Cumalarda Atatürk’ün yazdırdığı hutbeler okunacak

Bu söz, sanmayın ki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na ait.

Bu söz, sanmayın ki çok bilinen bir diğer siyasi parti liderine ait.

“Cumalarda Atatürk’ün yazdığı hutbeler okunacak” sözü, Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş’a ait.

Hüseyin Baş bu sözü pazar günü geldiği İzmit’te, “Cuma hutbesinde Atatürk’ten bahsetmeyen Diyanet’e tepki” olarak söyledi.

“Biz iktidara gelince, cumalarda Atatürk’ün hutbelerini okutacağız” dedi.

Hüseyin Baş’ın İzmit konuşmasını başından sonuna kadar inceledim.

Babası, geçen yıl kaybettiğimiz rahmetli Prof. Dr. Haydar Baş’ın çizgisini aynen devam ettiriyor.

Onun öğretileriyle yoğrulmuş.

Duruşu sağlam, vizyon sahibi.

Baba-oğulu yakından tanımak istiyorsanız, Prof. Dr. Haydar Baş’ın Aralık 2017’de yayınlanan 894 sayfalık “HOŞ GELDİN ATATÜRK” kitabını mutlaka okuyun.

Hüseyin Baş’ın bugün sizlerle paylaşmak istediğim görüşleri satırbaşlarıyla şöyle:

Bizi Türklük politikamızın uzağına itmek istiyorlar

*Türk milletinin tarihi ile barışık olmasını, Türk milletinin Türk olmaktan gurur duymasını engellemek İstiyorlar. Türklük ve Müslümanlık çatısı altında birleşmesin ki bu Türk milletini çok kolay bir şekilde paramparça edip yutup yok edelim. İşte küresel güçler dediğimiz, global sermaye dediğimiz güçlerin temeldeki asıl amacı bu.

*Niye bu? Türk milleti her zaman İslam’ın koruyucusu olmuş, aynı zamanda sömürünün karşısında olmuş, ezilenin yanında olmuş, haksızlığı gördüğü her yerde müdahale etmiş ve buna son vermiş bir millet. Ama görüyoruz ki özellikle son 20 yılımızda biraz daha irdelersek on 50-60 yılımızda işte bu Türklük politikamızın uzağına itilmek istenen bir durumla karşı karşıyayız. O yüzden bizlere düşen geçmişimize sarılmak, geçmişimizi bugünle birleştirmek ve Prof. Dr. Haydar Baş'ın da dediği gibi, 'Korktukları şey olmak, Türk olmak' lazım.

Bunların Atatürk ile ne dertleri var?

*Cuma hutbesinde yine Atatürk'ten bahsedilmedi. Atatürk ile ne dertleri var biz anlamış değiliz. Şimdi bunlar Müslüman desen Atatürk bunlardan daha Müslüman, bunlar vatanperver desen Atatürk bunlardan daha vatanperver, bunlar hakka hukuka dikkat eder desen Atatürk bunlardan daha çok hakka hukuka dikkat eder.

Atatürk'ün izinden gitmekten başka çaremiz yok

*Bugün namusumuzu, şerefimizi haysiyetimizi, devletimizi, her şeyimizi borçlu olduğumuz ve babamın da dediği gibi, 'Sen olmasaydın bunların hiçbiri olmayacaktı' diyeceğimiz adam Gazi Mustafa Kemal Atatürk’tür.

*Bizim millet olarak Atatürk'ün izinden gitmekten başka hiçbir çözümümüz, hiçbir çaremiz yoktur. Şuna emin olun, Atatürk ne yaptıysa Türkiye Cumhuriyeti'ni ilelebet yaşatmak için yapmıştır. Attığı bütün adımlar bu Cumhuriyeti ayakta tutacak adımlardır. Biz bu adımları takip etsek bize yeter. Bugünkü siyasete de söylüyorum; hiç Amerikalının dümen suyuna gitmemize gerek yok, hiçbir Almanın sanayisine ihtiyacımız yok. Bütün muhtaç olduğumuz kudret damarlarımızdaki asil kanda. Bu bize yeter ve biz bunu başarabilecek güce sahibiz.

