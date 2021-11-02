Makale Yazısı-02 Kas 2021 - 20:00

Futbol keyfi…
Raif Kandemir

Raif Kandemir

Futbol maçına gitmenin de televizyonda maç seyretmenin de bence keyfi kalmadı. 

Takımlar sahaya çıkıyor ara ki Türk futbolcu bulasın.  Sahada  oynayan takımın üç futbolcusu Türk, geriye kalan sekiz kişi yabancı oyuncu. Kulübeye bakıyorsun milyonlarca  döviz karşılığı transfer edilmiş oyuncu kulübede yedek oturuyor. O kadar para verilip de kulübede otursun diye yabancı futbolcu almak hangi akla sığar?  Sahadaki üç Türk oyuncuya bakıyorum onların da bir kaçı yurt dışında yetişmiş gurbetçi futbolcu…Bu haliyle hangi takımın taraftarı  ben bir Türk takımının taraftarıyım diyebilir?  

Aslında tam tersine, en fazla üç yabancı oyuncu sahada bir yabancı kulübede olması lazım.  On dört tane yabancı alıp ödediğin toplam paranın yarısına çok daha kaliteli  üç ya da dört yabancı oyuncu alınabilir. 

Türk Milli takımı sahaya çıkıyor.  Bir bakıyorsunuz ki takımda bir iki tane Türkiye liglerinde oynayan futbolcu var ya da  yok. Gerisi ya  gurbetçi ya da  yurt dışına transfer olmuş futbolcular. Türk futbolcular Türk takımlarında şans  bulamıyor ki, Milli takıma  yer alabilsin… 

Bu ne demektir biliyormusunuz? Türk insanı yeteneksizdir. Türk insanı  güçsüzdür. Türk insanı yüce Atatürk’ün sevdiği gibi zeki, çevik değildir ve spor ahlakından yoksundur. Türk insanı tembeldir…  Say sayabildiğin kadar olumsuz  anlama gelen bu durumu bir türlüiçime sindiremiyorum. 

Memleketin öz varlığı milyonlarca  dövizin yurt dışına  gitmesi de işin cabası. Neymiş yabancı oyuncu transferini kısıtlarsak Türk futbolcular çok para istiyormuş.  Varsın istesin. Sen vermedikten sonra istese  ne olur? Hadi verdin diyelim, hiç olmazsa Türk’ün parası Türkiye’de kalır. Ekonomimize bir şekilde katkı sağlar.  

Hem onun da kolayı var. Hani Kulüpler Birliği diye bir oluşum varya.  Transfer  dönemlerine bir zaman kala kulüpler masaya oturur. Bu transfer döneminde ödeyecekleri transfer ücretlerinde ödeyecekleri miktar için bir tavan belirler.  Belirlenen rakamın üstünde bir bedel ödemeyeceklerine dair bir prensip anlaşması yaparlar, bu sorun da kendiliğinden halledilmiş olur. 

Aslında kulüplerin yönetmeliklerine bir hüküm koymak lazım. Yöneticiler kendi dönemlerine  ait sadece vergi ve sigorta  borçları değil, transfer borçları dahil her türlü borçtan kendi mal varlıkları ile de  sorumlu olacaklar. Bak bakalım o zaman  paralar  har vurup harman savrulur mu, borçlu kulüp kalır mı? 

Ne yapacak futbolcular bu kadar paraya ben oynamam deyip futbolumu bırakacak. Mecburen belirlenip teklif edilen bedel karşılığında kendisini transfer etmek isteyen takımlardan birisini  tercih edecekler. Hem bunun  başka bir yönü de  transfer olacakları  takımı seçerken  gönül verdiği renklerin takımını tercih etmeye öncelik verecekler. Bu dahi ayrı bir ruhtur,  itici  güçtür. 

Bu durumda takımlar alt yapı çalışmalarına ağırlık verecek. Ülke içerisinde yetenek arayışına yönelecekler. Bu sayede ülkemizde var olan nice yeteneklerin yitip gitmeden keşfedilip Türk futboluna kazandırılmasına katkı verecek… 

Onun içindir ki,  yıllarca taraftarı olduğum takımımın taraftarlığından vaz geçtim. Sözünü ettiğim bu şekli hayata geçiren, her yıl birçok genci Türk futboluna hatta  Avrupa  futbol piyasasına kazandıran ve bu şekilde önemli gelir elde eden  fevkalade güzel bir örnek takımımız da  var. Kadrosunda  hiç yabancı futbolcu yok. Hatta  Türk futbol piyasasından gelen oyuncu sayısı bile çok az.  Türk  kulüplerinin  örnek alacağı   o takım  ALTINORDU’ dur ve  ben de  artık o  takımın taraftarıyım… 

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