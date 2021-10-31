Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın ‘Hürriyet’

Türkiye Cumhuriyet, tam 98 yıl önce kuruldu. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarını geride bıraktık. Kutlamalara İzmit Belediyesi, damga vurdu. İzmit Belediyesi, Cumhuriyet Bayramı nedeniyle birçok etkinlik düzenledi… Finali muhteşem bir konserle yaptı…

Gençlerin isteği üzerine İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’in Cumhuriyet konseri için Kocaeli Fuarı Güneş Sahnesi’ne getirdiği ünlü rock grubu Duman, 100 bin kişiye konser verdi. Son yılların en mahşeri kalabalığı oluştu.

EGEMENLİK ‘SARAYDAN’ ALINIP ASIL SAHİBİNE YANİ ‘MİLLETE’ VERİLDİ

Konser alanının tıka basa dolması, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’i de coşturdu. Hürriyet de coşkulu bir konuşma yaparak şunları söyledi; “Atatürk’ün bize emanet ettiği gençliğimizsiniz. O yüzden sizleri daha da çok seviyorum. Atatürk’ün ebedi eseri Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 98. yılını hep birlikte büyük bir coşku, mutluluk ve gururla kutluyoruz. Bu gurur hepimizin. 98 yıl önce egemenlik ‘saraydan’ alınıp asıl sahibine yani ‘millete’ verildi. Cumhuriyet; demokrasi, kadın-erkek eşitliği, hukukun üstünlüğü, çağdaş eğitim ve egemenliğin kayıtsız şartsız millete devridir.

HEPİNİZ ASLINDA BİRER MUSTAFA KEMALSİNİZ

Bize ve sizlere emanettir, korumak vazifemizdir. Cumhuriyet; her birinizin yüzünde Mustafa Kemal’i ve onun bağımsızlık aşkını görmektir. Hepiniz aslında birer Mustafa Kemalsiniz. Ülkenin her köşesinde eşitlik, özgürlük, barış ve kardeşliktir. Tüm zorluk ve yokluğa rağmen, milletimizin özündeki hürriyet aşkıdır. Cumhuriyet; bu güzel vatanda insanca, özgürce ve onurlu yaşamanın güvencesidir. Çocuklarımızın gözlerindeki umut, yarınlara duyulan güven ve ‘Fikri, irfanı, vicdanı hür’ yaşamanın gereğidir. Seçme ve seçilme hakkını kazanan; özgür ve bağımsız kadınlardır. Çocuk yaşta evliliklere ‘Dur’ deme cesaretidir, cumhuriyet.

CUMHURİYET VARSA…

Bu topraklarda bağımsızlığa, çağdaşlığa, akla ve bilime, özgürlüklere, fırsat eşitliğine, kadın haklarına, hukukun üstünlüğüne, barışa ve demokrasiye sahip çıkmak; cumhuriyete sahip çıkmakla başlar. Cumhuriyet varsa özgürlük, cesaret, azim, bağımsızlık var. Haykırın adını dünyaya, herkes duysun. Kimin sayesinde? Onun adı Mustafa. Onun adı Kemal. Onun adı Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Cumhuriyet onun sayesinde var.

ATATÜRK’E MİNNET

Atamızın yadigarı cumhuriyetimize sahip çıkmaktan başka çaremiz yok. Bugün Afganistan gibi değilsek cumhuriyet ve büyük liderimizin zekası, öngörüsü sayesinde. Büyük liderimizi şükran ve minnetle anıyorum. Bütün şehitlerimizin ruhu şad olsun. Bugünü onlara borçluyuz. Daha adil, daha şeffaf, daha eşit ve gençlere değer veren, gençlerin özgür fikirlerine sansür uygulanmayan daha güzel bir gelecek temenni ediyor, daha nice 98 yıllara diyorum. Hepinizin enerjisine, yüreğine, azmine, çalışkanlığına inanıyoruz.”

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Başkan Hürriyet’in konserdeki konuşmasını sizinle paylaştım.

Konsere katılanların İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet lehine tezahürat yaparak, “Yaşasın Cumhuriyet, Yaşasın Hürriyet” sloganı dikkat çekti. Başkan Hürriyet, 29 Ekim’deki muhteşem program ve etkinliklerle Kocaeli halkına unutulmayacak bir Cumhuriyet Coşkusu yaşattı.

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Bahçecik’te ağaç katliamı yaşanıyor!

Gazetemizin Whatsapp ihbar hattına gelen bilgiye göre Bahçecik Damlar Mahallesi’nde inşaat için ormanlar kesiliyor. Denetleyen, inceleyen yokmuş. Ormanlık alanlar için hepimiz seferber olmalıyız. Yetkililer bunu ihbar kabul edip, söz konusu alanda inceleme yapmalı. Hiç kimse ağaç katliamı yapamaz. Katliamı yapanlar da, yapanlara göz yumanlar da cezalandırılmalı.

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Yuvacık Diş Hekimliği Fakültesi’ne teşekkür

Gazetemiz okurlarından Gülçin Eryılmaz, önceki gün gazetemize bir mail gönderdi… Fotoğraflarını da ekledi. Gönderdiği mailde Yuvacık Diş Hekimliği Fakültesi’ne teşekkür etti. Gülçin Hanım’ın gönderdiği maili birlikte okuyalım; “Yuvacık Diş Hekimliği Fakültesi’nin devamlı hastasıyım. Hastane bahçesinde bulunan engelli otoparkı binanın girişine çok uzak olması ve engelli vatandaşlar haricinde kullanılması sebebi ile yer bulmakta çok zorluk yaşıyordum. Güvenlik arkadaşlara sorduğumda ‘maalesef park yerimiz o kadar’ deniliyordu. Geçen hafta hastane yönetimine sorunumu ilettim. İlgileneceklerini ve en kısa zamanda çözüm bulacaklarını söylediler. Son gidişimde binanın giriş bölümüne yakın bir noktaya engelli otoparkı yapılmış. Benim gibi engelli olan hastalar adına Başta Sn. Rektör Sadettin Hülagü hoca olmak üzere tüm hastane yönetimine binlerce teşekkür ediyorum. Tüm yönetimlerin, tüm vatandaşların bu konuda duyarlı olmasını rica ederim. Gülçin Eryilmaz”

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Gülçin Hanım’ın düşüncelerini yukarıda sizinle paylaştım. Hastane yönetimi, kendilerine iletilen bir soruna anında çözüm bulmuşlar. Her yönetim bu kadar duyarlı olsa, Türkiye’de sorun kalmaz.

