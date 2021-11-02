Uluslar arası siyasette; ULUSAL ONUR…

Uluslar arası siyasette temel amaç;

“Ulusal çıkarları” ve “Ulusal Onuru” korumaktır.

Uluslar arası siyasetin en önemli ve tarih boyunca kanıtlanmış bir diğer gerçeği ise;

“Uluslar arası siyasette kalıcı dostluklar ve kalıcı karşıtlıklar olmaz!”

Uluslar arası siyasette “ulusal çıkarlar” denince, öncelikle ülkenin EKONOMİK ÇIKARLARI ve “ÜLKE GÜVENLİĞİ” öne çıkar.

Siyasi iktidarların temel görevi ülkenin maddi ve manevi çıkarlarını korumaktır.

Bu da “DİPLOMASİ” kurallarına uymakla mümkündür.

Kimi ülkelerin yöneticileri, siyasal iktidarlarını sürdürebilmek için güçlü devlet yönetimleriyle iyi ilişkiler kurmaya çalışırlar.

Ancak; bu ilişkilerinde, ülkenin altına imza koydukları uluslar arası antlaşmalara uygun davranmaları da bir ön koşuldur.

Örneğin; Birleşmiş Millerler (BM) üyesiyiz.

Bu örgütün temel amacı dünya barışını korumaktır.

Bu amaçla, “ULUSLAR ARASI ADALET DİVANI” kurulmuş.

Yine, “AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ” gereği her ülkenin insan haklarına saygılı olması esastır.

Ve; “AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ (AİHM) kararlarına uymak her ülkenin uluslar arası görevidir.

Bir ülke yönetimi, İnsan Hakları ve ADALET konusunda AİHM kararlarını yok sayamaz!

Çünkü, “Uluslar arası sözleşmeler ANAYASAL kural” hükmündedir.

Ne yazık ki, son 20 yıldır Türkiye’de ne AİHM kararlarına ne de Anayasal bir üst yargı organı olan Anayasa Mahkemesi kararlarına saygı yoktur!

Bu siyasal tercih, ülkenin uluslar arası onurunu olumsuz etkilemektedir.

Öte yandan; bu ülkede uluslar arası güce sahip ülke yönetimlerinin “HUKUK DIŞI İstemlerine” boyun eğme örneklerini yaşadık!

Rahip Bronson’un ABD Başkanı Trump’un bir telefonuyla;

gazeteci Deniz Yücel’in Alman hükümetinin talebi ile salınması örnekleri, ülkemiz adaleti ve ulusal onuru için büyük yaralardır!

Son dört yıldır da “Osman Kavala” nın yargılanmasındaki “HUKUK DIŞI” uygulamalar tartışılıyor!

Somut iddianame ve somut kanıtlar olmamasına karşın, Kavala 4 yıldır tutuklu.

Ne yazık ki, ülkemizdeki “YARGI BAĞIMSIZLIĞI” tartışılıyor!

Siyasi iktidarın onaylamadığı kararları veren yargıçların görevden alınmalarına, ya da siyasi iktidarın tercihlerine göre karar veren yargıçların normal aşamaların dışında üst mahkeme üyeliklerine terfi ettirmelerine tanık oluyoruz!

Somut bir örnek verelim;

“Eski Antalya Barosu Başkanı hakkında, sosyal medya paylaşımı gerekçesiyle açılan davada, savcı “beraat” talebinde bulunuyor. Ve hemen ardından Savcının görev yeri değiştiriliyor!

Gelelim, 10 Büyükelçinin Kavala’nın özgür bırakılmasına ilişkin olaya.

Öncelikle ve altını çizerek belirtelim ki;

Böyle bir açıklama Büyükelçilerin görevi ve haddi değildir!”

Evet, bu konuda uluslar arası hukuk kurallarının ihlal edildiği kaygısı ve iddiası vardır.

Ancak, büyükelçilerin görevi bu değildir.

Bu olay üzerine, diploması kurallarına uygun olarak Büyükelçiler Dışişlerine çağırılmış ve uyarılmıştır.

Ancak, Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu büyükelçilerin “İstenmeyen Adam” ilan edilmeleri için talimat verdim” açıklaması, uluslar arası sorunlar yaratacak ölçüdedir. Böyle bir kararla bu elçiler sınır dışı edildiğinde, ABD, İngiltere, Almanya, Fransa başta olmak üzere bu on devlet de “mukabele” hakkını kullanacaklardır!

O zaman bu ülkelerle ekonomik ve siyasal sorunlar ülkemiz adına büyük dertler getirecektir!

Çok şükür ki, büyükelçilerin “İç işlerine karışmama” açıklamaları ve siyasal kar vericilerin bu fevri tavırdan dönmeleriyle sorun çözülmüştür.

Uluslar arası siyaset, ULUSAL ÇIKARLAR” ve “ULUSAL ONUR” adına sürdürülür.

Uluslar arası siyasette DİPLOMASİ esastır!

Duygusal ve iç siyasete yönelik hesaplarla uluslar arası siyaset ülkeye yarar değil zarar getirir!

Suriye olayında yaşadığımız gibi!..