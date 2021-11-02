Futbol keyfi…

Futbol maçına gitmenin de televizyonda maç seyretmenin de bence keyfi kalmadı.

Takımlar sahaya çıkıyor ara ki Türk futbolcu bulasın. Sahada oynayan takımın üç futbolcusu Türk, geriye kalan sekiz kişi yabancı oyuncu. Kulübeye bakıyorsun milyonlarca döviz karşılığı transfer edilmiş oyuncu kulübede yedek oturuyor. O kadar para verilip de kulübede otursun diye yabancı futbolcu almak hangi akla sığar? Sahadaki üç Türk oyuncuya bakıyorum onların da bir kaçı yurt dışında yetişmiş gurbetçi futbolcu…Bu haliyle hangi takımın taraftarı ben bir Türk takımının taraftarıyım diyebilir?

Aslında tam tersine, en fazla üç yabancı oyuncu sahada bir yabancı kulübede olması lazım. On dört tane yabancı alıp ödediğin toplam paranın yarısına çok daha kaliteli üç ya da dört yabancı oyuncu alınabilir.

Türk Milli takımı sahaya çıkıyor. Bir bakıyorsunuz ki takımda bir iki tane Türkiye liglerinde oynayan futbolcu var ya da yok. Gerisi ya gurbetçi ya da yurt dışına transfer olmuş futbolcular. Türk futbolcular Türk takımlarında şans bulamıyor ki, Milli takıma yer alabilsin…

Bu ne demektir biliyormusunuz? Türk insanı yeteneksizdir. Türk insanı güçsüzdür. Türk insanı yüce Atatürk’ün sevdiği gibi zeki, çevik değildir ve spor ahlakından yoksundur. Türk insanı tembeldir… Say sayabildiğin kadar olumsuz anlama gelen bu durumu bir türlüiçime sindiremiyorum.

Memleketin öz varlığı milyonlarca dövizin yurt dışına gitmesi de işin cabası. Neymiş yabancı oyuncu transferini kısıtlarsak Türk futbolcular çok para istiyormuş. Varsın istesin. Sen vermedikten sonra istese ne olur? Hadi verdin diyelim, hiç olmazsa Türk’ün parası Türkiye’de kalır. Ekonomimize bir şekilde katkı sağlar.

Hem onun da kolayı var. Hani Kulüpler Birliği diye bir oluşum varya. Transfer dönemlerine bir zaman kala kulüpler masaya oturur. Bu transfer döneminde ödeyecekleri transfer ücretlerinde ödeyecekleri miktar için bir tavan belirler. Belirlenen rakamın üstünde bir bedel ödemeyeceklerine dair bir prensip anlaşması yaparlar, bu sorun da kendiliğinden halledilmiş olur.

Aslında kulüplerin yönetmeliklerine bir hüküm koymak lazım. Yöneticiler kendi dönemlerine ait sadece vergi ve sigorta borçları değil, transfer borçları dahil her türlü borçtan kendi mal varlıkları ile de sorumlu olacaklar. Bak bakalım o zaman paralar har vurup harman savrulur mu, borçlu kulüp kalır mı?

Ne yapacak futbolcular bu kadar paraya ben oynamam deyip futbolumu bırakacak. Mecburen belirlenip teklif edilen bedel karşılığında kendisini transfer etmek isteyen takımlardan birisini tercih edecekler. Hem bunun başka bir yönü de transfer olacakları takımı seçerken gönül verdiği renklerin takımını tercih etmeye öncelik verecekler. Bu dahi ayrı bir ruhtur, itici güçtür.

Bu durumda takımlar alt yapı çalışmalarına ağırlık verecek. Ülke içerisinde yetenek arayışına yönelecekler. Bu sayede ülkemizde var olan nice yeteneklerin yitip gitmeden keşfedilip Türk futboluna kazandırılmasına katkı verecek…

Onun içindir ki, yıllarca taraftarı olduğum takımımın taraftarlığından vaz geçtim. Sözünü ettiğim bu şekli hayata geçiren, her yıl birçok genci Türk futboluna hatta Avrupa futbol piyasasına kazandıran ve bu şekilde önemli gelir elde eden fevkalade güzel bir örnek takımımız da var. Kadrosunda hiç yabancı futbolcu yok. Hatta Türk futbol piyasasından gelen oyuncu sayısı bile çok az. Türk kulüplerinin örnek alacağı o takım ALTINORDU’ dur ve ben de artık o takımın taraftarıyım…

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