KAYIP ARANIYOR

Yanda fotoğrafı görünen eski Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı, eski Milli Savunma Bakanı, eski Başbakan Yardımcısı FİKRİ IŞIK’a; 4 yıldır “47 milyon Euro’nun hesabını kim verecek?” diye soruyorum, ama cevap alamıyorum.

*1 Aralık 2017 tarihinde sordum, cevap yok.

*10 Eylül 2018 tarihinde sordum, cevap yok.

*18 Mart 2019 tarihinde sordum, cevap yok.

*27 Aralık 2019 tarihinde sordum, cevap yok.

*Araya pandemi girdi, 13 Eylül 2021’de bir kez daha sordum, cevap yok.

*1 Ekim 2021’de altıncı kez sordum, cevap yok.

*1 Kasım 2021’de (dün) yedinci kez sordum, yine cevap yok.

Bunca yıldır 47 milyon Euro’nun, bugünkü kurla 525 milyon Türk Lirası’nın hesabını veremeyen FİKRİ IŞIK’ın sağlığından Kocaeli ve Türkiye kamuoyu adına ciddi olarak endişe duyuyorum.

Kendisini görenlerin veya nerede olduğunu bilenlerin, gazetemize haber vermeleri rica olunur.

M. Tanzer ÜNAL