Ulusal birliğin temel taşı dildir….

Henüz, Osmanlı Devleti kurulmamış. Anadolu’da “Türk Beylikleri” yaşıyor.

Karamanoğlu Mehmet Bey, 13 Mayıs 1277’de diyor ki;

“Bugünden sonra hiç kimse, dergahta, divanda, mecliste ve sarayda Türkçeden başka dil kullanmayacak”

Böylelikle Türkçe, devletin resmi dili oluyor.

Yunus Emre’den başlayarak, Anadolu coğrafyasında yaşayan Karacaoğlan, Köroğlu, Dadaloğlu ve nice halk bilgesi, TÜRKÇE konuşuyor, şiirler üretiyor.

Doğal olarak Anadolu insanı da Türkçe konuşuyor ve anlaşıyor.

Ne var ki, 16. Yüzyıldan sonra Osmanlı’da Farsça, Arapça ve Fransızca sözcükler “Saray mensupları” arasında ve zamanın düşünce ve bilim insanları arasında yayılıyor.

Ancak, Osmanlıca yazmak için kullanılan alfabe Arap alfabesidir. 28 harften oluşan bu alfabede Fars alfabesinden alınan p, ç ve j harflerinin eklenmesiyle oluşturulan 32 harften oluşan alfabe Osmanlı alfabesi olarak anılır. Ayrıca, g, v, n seslerini vermek için de bazı düzenlemeler yapılmış. Bu alfabe, Türkçe’de bulunan çok sayıda ünlü harfi ya da sesi karşılamak için yeterli değildir. Öğrenilmesi zor bir dildir.

Üstelik, Osmanlı’ya matbaa 1727’de geldi. 20 yıl içinde sadece 16 kitap basılıyor. Hazırlanan kitaplar arasında Türk diline ve sanatına yönelik tek eser yok! Ve, matbaa 200 yıl kadar atıl kalıyor! 19. Yüzyılda yeniden kitap basılıyor ancak yalnızca büyük şehirlerde alıcı buluyor.

Osmanlı’da “yaygın eğitim” sınırlıdır. Saray’da “ENDERUN” denilen okul sarayda yaşayanlara yöneliktir.

Anadolu’da “Örgün eğitim” adeta “yok” düzeyindedir.

1927’de yapılan nüfus sayımında “okur-yazarlık” oranı yüze 10.58’dir.

Örneğin Kocaeli’de bu oran yüzde 5.65. Bitlis’te binde 13, Van’da binde 16.

Dil, “ulusal birliğin temel taşı” olarak tanımlanıyor.

Yeni kurulan Cumhuriyet’in önceliği EĞİTİM olmuştur.

Çünkü, ülkenin “nitelikli insan gücüne” ihtiyacı vardır. Hızlı ve etkili bir eğitim ile okur-yazarlık ile başlanarak ülke ölçeğinde eğitim-öğretimi yaygınlaştırmak gereklidir.

1 Kasım 1928’de çıkarılan yasa ile TÜRK HARFLERİNİN KABULU sağlanmıştır.

Elbette bu köklü değişime karşı çıkanlar da olmuştur.

Hala bu karşıtlığı dillendirenler; “Bir gecede cahil kaldık. Atalarımızın mezar taşlarını bile okuyamıyoruz” diye Arapça’ya öykünüyorlar!

Oysa, şu bir gerçek ki, Anadolu insanı o zaman da dedelerinin mezar taşlarını okuyamıyordu!

Harf Devrimi ile;

· Ümmet toplumu sisteminin ürünü olan Arap Yazısı ve Osmanlıcanın yerine Türkçenin geçmesi, ULUSLAŞMA ile birlikte, “özgür düşünen yurttaşların oluşum sürecini” başlatmıştır.

· Yöneten ile yönetilen arasında oluşan dil uçurumunu gidermiştir.

· Düşüncede açıklık ve bilgiyi iletmede kolaylık sağlamıştır.

· Eğitim ve öğretiminin yaygınlaşmasına katkı sağlamıştır

Ne var ki, 1950 sonrası ABD’nin “KÜLTÜR EMPERYALİZMİ” eylemleri sonucu, dilimize İngilizce, Fransızca, İtalyanca, Almanca, Latince, Rusça ve Yunanca sözcükler sızdırılmıştır!

TV’lerde “ayrıntı” yerine “detay”, “ tanıtım” yerine “lansman” gibi sözcüklerin kullanılmasına, Talim ve Terbiye Kurulu’na harf devrimine karşı olan kişilerin atanmasına, Cumhuriyet’in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e yönelik saygısızlıklara, Milli Eğitim dışında “Medrese” eğitimleri ile yeniden Arapçanın ihya edilme oyunlarına çok içerliyorum.

Türk harflerinin kabulü bir “devrim” dir.

Dün olduğu gibi bugün de Ulusal Devrim Cumhuriyetimize ve harf devrimine karşı olanlar da vardır!