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Kars, 101 yıl önce kurtarıldı

30 Ekim 1920, yani tam 101 yıl önce Gazi Kars, Rus ve Ermeni çetelerinin esaret zincirlerini parçalamış, Kars Kalesine şanlı Türk bayrağının çekilmesiyle, vatan topraklarının bir parçası olduğu gündür. Kocaeli Serhat İlleri Kars Ardahan Iğdır Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu adına Başkan Fuat Katkay, Kars’ın kurtuluşuyla ilgili mesaj yayınladı. Birlikte okuyalım; “Doğu Cephesi Kumandanı, Kazım Karabekir Paşa’nın emrindeki kuvvetler 28 Ekim 1920’de Kars’ı kurtarmak İçin harekete geçmiş ve 9. Kafkas Tümeninin Kars’a girmesiyle 30 Ekim 1920’de Serhat Şehrimiz Gazi Kars düşman işgalinden kurtarılmıştır.

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Tam 43 yıl esareti yaşayan Kars halkı, bu süre içerisinde mücadele ruhundan, milli örf ve adeti ile geleneklerinden hiçbir şey kaybetmemiştir. Bağımsızlık ateşini 30 Ekim’de yakan hürriyet sevdalısı şehitlerimiz, Kars’ı vatan topraklarına katan kahraman ecdadımız, bizlere bırakmış olduğunuz mirasın yılmaz bekçileriyiz. Türkiye Cumhuriyeti var oldukça, Kars’ın kalesindeki Ay Yıldız ülkemize güneş gibi doğmaya devam edecektir. 101. Yılında Gazi Kars’ın düşman işgalinden kurtuluşunu kutluyor, şehitlerimizi ve kahraman ecdadımızı saygı ve minnetle anıyoruz”. Biz de Kars’ın kurtuluşunu kutluyoruz. Kocaeli’de 150 bine yakın Kars, Iğdır ve Ardahanlı yaşıyor.

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AKP’li Ellibeş’in açıklaması ve CHP ile İYİ Parti’nin cevabı!

AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş, şöyle bir açıklama yaptı; “İstiyorlar ki halk geçimi, yatırımı, büyümeyi unutsun. Yeniden kargaşa, çözümsüzlükler ortaya çıksın. Ama bu vesayetçi ve statükocu anlayışı yeniden hortlatmalarına izin vermeyeceğiz. İnşallah güçlü teşkilatımızla milletimize doğruları anlatarak bunların hepsine sandıkta gerekli dersi vereceğiz” diyerek muhalefete göndermede bulunmuştu… CHP İl Başkanı Harun Yıldızlı, Ellibeş için, “ Ya unutkanlık başladı ya gündemi takip etmiyor”, İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız da Ellibeş için, “ Sandıksa sandık Mehmet Bey, Hodri Meydan!” demişti… Elektriği, doğalgaza, akaryakıta bunca zam gelmişken, fiyatlar almış başını gitmişken, Ellibeş’in bu açıklamaları pek inandırıcı olmuyor.

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Kabaloğlu’nun tespiti DOĞRU

Gazetemizde önceki gün Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri (TES-İŞ) Sendikası Adapazarı Şube Başkanı İrfan Kabaloğlu’nun röportajı çıktı. Kabaloğlu’nun başkanlığını yaptığı TES-İş Sendikası; SEDAŞ, İZGAZ, Devlet Su İşleri, TEİAŞ, İZAYDAŞ, İzmit Su’dan sorumlu… Toplam 2380 işçi var. Kabaloğlu, sürekli yükselen kur farkına dikkat çekerek, maaşların döviz kuru karşısında eridiğini söyledi. Kabaloğlu, yüzde yüz haklı. Artan döviz kurları ve zamlar, maaşları ve sözleşmeleri iyice eritti… Bu arada Kabaloğlu, 6 Kasım yapılacak kongrede yeniden aday olduğunu söyledi. Kendisine başarılar diliyoruz.

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Ülkemizde ikamet eden yabancı sayıları belli oldu

Ajans Press’in, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü verilerinden elde ettiği güncel bilgilere göre ülkemizde ikamet izni ile ülkemizde bulunan yabancı sayıları belli oldu. Böylelikle 2021 yılı itibarıyla ülkemizde ikamet izni ile ülkemizde bulunan yabancı sayısı 1 milyon 232 bin 448 olurken, 2005 yılından bugüne en yüksek rakam olduğu gözlendi. İkamet izni ile Türkiye’de kalanlar uyruklarına göre bakıldığında ise birinci sırada 155 bin 780 kişi ile Irak, ikinci sırada 119 bin 575 kişi ile Türkmenistan, üçüncü sırada ise 100 bin 967 ile Suriye yer aldı. Pandemi döneminde ikamet izni ile ülkemizde kalan kişi sayısında azalma görülürken, geçen yıl bu sayının 886 bin 653 olduğu kaydedildi. 2019 yılında ise 1 milyon 101 bin 30 kişi olarak gözlendi.