöyle ki:

Oldukça zorlu şartlarda geçen, güvenli telgraf imkânını dahi zor bulduğumuz Lozan görüşmelerinin sonuna gelindiğinde, İngiltere heyet başkanı Lord Curzon, İsmet Paşa’ya meâlen şöyle der:

“Konuşmamızın neticesinden memnun değiliz. Söylediğimiz hiçbir şeyi kabul etmiyorsunuz, hepsini reddediyorsunuz. Biz bunların hepsini cebimize atıyoruz. Ancak yarın harap bir memleketi imar etmek için, ihtiyaç duyacağınız parayı temin etmek üzere önümüzde diz çökeceksiniz. Bizden yardım istediğiniz zaman, bugün reddettiklerinizi birer birer çıkarıp önünüze koyacağız.”

Lord Curzon haksız sayılmazdı, zira zaten zor şartlarda girilen bir savaşın neticesinde eldeki imkânlar daha da daralmış, memleketin pek çok alanda imarına yönelik olarak yapılması gerekenler için gerekli maddî kaynaklar yetersiz kalmış durumdaydı.

Ama yanıldığı çok önemli bir husus vardı: Kendilerinden yardım isteneceği zannı…

Evet, tüm zorluklara, imkânsızlıklara rağmen, başta Atatürk olmak üzere, Cumhuriyet’in kurucu iradesi, askerî açıdan temin edilen bağımsızlığın devamının ekonomik bağımsızlıkla mümkün olacağını unutmamış, yerli ve millî kalkınma planları dahilinde, kaynaklarımızın israf edilmeden kullanılmasını esas alarak ve bireysel zenginleşme peşine düşmeden, tarımdan sanayiye birçok alanda yatırım yapmıştır.

Böylece İngiltere’nin tehdidini boşa çıkarmışlardır.

O kadar ki, 1929 buhranı gibi İngiltere dâhil tüm dünyanın ekonomik açıdan sarsıldığı bir dönemde Türkiye Cumhuriyeti, tarihinde belki de ilk ve son kez, neredeyse denk bir bütçe ile, bu krizin kendisini teğet geçmesini sağlamıştır.

Bu açıdan bakıldığında, Cumhuriyet’in kuruluş döneminde inşa edilen, “kendi kendimize yetebilme” hedefi ile kurulmuş ancak birçoğunun satıldığına şahit olduğumuz fabrikaların manevî değerlerinin maddî değerlerini de aşan bir boyutta olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.

Zira onlar sadece birer üretim merkezi değil, bağımsızlık iradesinin de sembolleridir.

Bir ordu hatta bir millet için savaştaki en büyük sıkıntılardan ve dezavantajlardan biri açlıktır.

Osmanlı’nın son dönemindeki savaşlarda da, İstiklâl harbinde de biz bunu ciddî biçimde tecrübe etmiş bir milletiz.

Bu tecrübedir ki, yeni kurulan devletin en önemli kalkınma hamlelerinden birinin tarım olmasına yol açmıştır.

Köylünün “milletin efendisi” olarak tanımlanmasına vesile olmuştur.

Ve tüm bu girişimler bir bütünde “diz çökmeden” imarın sağlanabileceğine delil olmuştur.

Millet için, milletin bağımsızlığının öncelenmesi için çalışmanın netice vereceğinin göstergesi olmuştur.

Ve belki de kararlılığından doğan bu başarıları nedeniyledir ki Atatürk’ün, 13 senelik bir Cumhuriyet’in Cumhurbaşkanı olarak Antakya’ya gözünü diken İtalya’ya yönelik “uyarıları” ciddiye alınmış, gereği yapılmıştır.

Zira “bağımsız bir devlet kurmayı” başarmışlar, bağımsızlığını korumak için de ne gerekiyorsa yapacaklarını kanıtlamışlardır.

Boşa kabadayılık yapanların onları anlamasını beklemek ise bizzat onlara haksızlıktır…

Cumhuriyet Bayramımız kutlu, Cumhuriyetimiz ilelebet payidâr olsun…