Akçay futbolcuların dikkatini, hakemlerin kulağını çekti…

Usta ama hasta teknik adam Mustafa Reşit Akçay, uzun süredir suskundu… Ne hakemler konusunda, ne de takım hakkında öyle çarpıcı açıklamalar yapmaktan uzak durdu… Hastalığı da tabii heyecanlanmasına engeldi… Ama bildiğimiz kadarıyla da öyle heyecanlı konuşmayan, tek düze olmayan, zaman zaman da derin konuşup, herkesi şaşırtan bir Trabzonlu Akçay hoca…

Kocaelispor teknik direktörü Mustafa Reşit Akçay, Denizli maçı sonrasında ilk kez hakemler hakkında konuşurken, takımın da geri yaslanma konusuna dikkatini çekti… Bu iki konu da gerçekten yerinde ve gerçekçi, cesur tespitlerdi…

Hakemlere yalakalık yapmadı, takımına da gereksiz yere övgüler yağdıranlardan olmadı… Aba altından sopayı gösterdi. Nitekim Denizli maçında erken gol atan ve yüzde yüz iki gol kaçıran bir takımın bu kadar geriye yaslanmasını hiç kimse tembih etmez…

Teknik patron Akçay, Denizli’de 1-1 berabere biten maçtan sonra yaptığı açıklamalarda, mesela “Biz kimseye geriye yaslanın demiyoruz, futbolcu bunu refleks olarak yapıyor ve bu maçta da aynını yaptı” derken haklıydı.

Hakemler için söylediği sözler de gerçekten bir ders niteliğinde olgun, doğru ve çarpıcı tespitlerdi. Denizli maçında hakemin, tekmelere karşı inisiyatifini rakip takımdan yana kullandığını belirtti. Ben de aynı fikirdeyim.

Neden bu kadar korktuk anlamış değilim…

Aslında korku falan değil…

Dino’nun ileride basmaması, bir kişi eksik oynamamız, Cisse’nin eski formundan uzak kalması, Perreira’nın ayakta duracak halinin olmaması bizi olumsuz etkiliyor…

4-1-4-1 sitemi bence aksıyor…

Zira ikinci dörtlük hatta aksamalar ayyuka çıkıyor…

Kubilay-Benhur hücumcu…

Savunmaları pek yok…

Pereira, yukarıda da dediğimiz gibi evlere şenlik…

Yılmaz savunma yapamıyor…

Yani bu takımın ileride baskı yapan 4’lü görüntüsü yok…

Dolayısıyla Diogo’nun da olmadığı savunma, Denizli karşısında iyice aksadı…

Adamlar, kaleci Korcan’a idman yaptırır gibi şut attılar, biri de gol oldu…

Korcan vurdurmayın dedikçe saç baş yoldu ama ne Mandjeck, ne Pereira, ne Yılmaz geriye dönmedikleri için geri dörtlüdeki adamları yalnız bıraktı…

Cisse, Musa Nizam, Mehmet Taş, Attila örgüsü, çaresiz kaldı…

Hatta birbirine dolandı…

Musa Nizam’ın olağanüstü müdahaleleri ve Korcan’ın yine başarılı kurtarışları takımı kurtardı…

Akçay’ın dünyaya ezberlettiği…

Hızlı hücum…

Kontra-atak…

Arkadan dolan üç puanı al mantığı, maalesef tutmuyor…

Mükemmel bir gol atan Dino takımı bir kişi eksik oynatıyor…

30 dakikada bitiyor…

Cisse, acilen sorgu odasına alınmalı…

Perreira’nın dikkati çekilmeli…

Mevlüt Erdinç ve K.Mevlüt, Ruhuna El-Fatiha demeden…

Takıma kazandırılmalı…

Bir sonraki hafta yaşanacak boşluk iyi değerlendirilmeli…