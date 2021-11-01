Millet İttifakı, ortak amaç, ortak akıl

Başarının yolu, liderlerin ve kurumların ortak aklı aramasından geçiyor. Tek adam yönetimine karşı önerilen demokratik yönetimlerin temeli de ortak akıla dayanıyor. Milli mücadele gazi meclisin ortak aklı ile yönetilerek başarılmadı mı ?

Demokrasi, kurallar ve kurumların birlikte çalıştığı bir siyasal senfonidir. Yasama, yürütme ve yargı bağımsızlığı içinde devlet kendi kurum ve kuralları ile işler.Bu işleyişte siyasal iktidarlar kendi programını uygulamak için devlet yönetimine gelir ,beğenilmediğinde ise değişir.Yani demokrasilerde esas olan kişi değil kurum ve sistemdir.Demokrasilerde adama göre anayasa olmaz,anayasaya göre adam olur.Adama göre iş değil işe göre .liyakata göre adam esastır.

AKP’nin Bülent Arınç , Abdullah Gül ,Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu ve daha sayabileceğimiz bir çok siyasetçinin katıldığı bir ortak aklın ürünü olduğunda hiç şühpe yok.Burada kişilerden ortak amaç ve bu amaca ulaşmak için yaratılan ortak akıl esastı.

Ne var ki; zamanla yukarıda saydığım kişiler ortak akıl masasından dışlanarak parti siyasetinin dışına atıldı. AKP’de istişare anlayışı ortadan kalktı. Sistem otorotirleşmeye ve tek adam rejimine doğru evrildi. Sonuçta anayasal sistemimiz ;bilimsel ve siyasal açıdan tarifi yapılamayan denge ve denetleme mekanizmalarından uzak bir sisteme evrildi. Bu değişim zamanla toplumu demokrasi arayışıne yönlendirdi.

Demokrasi ile siyasi partiler yumurta tavuk misali gibidir.Demokrasinin vazgeçilmez temel unsure kabul edilen siyasal partiler ancak demokrasilerde gelişip yaşamlarını sürdürebilirler.Bu yüzden demorkasi siyasi partiler için hava ,su gibi bir yaşam aracı,siyasi partiler de demokrasinin gelişiminin temel taşıdır. Demokrasinin olmadığı bir yerde siyasi partilerin gelişmesi ve serpilmesi mümkün değildir.

Bu bilinç ve anlayış kendini solda tanımlayan CHP ile kendisini sağda tanımlayan İyi Parti, Deva, Gelecek gibi partileri bir araya getirebiliyor. Aslında AKP’nin kuruluşunda bulunan Bülent Arınç gibi isimlerin de seslerini yükseltmelerine, eleştiriler getirmelerinin temel nedeni de budur.

Ortak amaç, cumhuriyetin yüzüncü yılına girilirken ülkeye tam demokrasiyi getirmektir. Ortak amaç,Türkiye’yi dünya devleti yapacak,yargısı bağımsız,insanı mutlu,insan haklarına saygılı,etnik kökeni ne olursa olsun,milli amaçlar için bir araya gelmiş,milletimizi uyandırmak ve bütünleştirmektir.

İşte ihtiyaç duyduğumuz bu ortak amaç için millet ittifakında sağdan sola tüm siyasi partiler bir ortak akılda bir araya gelebiliyor.

Çünkü Türkiye’nin % 51’i arayan,bunun için siyaseti bir intikam aracı gibi gören,toplumu kamplaştıran anlayıştan sıyrılarak, milli meselelere odaklanan,bunun için ortak aklı arayan siyasal yapıyı hayata geçirmesine ihtiyacı var.

Sayın Kılıçdaroğlu liderliğinde oluşan artak akıl arayışı gelecek için umut vermeye devam ediyor.