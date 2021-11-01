Kur’an Kursları da zorunlu eğitim kapsamına alınacak mı?

Veli Öğrenci Derneği (Veli-Der) Kocaeli Şubesi Başkan Yardımcısı Beyhan Korkmaz, haftalık olarak ilimizdeki karantinada olan sınıf sayısını ve eğitimle ilgili görüşleri açıklıyor. Arkadaşımız Özgün Erbulan, Korkmaz’ın açıklamasını derledi.

Açıklamada dikkat çekici noktalar var. Birlikte okuyalım; “Salgında okullarda alınmayan önlemler nedeniyle karantinaya alınan sınıflar, pozitif vakalar nedeniyle kağıt üzerinde devam eden yüz yüze eğitim fiilen devam ettirilemiyor. MEB hala en temel hakkımız olmasına rağmen il il, okul okul karantinaya alınan sınıf sayısını, pozitif vakaları açıklamıyor.

23 SINIF KARANTİNADA

Kocaeli’deki durum ise Veli-Der’in verilerine göre 23 sınıf karantinada. Uzaktan eğitime geçen sınıflarda da çocuklarımızın internet erişim ve cihaz sorunu devam ettiği için uzaktan eğitime erişim sorunu sürüyor. Yüz yüze eğitim ve uzaktan eğitimde salgın süresince ve bugün de alınmayan önlemler nedeniyle örgün eğitim dışına çıkan öğrenci sayısı hızla artıyor. ERG’nin en son hazırladığı rapora göre 6-9 yaş arası 143, 8 bin, 10-13 yaş arası 74, 7 bin, 14-17 yaş arası 457, 2 bin çocuğumuz örgün eğitim dışında.

SINAV MERKEZLİ SİSTEM

Kasım ayının ortasıyla birlikte ara tatilin yaklaşıyor ve ortaokul ve liselerde sınavlar devam ediyor. Sınav merkezli eğitim sistemi ve yaşanılan eşitsizlikler sonucu okul terkinin artma riski sürüyor. Önümüzdeki birkaç hafta okul terkinin artma olasılığının en yüksek olduğu zaman dilimi. Başta yoksul ailelerin çocukları olmak üzere dezavantajlı tüm kesimlerin örgün eğitim dışına çıkma olasılığı çok yüksek. Okul terki önümüzdeki dönemde başta yoksul çocuklar olmak üzere akademik “başarısızlığı” olan çocuklar açısından en önemli tehlikedir.

EĞİTİMDE KUR’AN KURSLARI

Milli Eğitim Bakanı’nın son yaptığı açıklamalarla; siyasi iktidarın kısa bir süre içerisinde beş yaş okul öncesi eğitimi zorunlu eğitim kapsamına alacağı ve bu süreç ile birlikte Kur’an kurslarının da zorunlu eğitim kapsamına alınacağı ve çok sayıda öğrencinin Kur’an kurslarına devamının bu değişiklikle yaşama geçirilmek istendiğini görüyoruz.

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Diyanetin raporlarında 4-6 yaş Kur’an kurslarında 181 bin 808 öğrencinin öğrenim gördüğünü açıklandı. Okul öncesi eğitimde seferberlik ilan eden Milli Eğitim Bakanlığı, istatistiklerine göre ise toplum temelli kurumlardaki öğrenci sayısı 113 bin ile ifade edildi. MEB’in okul öncesinde alternatif olamaması ve kurumlar arasındaki kopukluk veriler arasındaki tutarsızlık sorunu gün yüzüne çıkarmış ve okul öncesi çocuklarımızın eğitimde fırsat eşitliğinden ne kadar uzak olduğunun göstermiştir.

“ŞURA’DA KARAR ALMA OLASILIĞI ÇOK GÜÇLÜ”

Okul öncesi zorunlu eğitim Milli Eğitim Bakanlığında yapılmalı ve okul öncesi eğitimde kullanılacak materyaller çocukların gelişimi göz önüne alınarak, konusunda uzmanlarca düzenlenerek uygulanmalıdır. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Kur’an kurslarının zorunlu eğitim kapsamına alınması açıklaması ve Milli Eğitim Bakanı’nın son yaptığı açıklamaları birlikte değerlendirdiğimizde 1-3 Aralık’ ta gerçekleştirilecek Milli Eğitim Şura’sında bu noktada bir karar alınma olasılığının da çok güçlü olduğunu görüyoruz.

