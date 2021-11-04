Atatürk’ün cuma hutbeleri

Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş, İzmit konuşmasında “İktidara geldiğimizde cumaları Atatürk’ün hutbelerini okutacağız” deyince, o hutbeleri hatırladım.

O 52 hutbeyi…

Gazi Mustafa Kemal Paşa, cumhuriyeti kurmadan önce çıktığı Anadolu gezisinde 6 Şubat 1923 tarihinde Balıkesir’e de uğramıştı.

Halkı dinleyip kurulacak devletle ilgili görüşlerini almak istiyordu.

O geceyi Balıkesir’de geçirdi, ertesi gün cuma namazı için Zağnos Paşa Camii’ne gitti.

Okunan mevlitten sonra minbere çıkarak cemaate seslendi.

“Balıkesir hutbesi” diye bilinen bu hutbe, Atatürk’ün ilk “cuma hutbesi” idi.

“Allah birdir, şanı büyüktür. Allah’ın selameti, atıfeti ve hayrı üzerinize olsun” diye söz başladı, kurulacak yeni devletin temel esasları ile devlerimler ve cumhuriyete ışık tutan mesajlar verdi.

Atatürk, Zağnos Paşa Cami Hutbesin’de cemaate şöyle seslendi:

Atatürk’ün Balıkesir Hutbesi

****** “ Ey millet! Allah birdir, şanı büyüktür. Allah'ın selâmeti, sevgi ve iyiliği üzerinize olsun. Peygamberimiz Efendimiz Hazretleri, Cenâb-ı Hak tarafından insanlara dinî hakikatleri tebliğe memur edilmiş ve resul olmuştur. Temel nizamı, hepimizin bildiği Kur'ân-ı Azimüşşan'daki açık ve kesin hükümlerdir. İnsanlara maneví mutluluk vermiş olan dinimiz, son dindir, mükemmel dindir. Çünkü dinimiz; akla, mantığa ve gerçeklere tamamen uymakta ve uygun gelmektedir. Eğer akla, mantığa ve gerçeklere uymamış olsa idi bununla diğer ilâhî tabiat kanunları arasında birbirine zıtlık olması gerekirdi. Çünkü bütün tabiat kanunlarını yapan Cenab-ı Hak'tır. Arkadaşlar! Cenab-ı Peygamber çalışmalarında iki yere, iki eve sahipti. Biri kendi evi, diğeri Allah'ın evi idi. Millet işlerini Allah'ın evinde yapardı. Hazret-i Peygamber'in mübarek yollarını takip ederek bu dakikada milletimize ve milletimizin şimdiki ve geleceğine ait konuları görüşmek maksadıyla bu kutsal yerde, Allah'ın huzurunda bulunuyoruz. Beni bu şerefe kavuşturan Balıkesir'in dindar ve kahraman insanlarıdır. Bundan dolayı çok memnunum. Bu vesile ile büyük bir sevaba nail olacağımı ümit ediyorum. Efendiler! Camiler birbirimizin yüzüne bakmaksızın yatıp kalkmak için yapılmamıştır. Camiler, söylenenleri dinleme ve ibadet ile beraber din ve dünya için neler yapılması lazım geldiğini düşünmek, yani birbirimizin görüş ve düşüncelerini almak için yapılmıştır. Millet işlerinde her ferdin zihninin başlı başına faaliyette bulunması lâzımdır. İşte biz de burada din ve dünya için, geleceğimiz için her şeyden önce hâkimiyetimiz için neler düşündüğümüzü meydana koyalım. Ben yalnız kendi düşüncemi söylemek istemiyorum. Hepinizin düşüncelerini anlamak istiyorum. Millî emeller, millî irade yalnız bir şahsın düşünmesinden değil, millet fertlerinin tamamının arzularının, emellerinin birleşmesinden ibarettir. Bundan dolayı benden ne öğrenmek, ne sormak istiyorsanız serbestçe sormanızı rica ederim.”

Atatürk, hutbeler hakkında cemaatin sorduğu soruyu ise şöyle cevaplandırmıştı:

“Hutbeler hakkında sorulan suallerden anlıyorum ki, bugünkü hutbelerin tarzı milletimizin hissiyat-ı fikriye ve lisanıyla, medeni ihtiyaçlarıyla mütenasip görülmemektedir.

Biliyoruz ki, Hz. Peygamber zaman-ı saadetlerinde hutbeyi kendileri verirlerdi. Gerek peygamber efendimiz, gerekse Hulefa-i Raşidin´in hutbelerini okuyacak olursanız, görürsünüz ki, gerek peygamberin, gerekse Hulefa-i Raşidin´in söylediği şeyler o günün meseleleridir.

