‘ELA’ yaz 4101’e gönder

SMA’lı Ela Bebek için başlatılan kampanya devam ediyor. 4,5 aylıkken tanısı bu hastalık yüzünden makineye bağlı bir şekilde yaşamını sürdüren Ela Bebek için tüm yakınları ve dostları seferber olmuş durumda. Bir yandan Türk Lirası olarak para toplanmaya devam ediyor, öte yandan dolar yükseldiği için toplanan bağışlar eriyor.

Hepsinden önemlisi de Ela için geçen her gün kayıp.

SMA tedavisi için ön görülen süre 2 yaş. Eğer 2 yaşı geçerse Ela için yapılacak bir şey kalmayacak.

Şu an 1 yaşında olan Ela Bebek ne kadar erken tedavi olursa kaybedilen kas o kadar az olacak.

Ela, en geç 12 ay içerisinde 2.2 milyon doların toplanması ve tedavi için yurt dışına gitmesi gerekiyor.

Düzenlenen kampanya iyi gitse de doların yükselmesi kampanyayı baltalıyor. Şu an hedeflenen rakamın ilk çeyreği geçildi. 2.2 milyon doların yüzde 26,7’si toplanmış durumda. (Tabi dolar artmazsa)

Yahyakaptan Pazarı’nda stant kurulacak

Ela Bebek için başlatılan seferberlik, ailenin dostları ve yakınları tarafından gönüllülükle sürdürülüyor. Ela Bebeğin tedavisi için gerekli paranın temin edilebilmesi için hemen her kapı çalınıyor. Ailenin yakınları bu haftadan itibaren her pazar, İzmit YahyakaptanMahallesi,Arasta Park AVM yanında bulunan Yahyakaptan Pazarı’nda stant açacak. Valilik onaylı yardım kampanyasına destek olmak isteyen yardımseverlere ulaşmak için tüm imkanlarını seferber eden aile yakınları, tüm vatandaşlarımızdan destek bekliyor.

SİZ DE ELA BEBEĞİN YAŞAMASI İÇİN KÜÇÜK BİR DESTEK VEREBİLİRSİNİZ

“ELA YAZIP 4101’E GÖNDERECEĞİNİZ HER BİR SMS 20 TL OLARAK ELA’NIN HESABINA GEÇECEK.

HESAP NUMARASI

TR79 0001 0000 3167 2042 7950 05

Alıcı: Ece BEYAZGÜL

ZİRAAT BANKASI

AÇIKLAMA: ELA YAŞASIN

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Lunaparkta ışıklar söndü

Kasım ayıyla birlikte havalar iyiden iyiye soğumaya başladı. Kış aylarının gelmesiyle lunaparkta ışıklar söndü. Bahara kadar kapalı kalacak olan lunaparkın oyuncakları yeni sezona hazırlanmak için bakıma alınacak. 23 Nisan 2022 tarihine kadar kapalı kalacak olan lunapark bu tarihten sonra kapılarını yeniden açacak.

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Elektrik kesintilerinden şikayet var

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Ampulü patlak sokak lambası haftalardır yanmıyor

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