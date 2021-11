AKP’li yıllarda 28 bin işçi hayatını kaybetti!

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi, arada sırada gazetemize yaptığı araştırma sonuçlarını gönderir.

Ben de değerlendiririm. İSİG Meclisi bu kez AKP’nin iktidara geldiği günden beri işçi ölümlerini çıkardı.

Yıl yıl verdi. Genel bir değerlendirmede bulundu.

**

Dün 3 Kasım’dı... AKP’nin hükümet olup ilerleyen yıllarda hızla devletin merkezinde yer alışının 19.yılı. Bu yıllarda AKP’li kurmayların dilinden “ekonomik kalkınma”, “büyüme”, “İleri Türkiye”, “yeni Türkiye” ve “yerli-milli” sözleri eksik olmadı. Ancak Türkiye işçi sınıfı ve halkımız açısından değişen bir şey yok. Aksine her geçen yıl emekçilerin aleyhine çıkarılan yasalar, giderek azalan alım gücü, hak ve özgürlük mücadelelerine karşı süreklileşen bir baskı ve güvencesiz çalışma koşullarının yaşama geçirildiği bir iş cinayetleri rejimi. İşte 19 yılın özeti bu...

İster 6331 sayılı yasayı çıkarın ister oransal olarak işçi ölümleri düştü gibi söylevler verin gerçekler değişmiyor. AKP’nin iktidara geldiği Kasım 2002’den beri iş cinayetlerinde en az 28 bin 380 işçi hayatını kaybetti…

**

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin değerlendirmesi şöyle;

1- Ülkemizde hüküm süren durum bir iş cinayetleri rejiminin varlığıdır. Soma, Davutpaşa, Ostim, Torunlar, Isparta, Düzce, Ermenek, Esenyurt, Erzurum, Samsun, Güllük, Elbistan, Şırnak, Dursunbey, Hendek, 3.Havalimanı, Tuzla Tersaneleri, Kot Kumlama gibi birçok işçi katliamı bu dönemde meydana gelmiştir.

2- Her bin işçi için yılda 4 ila 12 yeni meslek hastalığı olgusu beklenmektedir. Yani Türkiye’de her yıl yaklaşık 120 bin ila 360 bin arasında işçi meslek hastalığına yakalanmaktadır. Yine meslek hastalıklarına bağlı ölümler, iş cinayetlerine bağlı ölümlerin yaklaşık 5-6 katı düzeyindedir. Ancak SGK ise her yıl 500 civarı meslek hastalığı tespit etmiş ve her yıl 5 ila 20 civarı meslek hastalığına bağlı ölüm açıklamıştır. Oysa bu dönem yukarıda açıkladığımız sayının 5-6 katı meslek hastalığına bağlı ölüm meydana gelmiştir. Devlet meslek hastalıklarını gizlemiştir.

3- İş cinayetleri sonrası adaletsizlik, cezasızlık bir kural haline gelmiştir. Davalarda asıl sorumlular mahkemeye çıkartılamadığı gibi tali sorumlular kısa süreli hapis cezalarına çarptırılmış, bu cezalar para cezasına çevrilmiş ve 24 ay taksitlendirilmiştir.

4- İktidara gelir gelmez çıkarttıkları 4857 sayılı İş Kanunu ile taşeron çalıştırma başta olmak üzere esnek ve güvencesiz çalıştırma yasal hale getirilmiş ve kiralık işçilik ve özel istihdam büroları içerikli kölelik yasası ile bütün işlerde güvence tamamen ortadan kalkmıştır. Gelinen noktada Türkiye sermaye için bir cennet haline gelmiştir. Emek sürekli ucuzlaştırılmış, Türkiye önce Avrupa’nın Çin’i şimdi ise Avrupa’nın Bangladeş’i haline getirilmiştir.

4- Sendikal hareket baskı altına alınmış, sendikalaşan işçiler işten atılmış ve iktidara bağlı sendikalar egemen hale getirilmiştir. Grevler “milli güvenlik” gerekçesiyle yasaklanmış, 1 Mayıslarda alanlar kapatılmıştır.

5- Devlet kendi yasalarına dahi uymamış, çalışan çocuklar korunmamıştır. Çocuklar çalışması yasak olan işkollarında çalışmanın yanında 15 yaşın altında da çalıştırılmaktadır. Yoksulluk, 4+4+4 eğitim sistemi, çırak ve stajyerlik uygulamaları, mevsimlik tarım işçiliğinin omurgasının çocuklardan oluşturulması gibi nedenlerle üçte biri 14 yaş ve altında olmak üzere her yıl 60-70 çocuk çalışırken hayatını kaybetmiştir.