İslam ümmeti çoğalıp, İslam memleketleri genişlemeye başlayınca, Cenab-ı Peygamber ve Hulefa-i Raşidin´in hutbeyi her yerde bizzat kendilerinin irad etmelerine imkân kalmadığından halka söylemek istedikleri şeyleri bildirmeye bir takım zevatı memur etmişlerdir. Onlar cami-i şerif ve meydanlarda ortaya çıkar, halkı aydınlatmak ve doğru yolu göstermek için ne söylemek gerekiyorsa söylerlerdi. Bu tarzın devam edebilmesi için bir şart lazımdı. O da milletin reisi olan zatın halka doğruyu söylemesi ve halkı aldatmaması, halkı umumi ahvalden haberdar etmek son derece ehemmiyetlidir. Ancak bazı reisler millete ait işleri milletten gizli tuttular. Hutbelerin halkın anlamayacağı bir dilde olması ve onların da bugünkü icabat ve ihtiyaçlarımıza temas etmemesi halife ve padişah namını taşıyan müstebitlerin(zorba) arkasından köle gibi gitmeye mecbur etmek içindi.

Hutbeden asıl maksat, halkın aydınlatılması ve doğru yolun gösterilmesidir.

Hatiplerin siyasi, içtimai ve medeni ahvali her gün takip etmeleri zaruridir. Binaenaleyh hutbeler tamamen Türkçe ve zamanın icaplarına uygun olmalıdır.”

Atatürk’e göre hutbelerin dili ve önemi

Atatürk, hutbeler hakkında bu düşüncelerinden sonra 1927´de Diyanet İşleri Başkanı Rıfat Börekçi Hoca´ya camilerde okunacak hutbeleri kaleme aldırdı.

Bu sırada “hutbelerin dili ve önemi” konusunda önemli telkinlerde bulundu:

“Hocam, camilerimizde okunan hutbelerden milletimiz tam aydınlanıyor mu? Senden isteğim, ayetlere dayanan bir hutbe kitabı hazırlanması. Çünkü bizim dilimiz Türkçedir. Okunan hutbeler de siz daha iyi bilirsiniz ki Arapça aktarılmaktadır. Milletimiz bu yüce İslam Dinini çok iyi anlamamaktadır. İyi anlaşılması için açık bir Türkçe ile hutbelerin vatandaşımıza seslenmesini istiyorum. Bu büyük milletin diniyle, kültürüyle daha iyi büyüyeceğine inanıyorum. Yalnız dinimiz, bilginin ışığında müspet ilimler yolunda ele alınmazsa, vatanımız ve milletimiz için bir felakettir…”

“Türkçe Hutbeler” kitabının ilk baskısı 1928 yılında yapıldı.

Vefatından sonra yok edildi, 2005 yılında Emine Şeyma Usta tarafından Türkçeleştirilerek tekrar bastırıldı.

Kitaptaki hutbeler; Allah inancı, Kuran-ı Kerim, peygamber sevgisi, ibadet, adalet, askerlik, vatan ve güzel ahlak üzerine.

Dine saygılı lider

Her ne kadar bazı kesimler kasıtlı olarak “din düşmanı” ilan etse de…

Diyanet İşleri Başkanlığı, milli bayramlar öncesi ve sonrasına denk gelen cumalarda onun ismine hutbelerde yer vermese de…

Mustafa Kemal Atatürk, “dine saygılı” bir liderdi.

Talimat verdi, 3 Mart 1924 tarihinde Diyanet İşleri Başkanlığı’nı kurdurdu.

Cumhuriyet’in ilanından sadece 4 ay sonra...

İlk Başkan Rıfat Börekçi Hoca’ya, 1927 yılında, bir “cuma hutbesi” hazırlattı.

Daha doğrusu, oturup birlikte kaleme aldılar.

“Askerliğin şerefi” konusunu işlediler.

“Askerliğin şerefi”, o dönemde savaştan yeni çıkmış bir ulus için çok önemliydi.

Bugün de önemli…

Ordumuz yakın geçmişte linç edilmek istendi.

Bugün de “itibarsızlaştırma gayretleri” devam ediyor.

O hutbeyi hatırlatmanın da tam zamanı.

Ve işte Atatürk’ün Rıfat Börekçi Hoca ile birlikte hazırladığı cuma hutbesi

“Ey cemaat-i Müslimin!

