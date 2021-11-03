Rakamlar yalan söylemez: Dikkat! Timsah dişini gösterdi

Kocaelispor pazar günü ezeli rekabette Bursaspor takımını, yıllar sonra konuk edecek. Takım istatistiklerinde başarılı pas yüzdesi ile öne çıkan Yeşil Beyazlı ekipte, ferdi istatistiklerde Bruno, adam geçme başarısında en öne çıkan isim oldu

DIŞARIDA ETKİLİ OLAMIYORLAR…

1.Lig’de pazar günü büyük bir derbi var: KOCAELİSPOR-BURSASPOR… Yıllar sonra yeniden karşılaşacak iki ezeli rakip ve dost, Kocaeli Stadyumu’nda kozlarını paylaşacak. Bursaspor’un istatistiklerine bakıldığında, Timsahın deplasmanda çok etkili olamadığı, ama hafife de alınmaması gerektiği ortaya çıkıyor. Toplam 10 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgi alan takım 14 gol attı, 13 gol yedi. 14 puanla 7. Sırada Play-Off’u zorlayan Yeşil Beyazlılar, transfer sorunlarıyla başladığı yeni sezonda, sonradan açıldı. İç sahada 6 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi alan Bursaspor, dış sahada ise 4 maç oynadı ve 1 galibiyet, 1 beraberlik, 2 yenilgi aldı. Timsah deplasmanda 4 gol attı, 4 gol yedi, 4 puan topladı.

PAS YÜZDESİ VE ADAM GEÇMEYE DİKKAT…

1.Lig genel istatistiklerine baktığımız zaman, Bursasporlu futbolcuların hiç birinin, şut, isabetli şut, asist ve gol krallığında ilk 5’te yer alamadığını görüyoruz. Oyunu geçme istatistiğinde ise sadece Massimo Bruno zirveyi paylaşıyor. Bruno, maç başına 2.67 yüzdeyle ikinci sırada yer alıyor. Bu kategoride Menemenli İbrahim Akanbi Rasheed ise zirvedeki yerini koruyor. Takım istatistiklerine baktığımız zaman, başarılı pasta 363 pasla 3.sırada yer alıyor. Doğal olarak başarılı pas yüzdesi de yüzde 81’e yükselmiş durumda bulunuyor. Korner kazanmada da ikinci sırada yer alan Bursaspor, maç başına yüzde 6.30 korner kullanıyor.

SON 3 MAÇTA ÜÇTE ÜÇ YAPTI, DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKTİ…

Bursaspor, son üç maçı kazanarak bir anda tüm dikkatleri üzerine çekti. 17 Ekim’de Bursa’taki maçta Boluspor’u 3-1 yenen takım, maçın ilk yarısını da 2-0 önde kapadı. Ardından 24 Ekim’de de Balıkesir karşısında, deplasmanda ilk ve tek galibiyetini elde etti. İlk yarısını 1-0 önde bitiren takım, maçı 2-0 kazandı ve yine gol yemedi. 1 Kasım Pazartesi akşamı ise Timsah Arena’da Keçiörengücü’nü konuk eden takım, ilk yarıdaki gollerle 2-0 kazanırken, yine kalesinde gol görmedi. Son 3 maçta böylece 3’te 3 yapan ekip, rakiplerine 7 gol atarken, son üç maçta sadece 12 gol yedi ve istatistikleri allak bullak etti. Rakamlar tabii ki yalan söylemez ama, derbi maçlarında bu istatistiklerin ters-yüz olduğunu hepimiz iyi biliyoruz. Yani Pazar günü her yönüyle bambaşka bir maç izleyeceğiz.