6- SSGSS yasası ile emeklilik yaşı 65’e çıkarılmıştır. Emekli olduğu halde çalışan, emeklilik yaşını beklediği için çalışmak zorunda kalan ve emekli olma hakkını sigortasız çalıştığı ya da sigortası düzenli yatırılmadığı için kazanamayan milyonlarca emekli/yaşlı işçi kitlesi oluşmuştur. Yine her yıl iş cinayetlerinde hayatını kaybedenlerin yüzde 20-25’ini bu işçilerin oluşturması, emekli/yaşlı işçilerin güvencesiz emek haline getirilmesinin bir sonucudur.

7- Tarımda, sanayide, hizmet sektöründe kadınlar en güvencesiz koşullarda çalıştırılmıştır. Bu çalışma koşullarının diğer yanını ise işyerinde şiddet ve taciz oluşturmuştur. Kadınların ev içi emeği de –temizlik, yemek, çocuk ve yaşlı bakımı– görünmez kılınmıştır. Her yıl 120-150 civarında kadın çalışırken hayatını kaybetmiştir.

8- Yanlış dış ve iç politikalar sonucu Türkiye milyonlarca mültecinin akınına uğramıştır. Nüfusun yaklaşık yüzde 10’una yaklaşan göçmenler sigortasız, ucuz, dışlayıcı yani tamamen korunmasız koşullarda çalıştırılmıştır. Son dönemde her yıl 100 civarında göçmen işçi hayatını kaybetmiştir.

Özetle 19 yılda iş cinayetleri gündelik yaşamın bir parçası haline gelmiş ve bu durum olağanlaştırılmıştır. Ancak biz işçilerin de mücadelesi her alanda devam etmektedir. İş cinayetlerine, güvencesiz çalıştırmaya, sendikal örgütlenme üzerindeki baskılara karşı direneceğiz... Artık Yeter!”

**

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin işçi ölümleriyle ilgili değerlendirmesini yukarıda sizinle paylaştım.

Şu bir gerçek ki, hangi iktidar olursa olsun, işçi ölümleri her zaman kahredici.

İşçi ölümleri her yıl artıyor, buna dur demek için bizi yönetenler ve işverenler gerekli tedbirleri almalı. Yoksa daha çok ocaklara ateş düşecek.

**

AKP’NİN İKTİDAR OLDUĞU YILLAR VE YILLARA GÖRE İŞÇİ ÖLÜMLERİ:

2002 146 işçi

2003 811 işçi

2004 843 işçi

2005 1096 işçi

2006 1601 işçi

2007 1044 işçi

2008 866 işçi

2009 1171 işçi

2010 1454 işçi

2011 1710 işçi

2012 878 işçi

2013 1235 işçi

2014 1886 işçi

2015 1730 işçi

2016 1970 işçi

2017 2006 işçi

2018 1923 işçi

2019 1736 işçi

2020 2427 işçi

**

2021 yılının ilk on ayında ise en az 1847 işçi hayatını kaybetti…

*2002-2011 dönemi verileri SGK, 2012-2021 dönemi verileri İSİG Meclisi tespitidir.

XXXXXXXXXXX

Uyanık Destici!

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, önceki gün ilimize geldi… Partisinin Körfez İlçe kongresine katıldı… Akşam da Kocaeli’deki muhtarlar ve STK temsilcileri ile Tryp By Wyndham Otel’de bir araya geldi. Destici, kongredeki konuşmasında asgari ücretin azlığından söz etti, bununla geçinmenin zorluğundan bahsetti… Yani bir nevi destek verdiği Cumhur İttifakı’nı eleştirdi.

**

Otelde yaptığı toplantıda da, hükümetin üyesi olmadıklarını belirterek, “Hükümetin yanlışlarını bize yüklemeyin. Biz Cumhur İttifakı’nın üyesiyiz, hükümetin değil” dedi. Çok saçma bir açıklama, madem hata yapıyorlar, o halde Cumhur İttifak’ını destekleme… Destici’nin yaptığına uyanıklık derler.

Xxxxxxxxx

Elektriğe zam kaçınılmaz!

BOTAŞ’ın sanayi ve santraller için doğalgaza yüzde 48’e kadar zam yapması elektrik zammı korkusunu da beraberinde getirdi. Türkiye’de elektrik üretiminin yüzde 34’ünün doğalgaz dönüşüm santrallerinden karşılandığını söyleyen Elektrik Mühendisleri Odası Başkanı Bülent Pala, “Doğalgaza yapılan zam kaçınılmaz olarak elektriğe yansır" diye konuştu. Yani Türkçesi, yakın zamanda elektriğe de zam gelecek…