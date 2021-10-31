Dino mükemmel attı, sonra yattı, 1 puan yine de iyiydi…

Dino, yine 5.dakikada öyle bir gol attı ki, Denizli Atatürk Stadı buz kesti…

Denizlispor da…

Kimsenin bir şey yapamayacağı bir goldü bu…

Dino’nun talebesi Benhur ise art arda iki pozisyondan yararlanamazken, ilk yarıda bitecek maç ikinci yarıya sarktı…

10 yıl önce küme düştüğümüz Denizli’de, bu kez Süper Lig’e çıkmak için önemli bir avantaj elde edecektik…

İlk yarının skoru, eğer pozisyonlar gol olsaydı, 3-1 lehimize olacaktı…

Denizli de yüzde yüzlük bir gol pozisyonundan yararlanamadı…

Temposu yüksek, ancak kalitesi düşük bir ilk yarı izledik…

Özellikle ilk yarının son 5 dakikasında uyanan Denizli, ciddi ciddi bastırdı ama savunmamız dikkatliydi…

Erken gol atıp kontra atağa geme taktiği bu maçta tuttu…

İlyas Kubilay-Cisse-Mandjeck-Perrerira yayı, Benhur ve Dino’ya olumlu aksetti ama özellikle Benhur yine son vurularda kötüydü…

İlk yarı istediğimiz gibi bitti ama, 2.yarıdan endişeliydik…

Nitekim ikinci yarı başladığı anda kalemizi abluka altına aldı. Bu anda da savunmadaki hastalık nüksetti. Pas hataları ve aşırı geri yaslanma, rakibe cesaret verdi. Denizli bastırdıkça bastırdı ama Korcan yine devleşti. Savunma ise cezalı Diogo’nun yokluğunda ve Cisse’nin kademe yapamayışı sonrasında çökmeye başladı.

Sonunda da tam 10 dakika fazla oynatılan maçta 1-1’lik beraberlik yine de bizim için kötü değildi.

Şimdi Bursa maçını beklemeye koyulduk…

Dino mükemmel bir gol daha attı, ama bir daha sahada gözükmedi…