Her cuma Atatürk ne yazdıysa onu okutacağız

*Bunlar Cemevlerini ibadethane yapmayı tartışırken, ben Diyanet İşleri'nin başına Alevi getirelim diyorum. Farkımız bu! Siz Atatürk'ün günü kurtarmak için bir hamle yaptığını gördünüz mü? O’nun yaptığı bütün hamleler Cumhuriyeti ilelebet ayakta tutmak için yaptığı hamleler. O halde Atatürk'ün hamlelerini biz bugün hayata geçirirsek sorunu çözmüş oluruz.

*Biz Prof. Dr. Haydar Baş’ın Hoş Geldin Atatürk kitabını açıp okuduğumuzda Atatürk'ün yazdırdığı 52 tane hutbeyi görüyoruz. Bir yılda 52 tane Cuma var. Atatürk her Cuma namazında okunacak hutbeyi yazdırmış. Şimdi yeni Diyanet İşleri Başkanımıza, 'Senin Cuma hutbelerin Atatürk'ün yazdırdığı hutbelerin dışına çıkamaz' diyeceğiz. Hadi buna itiraz etsinler. Edemezler… Niye? Din değişmedi ki!

*Adamlar devamlı yeni bir şeyler üretiyor. Yahu bu din değişir mi? 1400 yıldır aynı kurallar var ama fetvalar başka, hutbeler başka, vaazlar başka... Buna gerek var mı? O zaman ne yapacağız? Biz iktidar olduğumuzda Diyanet İşleri'nin başına Alevi bir kardeşimizi getireceğiz ve her Cuma Atatürk ne yazdıysa onu okutacağız.

Yabancı ülke askerleri neden Türkiye’ye gelecek?

*Tezkerenin evetini, hayırını tartışmayacağım ama bilmeniz gereken çok önemli bir hususu söyleyeceğim.

*“Bu tezkerede daha önceki hiçbir tezkerede olmayan bir madde var. Nedir bu madde? Diyor ki, '... aynı amaçla yabancı ülke askerleri de Türkiye Cumhuriyeti'ne gelip yerleşebilir' Yani ‘İngiliz’in, Yunan’ın, Amerika’nın, İtalyan’ın şunun bunun askerleri Türkiye Cumhuriyeti'ne gelip yerleşebilir’ diyor.

*Eskiden NATO'ya girdik Üs açmamız lazım diyorduk, şimdi tezkerelerle Üsse bile gerek yok. Adamlara, 'Gelin kardeşim istediğiniz gibi har vurun harman savurun' diyoruz. Binlerce, on binlerce asker... Sen bu kadar askeri içeri aldın, nasıl çıkaracaksın?

*Sen tezkeredeki bu maddeye hiç bakmadın mı? Hani benim milliyetçi vekillerim, hani benim iyiliğin peşindeki vekillerim, hani benim adalet peşindeki vekillerim? Böyle bir şey olabilir mi?”

Tezkere içindeki bu madde işgale zemin mi hazırlıyor?

*Osmanlı'nın işgalinin temelinde yatan borçlar bugün aynı şekilde var. Biz bu borçları ödeyemediğimiz için yarın yine işgal edilebiliriz. Bugün ‘evet’ denilen tezkerenin içindeki madde de bunun hazırlığı mıdır diye soruyorum. Yabancı milletlerin askerlerini kendi coğrafyamızda yerleştireceğiz. Bunu hiç kimse görmüyor mu?

Sevgili okurlarım, Bağımsız Türkiye Partisi çok fazla tanınmayan, gelişip büyüyemeyen bir siyasi kuruluş.

Ama çizgisini görüyorsunuz, CHP’nin de ötesinde.

İnşallah parti yöneticilerinin çalışmaları ve çabaları amacına ulaşır.