Dr. Serkan Engin, İMO adaylığını yarın açıklıyor

1978 doğumlu Dr. Serkan Engin, 1996 yılında Kocaeli Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde lisans hayatına başladı, 2000 yılında mezun olan Engin, yüksek lisansını da burada tamamladı.

2013 yılında ise Anadolu Üniversitesi Adalet Bölümü’nden mezun oldu.

Kocaeli Üniversitesi İnşaat Mühendisliği anabilim dalında 2014 yılında doktora, 2018 yılında İş Sağlığı ve Güvenliği anabilim dalında ikinci yüksek lisans derecesini aldı. Halen Anadolu Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde eğitimini sürdürmekte. Çalışma hayatına 2000 yılında İzmit Belediyesi İmar Müdürlüğü’nde inşaat mühendisi olarak başladı. 2001-2017 tarihleri arasında Kocaeli Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde öğretim elemanı olarak görev yaptı. 2017 yılından itibaren aynı bölümde Dr. Öğretim Üyesi, 2018 yılından itibaren aynı zamanda bölüm başkan yardımcısı olarak görev yapmakta.

Akademik kariyer açısından son derece dolu olan Serkan Engin, şimdi de İnşaat Mühendisleri Odası’nın başkanlığına aday. Yarın saat 10.00’da Sekapark Maide Restoran’da basınla bir araya gelecek olan İnşaat Yüksek Mühendisi Dr. Serkan Engin burada resmen adaylık açıklamasında bulunacak.

Gazetemizi ziyaret eden Engin, “Meslekte birliği sağlamak gayesi ile talip olduğumuz TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi 13. Dönem Yönetim Kurulu Başkanlığına adayım” diyerek mesajını da vermiş oldu.

İnşaat mühendisleri ve şehrimiz için hayırlı olsun diyerek Serkan Engin’e başarılar dilerim…

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Aferin Tuğba’ya

Körfez Fahri Korutürk İlköğretim 4’üncü sınıf öğrencisi Tuğba Özkan, atık pilleri toplayarak çevre korumasına bireysel bir katkı sundu. Aynı zamanda mavi kapak toplayan Tuğba Özkan örnek bir davranışta bulundu. Topladığı yaklaşık 20 kilo atı pili okul müdürü Nusret Çitçi’ye teslim eden Tuğba, okul yönetimi tarafından da ödüllendirildi. Çiftçi çevre konusunda gösterdiği duyarlılıktan dolayı Tuğba Özkan’a sırt çantası, kulaklık ve kupa bardak hediye etti.

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Kullar kooperatifine iki yeni araç

S.S. 4 Nolu Kullar Taşıyıcılar Kooperatifi, bu yıl önemli bir kazanıma imza attı. Kooperatif bünyesine iki kamyon kazandırıldı. Kooperatif Başkanı İsmail Özkar, satın alınan araçları teslim alarak, kooperatif parkına çekti. Böylece kooperatif önemli bir çalışmaya imza atmış oldu.

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AK Parti’de ilçe danışma toplantıları

kasım ayında hareketleniyor

AK Parti Kocaeli Teşkilatlarının ilçe danışma toplantı takvimi kasım ayında hareketleniyor. Ekim ayında yapılan Çayırova ve Dilovası’nın ardından kalan ilçelerin büyük bir kısmı da bu ay tamamlanacak. Danışma meclislerinin sonuncusu ise aralık ayının başında Karamürsel’de yapılacak. 10 ilçenin danışma meclisinin tarihleri ise şöyle;

5 Kasım saat 19.00 Gölcük

12 Kasım saat 19.00 Körfez

13 Kasım saat 19.00 Derince

14 Kasım saat 19.00 Kandıra

19 Kasım saat 19.00 İzmit

20 Kasım saat 19.00 Gebze

26 Kasım saat 19.00 Kartepe

27 Kasım saat 19.00 Başiskele

30 Kasım saat 19.00 Darıca

3 Aralık saat 19.00 Karamürsel

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Şaheste Balık, bugün açılıyor

İYİ Partili yönetici Kaan Dilmen, bir süredir işlettiği Şaheste Balık Restoranı’nın resmi açılışını bugün yapıyor. Pandemi nedeniyle açılışı ertelenen mekan Alikahya Fatih Mahallesi İshakpaşa Caddesi No:24 adresinde bugün saat 17.00’de açılacak.