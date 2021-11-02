Sporun başkentinde hâlâ gençler sahadan kovuluyor

Sporun Başkenti söylemleri, bu kent için çok erken. Zaman zaman 3-4 takımın aynı anda aynı sahada çalıştığı tarihi Eski Stat (Mehmet Ali Kağıtçı)’ya gece vakti uğradık, küçücük çocuklar çalışıyordu. Çünkü sahadan ancak sıra gelmişti ve o saatte bile iki takım, aynı anda, aynı yerde çalışıyordu

YENİDOĞAN VE GÜLTEPE KENDİ SAHASINDA GURBETÇİ OLMUŞ

Bu kentte yıllardır çözülemeyen en büyük sorun tesis sorunudur. Eskiden hata yapan amatörler, barısızlığı savunabilmek için bahane uydurarak “Saha, yok imkân yok aaabi” diye yakınırlardı. Şimdi bu yakınma ayyuka çıktı. Şu anda bile “Saha yok, imkân yok”. Ama biz kendimize ve kentimize hâlâ “Sporun Başkentiyiz” diyebiliyoruz. Tabii bunu söylemek dile kolay. Ya uygulama !.. İşte Mehmet Ali Kağıtçı’ya (Eski adıyla Eski Stat) en yakın iki takım Yenidoğan Serdar ile Gültepespor ile geçe geç saatlere kalıp, sahayı ikiye bölere, böyle ilkel şartlarda çalışabiliyorlar.

İŞGÜZAR GÖREVLİLER: “SAAT 9 OLDU, HERKES KAPI DIŞARI…”

Merih Demiral Karamürsel İdman Yurdu’ndan, Kerem Aktürkoğlu Hisareyn’den, Gökdeniz Bayrakdar Yenişehirspor’dan yetiştiler. Bu amatör takımlar gibi kentimizde yüzlercesi var ve burada on binlerce çocuk eğitim alıyor. Ama biz onlara “saat 9 oldu, ışıkları söndürüyoruz, herkes dışarı” diye adeta sahadan kovuyoruz. Sonra elin yabancılarına milyonlar ödeyip, kendi çocuğumuza sporu bıraktırıyoruz. Şimdi bu görüntülere bakıp, kim nasıl ‘Sporun Başkentiyiz’ diyebilir ?..