Dünyada düşmansız insan olmaz. İnsanın dostu bir ise düşmanı bindir derler. Bunlar, boşuna söylenmiş sözler değildir. Düşmanın açığı var, gizlisi var, bilineni var, bilinmeyeni var, küçüğü var, büyüğü var. Fakat düşman değil mi, hepsi fırsat kollar, hepsi bir zamanını bekler. Onun için insan daima uyanık olmalı, düşmanı korkutacak, düşmanın tecavüzüne meydan vermeyecek kadar kuvvetli, o kadar uyanık bulunmalı. Başka şekilde dünyada rahat yaşanmaz ve yaşatmazlar.

Ey cemaat-i Müslimin! Ey Allah’ın kulları! Düşmana karşı kuvvet hazırlamak üzerimize farzdır. Bu kuvvetlerin en mühim kısımlarından biri de şüphe yok ki askerdir. “Asker”dir. Asker, düşmanlara karşı dinimizi, yurtlarımızı, ırz ve namuslarımızı bilfiil koruyan silahlı bir kuvvettir. Bunun için askerlik çok büyük, çok mukaddes bir vazifedir. Allah’ını, Peygamberini, yurdunu, yuvasını seven, ırz ve namusunun kıymetini bilen her insan, askerlik görevini seve seve yapmalıdır.

Bizim dinimizde askerliğin mertebesi çok yüksektir. Ölürse şehit, kalırsa gazidir. Peygamberlik rütbesinden sonra en yüksek rütbe şehitlik mertebesidir. Onun için askere çağrılınca koşa koşa ve sevine sevine gitmek lazımdır.

Peygamberimiz; ‘Silah altına davet olunduğun zaman hemen icabet et’ buyurmuştur. Peygamberimizin bu emrini tutmak, boynumuzun borcudur. Askere çağrılıp da gitmeyenler, askere gitmemek için hiç yoktan bahaneler, hastalıklar icat edenler Allah’a ve Peygamberine asi olmuşlardır. Böylelerinden ne Allah razı olur, ne Peygamber!

Ey mü’minler! Bilmiş olun ki, bir asker için en büyük vazife, amirlerine, subaylarına, komutanlarına itaat etmektir. Efendimiz, ‘Hoşunuza gitse de gitmese de amirlerinizin emirlerini dinleyin, onlara itaat edin’ buyurmuşlardır. Amirlerine itaat etmeyen asker, ordunun bozulmasına sebebiyet verir, böylece memleketine ihanette bulunmuş olur. Çünkü itaatsizlik, düzensizliği ve düşmanın galibiyetini hazırlar. Onun içindir ki, askerin amirlerine karşı itaatsizliği, Allah vermesin, memleketin ve milletin mahvolmasına sebep olur. Vazifesini bilen bir asker, amirleri ne söylerse onu yapar. İtaatsiz bir asker, Allah’ın ve Peygamberin gazabını kendi üzerine alır, dünyada ve ahrette rezil-rüsva olur.

Askerlikte gösterilen her vazife mukaddestir. Talim ve nöbet ise kutsal bir görevdir, büyük bir ibadettir. Peygamberimiz buyuruyorlar ki; ‘Allah için bir gece nöbet beklemek, gecesi namaz, gündüzü oruçlu geçen bin geceden hayırlıdır’.

Talime çıkmamak için yalandan hasta görünmek, büyük hem de çok büyük bir günahtır. Nöbet beklerken uyumak, bulunduğu karakolu düşmana teslim etmek de büyük bir günahtır. Efendimiz bir hadis-i şerifinde şöyle buyurmuşlardır; ‘İki göze cehennem ateşi dokunamayacaktır. Biri Allah korkusundan ağlayan göz, diğeri de Allah yolunda gece vakti karakol bekleyen göz’… Çocuklarımıza atıcılık öğretmek, askeri talimler yaptırmak da Peygamberimizin emirlerindendir.

Ey cemaat-i Müslimin, ey Allah’ın kulları! Düşman ile karşı karşıya gelmeyi arzu etmeyiniz. ‘Ah bir savaş olsa da şöyle yapsak’ demeyiniz. Fakat her ne sebeple olursa olsun, düşmanla karşı karşıya gelmek zorunda kalırsanız, o zaman düşmandan daha çok kararlı olunuz, düşmana arka çevirmeyiniz, düşmandan kaçmayınız. Çünkü düşmandan kaçanların cezası, dünyada hüsran ve helak, ahirette azaba uğramaktır. Bunlar dünyada sefaletin, ahirette cehennemin en alt tabakasına yuvarlanırlar. Böyle bir akibet ise fenadır.”