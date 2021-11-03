Bu ülkede adalet aramak!..

İnsanın, hayatın her alanında öncelikli ihtiyacı ve hakkı ADALET olmalı.

Bir ailede anne ya da baba, çocukları arasında ayrım yaparsa, birini her koşulda ezer, diğerini şımartırsa, kardeşler arasında sevgi ve saygı olabilir mi?

Nice maddi ve manevi çile çekerek okuttuğunuz çocuğunuz, iş sahibi olmak için girdiği KPSS sınavında yüksek not aldığı halde, “SÖZLÜ SINAV” sonucu işe giremezse, “adalet” inancı sarsılmaz mı?

Daha somut örnekler verelim;

Tekirdağ-Çerkezköy’de Endonezya ve Suriyeli işverenlerin sahip olduğu ve kadın emeği ile üretim yapan bir işyerinde, çalışanlar bir sendikaya üye oluyorlar. Bu ANAYASAL BİR HAK. Ancak, işveren sendikayı tanımıyor! Yargıya başvuruluyor, sendikal hak onaylanıyor. İşveren yine “hayır” diyor! İşçiler, hak arama mücadelesi verirken, polis zoruyla karşılaşıyor! ADALET bunun neresinde?

Kocaeli Dilovası’nda, iş kazası geçiren bir işçi, yasal olarak kazandığı tazminatını 10 yıldır alamıyor! ADALET nerede?

Muğla-Milas-İkizköy’de köylüler, Akbelen ormanının kömür madenciliğine açılmasına karşı Yargı’ya başvuruyor ve kazanıyorlar. Ama şirket, yargı kararı dinlemeden ormana iş makineleri ile giriyor! ADALET nerede?

Ticaret Bakanı, sahibi olduğu şirketten, hem de piyasa fiyatının üzerinde dezenfektan satın alıyor, olay açığa çıkınca görevden alınıyor ama HESAP sorulmuyor! ADALET nerede?

İçişleri Bakanı Soylu; Mafya’dan ayda 10 bin dolar maaş alan siyasetçi olduğunu söylüyor ama bu kişinin kim olduğunu bir yıldır açıklamıyor! ADALET nerede?

3 Temmuz 2020’de, Sakarya-Hendek’te 7 işçinin öldüğü, 127 işçinin yaralandığı havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin dava bir buçuk yıl geçmesine rağmen sonuçlanmadı! Mağdurlar ADALET bekliyor!

8 Temmuz 2018’de Çorlu’da meydana gelen trem kazasında 25 kişi öldü 317 kişi yaralandı! O günden bu güne yakınlarını yitirenler ADALET arıyor! Ama henüz sonuç yok!

Uzun yol taşımacılığı yapan kamyonlar ve otobüslerin yaptıkları kazalarda ölen insanların ve kaybolan ulusal varlığın hesabı neden sorulmaz? O şoförlerin sağlık sorunları, uykusuz araç kullanmak zorunda bırakılmaları ve araçların bakımsızlığı neden sorgulanmaz?

Üzerine kuma getirdiği eşini döverek öldüren kişiye “İYİ HAL İNDİRİMİ” nasıl verilir? ( 3.8.3020)

Bir belediyede 6.5 yıldır zabıta olarak çalışan A.Y. yolsuzlukları tespit ederek, belgelerle Savcılığa başvuruyor. Belediye yönetimi bu namuslu memuru işten çıkarıyor! Bu mu ADALET? (18.10.2021)

2016’da bir belediyede işe alınan “siyasal torpilli” bir kadın, 4 yıl boyunca farklı şehirlerde ve farklı şirketlerde çalışıyor, belediyeye hiç uğramıyor ama 4 yıl boyunca her ay 6 bin 500 TL. maaşını da alıyor! Hesap verecek mi dersiniz?!

Bu ülkede, giderek artan oranda vatandaş, Mahkemelerin “ADİL YARGILAMA” yaptıklarına inanmıyor! 23 Eylül 2012’den 31 Mart 2021’e kadar 300 binin üzerinde vatandaş Anayasa Mahkemesi’ne başvurmuş!

Bu ülkede verilen Yargı kararları için son başvuru mercii olan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne en çok başvuru Türkiye’den yapılıyor ve ağır maddi cezalar geliyor!

“Dünya Adalet Projesi 2021, Hukukun Üstünlüğü Endeksi” nde Türkiye, 139 ülke içinde 117. Sırada yer alıyor!

Devlet Bahçeli, Anayasal bir kurum ve ülkemizdeki en üst yargı organı olan, üyelerinin çoğu son iki Cumhurbaşkanı ve Meclis tarafından seçilen Anayasa Mahkemesi için; “AYM nerede bir hain varsa onlarla yan yana duruyor” diyerek, AYM’nin kapatılmasını istiyor!

Katılıyor musunuz?

SİZ; “bütün bunlar fasa fiso, bu ilkede ADALET var” diyebiliyor musunuz?