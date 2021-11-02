Devlet, bu cezaları marketlere mi, yoksa millete mi kesti?

Geçen haftanın en önemli olaylarından biri, Rekabet Kurumu’nun marketlere kestiği ceza idi.

Altı markete toplam 2.6 milyar lira ceza kesildi.

Yani eski parayla 2 katrilyon, 6 trilyon lira…

Büyük para!

Tabii, BİM, CarrefourSA, MİGROS, Savola Gıda, ŞOK ve Yeni Mağazacılık marketleri; cezaların iptali için yargıya gittiler.

Diyelim cezalar iptal olmadı ve marketler cezaları ödediler…

Ne yapacaklar?

Ödedikleri cezaları maliyetlerine yansıtıp, sattıkları ürünün fiyatına ekleyecekler.

Anlayacağınız, sonunda olan yine millete olacak!

Odalar kapansa daha iyi olur

Geçenlerde “TOBB ve Oda başkanları, siz neden konuşmuyorsunuz?” diye yazdım ya, aynı gün İbrahim Elverdi adlı okurumdan bir mesaj aldım.

Elverdi, mesajında, şirketinin yaşadığı bir olayı anlatıyor ve sonunda, “Odalar kapatılsa daha iyi olur, bana bir faydası yok” görüşünü paylaşıyordu.

İbrahim Elverdi’nin mesajı aynen şöyle:

“Sayın yazarım. Bugünkü yazınızı okudum. Bu konuda size güncel örnek olarak buna benzer konuda şu an her vergi mükelleflerine vergi dairelerinden gelen 2500 TL tutarında vergi usulsüzlük cezası hakkında bilgi aktarmak istiyorum. Biz şirket olarak, hatta resmi muhasebecimiz bile bu ceza yöntemini yeni öğrendi. Konunun özeti şu şekilde: Devlet, 19 Temmuz 2021 Salı günü, 31540 sayılı Resmi Gazete, Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 529 Sayılı tebliğini yayınlamış.

Konusu şu: Kaçakçılığın önlenmesi, şeffaflık, ülkelerin uyması gereken kurallar için gerçek ve tüzel kişilerin bilgilerinin güncellenmesi ve 01/08/2021 tarihinde kadar vergi dairesine bildirme zorunluluğu.

Bu konuda şirketimize vergi dairemizden e-tebligat ile 2500 TL usulsüzlük cezası geldi. Bunu muhasebecimize sorduğumda, ‘Biz de yeni duyduk. Bize ne SMMM Odasından, ne ticaret odasından, ne de vergi dairelerinden bildiri geldi. Tüm mükelleflere yollanıyormuş’ cevabını aldık. Muhasebeciler odası arandı, onlar da yeni duymuş. Ticaret odası arandı, onlar da yeni duymuş. Kısaca devlet, bu resmi gazeteye dayanak olarak tüm mükelleflere 2500 TL usulsüzlük cezası gönderdi. Muhasebecimiz, Ankara ile görüştü, ‘İptal edilecek galiba’ dedi ise de iptal edilmedi. Bizde itiraz etmediğimiz için %50 indirimli 1250 TL olarak ödedik. Düşünün ne muhasebeciler odasının, ne ticaret odasının, ne de maliyenin önceden bize bildiri yapmadan ve hiç haberi olmadan mükelleflere ceza yağıyor. Odalar ne işe yarıyor bilemiyorum. Sadece aidat ve vergi gelirine göre munzam aidatlar alıyor. Bugün şirketimize ticaret odasından gelen mesajı harfi harfine yazıyorum. " Sayın üyemiz 2021 aidatlarının ikinci taksitinin ekim ayı içerisinde ödenmesi gerekmektedir. Ödemelerini wep sayfamızda yer alan AİDAT ÖDEME linkinden ya da veznemizden ödeyebilirsiniz" . Mesaj aynen öyle. Mükellefler ne yapıyor, ne yiyor, kazanıyor mu, kazanamıyor mu, kâr mı ediyor zarar mı diye soran yok. İş aidatlara gelince tarihini hiç atlamıyorlar. Odalardan bize bugüne kadar ne devletin teşvikleri, ne yardımları hakkında hiçbir bilgi, mesaj gelmiyor. Devlete para lazım ise açıktan istense daha iyi olur. Bu şekilde mükelleflerin ceza yemesi çok manidar. Odalar kapansa daha iyi olur. Bana hiçbir faydası yok. Bu konuyu dile getirdiğinizde, çok mesaj alacağınıza inanıyorum.”

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İbrahim Elverdi adlı okurumun dile getirdiği sorun böyle.

“Derdini söylemeyen, derman bulamazmış” derler.

Biz de toplumun sorunlarını dile getirmek için buradayız.

İnşallah, dile getirdiğimiz bu sorun çözüm bulur.