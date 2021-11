Tıpkı ateş gibi

Değişimin babası olan Herakleitos’un bize bıraktığı en büyük miras, hiçbir şeyin durağan olmadığı, her şeyin bir değişim halinde olduğu bir evren tasavvurudur. Onun düşüncelerine ve zihnine göre evrende var olan her şey ve evrenin ta kendisi sürekli olarak değişir.

İlk filozoflar felsefe yapmaya ilginç bir soru ile başlamıştır. “Evrenin ana maddesi, arkhesi nedir?” şeklinde olan bu soruya her kafadan farklı bir yorum yapılmıştır. Matematiğin büyük aşkı Thales evrenin ana maddesinin su olduğunu düşünmüştür. Democritos ise ana maddenin atom olduğunu savunmuştur. Pek çok filozof farklı düşünceler ile farklı sonuçlara yönelmiş ve onun doğruluğu için savaş vermiştir. Herakleitos ise evrenin ana maddesinin, arkhesinin ateş olduğunu düşünmüştür.

Ateş, her birimizin hayran olduğu, bazılarımızın korktuğu bir büyü gibidir. Onu pek çok farklı yerde görürüz. Yemek yapacağımız zaman ocağı yaktığımızda, keyifli bir kamp akşamında… Eğer bu yerlerden birinde bulunup ateşi inceleme fırsatı yakaladıysanız, şu an daha önce mutlaka fark etmiş olacağınız bir şeyi okuyacak gözleriniz. Ateş hiçbir zaman hareketsiz bir biçimde durmaz.

Ateş her zaman bir değişim ve devinim halindedir. Onun değişmediği bir an bile yoktur. Her zaman bir ileri bir geri, bazen öne ve bazen de arkaya, havaya, yere doğru uzayarak şeklini değiştirir. Asla durmaz. Asla aynı şekilde kalmaz. Bu yüzden de Herakleitos’un felsefesinin ana maddesi ateştir. Çünkü o, tüm evrenin aynı ateş gibi hiç durmadan değişime uğradığını söyler.

İçinde yaşarken bunu pek fark etmeyiz ama aslında dünya her an bir ateş gibidir, sürekli değişir.

Her saniye yeni bir nefes alır insan, bu dünyanın tüm havasını değiştirir. Çiçekler mis gibi kokular yayarak taç yapraklarını göğe uzatır ve bir süre sonra kendilerini geldikleri yere, toprağa, geri döndürürler. Her dakika yeni bir canlı gelir bu dünyaya, eskisi buradan uzaklaşırken. Küçük dünyamız her gün bir kez daha döner etrafında. İnsanlar değişir, ruhlar değişir, duygular, istekler, düşünceler, verilen sözler değişir. Bunların hepsi değişir. Hem de her gün, her saat ve her dakika.

İlginç bir şeydir ki, değişimin bizzat kendisi bile değişime uğrar. Her zaman aynı değişimler olmaz, bu değişimler de sürekli olarak farklılaşır. Değişimler farklılaştıkça bu değişimlerin bizlere getirdiği sonuçlar da değişir. Hiç kimse inkâr edemez ki, şu ana kadar yaşadığımız ve yaşamış olduğumuz en büyük değişimlerden biri Covid-19 salgınıydı. Bu salgın ile gittiğimiz yerler, işimiz, okulumuz, düşüncelerimiz, kıyafetlerimiz, bizimle, insanla ilgili olan neredeyse her şey değişti. Değişim, başka değişimlerin doğumuna sebep oldu ve bu durum tüm dünyada bir “salgın” gibi yayıldı.

Bugün okuduğum bir haberle birlikte salgın ile hayatımıza giren yeni bir değişimi fark ettim. Oxford İngilizce Sözlüğü, her yıl o yıl içerisinde en çok kullanılmış olan ve o yılı en iyi şekilde anlatan sözcüğü seçiyor. Sözlük yazarları, geçen yıl pek çok farklı olay olduğundan dolayı 2020 yılının tek bir kelime ile anlatılamayacağını söyleyip bir kelime belirlememe kararı vermişti fakat bu yıl, yani 2021 yılı, için bir kelime belirlendi. Bu büyük kelime ise aşı anlamına gelenvaccine sözcüğünün kısaltması olan ve sadece üç harften oluşan “Vax” oldu.

Araştırmalara göre “Vax” kelimesinin kullanımı geçen yıla göre yaklaşık 72 kat arttı. Bu da onun yılın kelimesi olması için bariz bir şekilde en iyi seçim olduğunu gösterdi.

Geçen yıllarda seçilmiş olan “Selfie” kelimesi ile bu yıl seçilmiş olan “Aşı” kelimesinin anlamları arasındaki dağlar kadar fark, bize yaşanan olayların değişmesiyle her türlü farklılığın ve değişmenin gerçekleşebileceğini gösterir. Bu yüzden ben Herakleitos’a katılıyorum. Değişmeyen tek şey, değişimin ta kendisidir. Evren her an değişir, tıpkı ateş gibi.