“VAKIF VE DERNEKLERE DEVREDİLMEYE ÇALIŞILIYOR”

Milli Eğitim Bakanı’nın yaptığı son açıklamalarda vakıflar, derneklerle yapılan iş birliklerinin eğitimin niteliğini artırma hedefi ile yapıldığı açıklanıyor. Sadece Milli Eğitim Bakanı’nın açıklamalarında değil kamu yöneticilerinin tamamının son günlerde yaptığı açıklamalarda açığa çıkan TÜGVA ve benzeri yapıları korumaya yönelik bir telaşın olduğunu görüyoruz.

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Yıllardır eğitim alanında yaşama geçirilen bu protokoller ve iş birliklerinin eğitimin niteliğini artırmak değil eğitimin kamusal hizmet olma özelliğini ortadan kaldırmayı hedeflediğini biliyoruz. Kamusal bir hizmet olan eğitim ısrarla vakıf ve derneklere devredilmeye çalışılıyor. Kamu vicdanında asla kabul görmeyecek ve bize ait olan kamu kaynaklarını pervasızca kullanan bu yapılar asla meşruiyet kazanmayacaktır.

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Yapılması gereken açıktır; Kamusal bir hizmet olan eğitim ancak kamu görevlileri tarafından verilir. Eğitim gibi temel bir kamu hizmetini yapılan iş birlikleri ile bu yapılara devretmeye çalışmak geleceğimizi karartmak anlamına gelmektedir.

“KARMA EĞİTİM HAKKI İHLALİ SÜRMEKTE”

2022 yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda kadın üniversiteleri ısrarı devam ettirilmektedir. 4+4+4 sonrası yaşama geçirilen uygulamalar, ortaöğretim kurumları yönetmeliğinde yapılan değişikliklerle karma eğitim hakkı hukuken ve fiilen ortadan kaldırılmıştır. Kadın üniversiteleri ile de karma eğitim hakkı ihlali sürdürülmektedir.Karma eğitim tartışılmaz en temel haktır.

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Yaşanan tüm gelişmelerle birlikte görüyoruz ki; 1-3 Aralık’ta gerçekleştirilecek şura çocuklarımızın kamusal, laik, bilimsel eğitim hakkına dair eğitim hakkı ihlallerinin yaşama geçirilmek istendiği bir kurguyla hazırlanmaktadır.Her alanda, tüm eğitim kurumlarında çocuklarımızın eğitim hakkına sahip çıkacak ve alanın özneleri ile birlikte Şura öncesi Veli-Der olarak kendi sözümüzü söyleyecek, çocuklarımızın eğitim hakkı için mücadeleyi kararlılıkla devam ettireceğiz.”

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Veli Öğrenci Derneği (Veli-Der) Kocaeli Şubesi Başkan Yardımcısı Beyhan Korkmaz’ın açıklamasını yukarıda okudunuz…

Korkmaz, çok önemli konulara değindi…

1-3 Aralık’ ta yapılacak Milli Eğitim Şura’sında Kur’an kurslarının zorunlu hale getirileceğini söylüyor.

Ben bu zorunluluğa karşıyım.

O zaman okulları İmam Hatip yapın, olsun bitsin.

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Akça Koca Kültür Platformu gazetemizi ziyaret etti

Günümüze ve Geleceğe İz Bırakan, Gönül Adamı Abdullah Köktürk’e Vefa Toplantısı 13 Kasım 2021 Cumartesi Saat: 19:00’da Emex Otel de yapılacak. Etkinliği Ahsen Okyar sunup, yönetecek. Akça Koca Kültür Platformu Başkanı Hasan Uzunhasanoğlu ve Platformun Onursal Başkanı Ahsen Okyar, önceki gün gazetemizi ziyaret ederek, bizi etkinliğe davet etti. Ayrıca Platform Başkanı Uzunhasanoğlu, 01 Ocak 2017 ile 31 Aralık 2019 arasında gazetelerde çıkan haberleri kitaplaştırıp, bize hediye etti.

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İZGAZ Müşteri hizmetleri merkezi TAŞINDI

Türkiye doğal gaz dağıtım sektörünün ilk yatırımcılarından olan PALMET Şirketler Grubu’nun Kocaeli bölgesine doğal gaz arzı sağlayan şirketi İZGAZ, yeni müşteri hizmetleri merkezine taşındı. İZGAZ Müşteri Hizmetleri Merkezi’nin yeni adresi şu şekilde:Körfez Mah. Ankara Karayolu Cad. No:133 / 1 İzmit