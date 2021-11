Türkiye, doğalgaz ve elektrikteki artışlarda zam şampiyonu oldu!

Zam… Zam… Zam…

Her gün zamla yatıp, zamla kalkıyoruz…

Sözcü Gazetesi’nde elektrik ve doğalgaz zamlarıyla ilgili önemli bir haber vardı.

Bu haberi sizinle paylaşmak istiyorum.

“Elektrik ve doğalgaz fiyatlarında son iki yılda üst üste yaşanan artışlar Türkiye'yi Avrupa'nın zam şampiyonu yaptı. 2019 ile 2021 ilk yarılarını kapsayan 2 yıllık dönemde Türkiye'de elektrik fiyatları yüzde 47.4 artarken doğalgaz fiyatları da yüzde 42.3 yükseldi. Aynı dönemde Avrupa'nın birçok ülkesinde ise fiyatlarda düşüş yaşanması dikkat çekti.

Euronews'te yer alan habere göre, Avrupa Birliği (AB) İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) açıkladığı verilere göre 2019 yılının ilk yarısı ile 2021 yılının ilk yarısı arasında 39 ülkenin 24'ünde elektrik fiyatları yükselirken 15'inde ise düştü.

En çok artış yüzde 47.4 ile açık ara Türkiye'de. Ardından yüzde 21.9 ile Polonya ve yüzde 20.8 ile Ukrayna geliyor.

Artışların çoğu yüzde 10'nun altında. 10 ülkede artış oranı yüzde 5'ten düşük.

Son 2 senenin doğalgaz şampiyonu da açık farkla Türkiye oldu.

2019-2021 yıllarının ilk yarısında konutlarda kullanılan doğalgazın fiyatı yüzde 42.3 yükseldi. İkinci sırada yüzde 12.7 ile Ukrayna var.

Hollanda'daki artış ise yüzde 4.3 ile sınırlı kaldı.

PEK ÇOK ÜLKEDE DÜŞTÜ

Türkiye'de elektriğe zam üstüne zam gelirken Hollanda'da fiyatlar yüzde 37.4 düştü. İsveç'te düşüş yüzde 15.5 oldu. Doğalgazda da 21 ülkede fiyatlar düştü. En büyük düşüş yüzde 38 ile Litvanya ve yüzde 33.4 ile Letonya'da yaşandı.”

Haberin özeti şöyle;

Türkiye son 2 yılda üst üste fiyat artışları ile Avrupa’nın zam şampiyonu oldu. Aynı dönemde Avrupa’da zamlar çok daha düşük oranda olurken bazı ülkelerde indirim bile yapıldı…

Böyle giderse yılbaşına doğru yeni zamlar kapıda…

Yeşilkent’in

sadece adı kaldı

CHP Başiskele İlçe Başkanı Anıl Acurman, sosyal medya hesabı üzerinden Başiskele’nin Yeşilkent Mahallesi’ne ait yoğun olarak ağaçların kesildiği fotoğraf paylaştı. Mahallenin artık yeşil olmadığına vurgu yapan Acurman, “Mahallenin adını değiştirsek mi ne dersiniz? Malum artık ‘yeşil’ kent değil” ifadelerinde bulundu. Önceki gün mahallede inşaat alanı için ağaçların kesildiğini yazmıştım. Yetkililer, derhal durumu incelemeli ve gereğini yapmalı.

Dünya sosyal

medyada yaşıyor

Medya takip kurumu Ajans Press, we are social’ın “2021’de Dijital’in Durumu” raporunu inceledi. Böylelikle rapordan elde edilen veriler neticesinde dünya nüfusunun 7,89 milyara ulaştığı ortaya çıkarken, bunların 5,29 milyarının cep telefonu kullandığı saptandı. İnternet kullanıcı sayısı geçen yıla oranla yüzde 4,8 artarak 4,88 milyara ulaşırken, sosyal medya kullanıcılarının ise son 12 ayda 400 milyondan fazla artarak 4,55 milyara yükseldiği görüldü. Bu da pandemi döneminde sosyal medyaya ilginin arttığını gösterdi. Verilere bakıldığında sosyal medyaya küreselde her gün 1 milyondan fazla yeni kullanıcı geldiği kaydedildi. Ayrıca artan küresel nüfusun 2023 yılı ortalarında 8 milyarı geçmesi beklendiği açıklandı.

Ecevit, vefatının

15. yılında anılacak

DSP Genel Başkan Yardımcısı Dr.Handan Toprak Benli, merhum eski Başbakan Bülent Ecevit'i vefatının 15. yılında, bugün saat:11’de Ankara’da Devlet Mezarlığı’ndaki kabri başında anacaklarını söyledi. Benli, tüm Ecevit sevdalılarını anmaya davet etti. DSP Kocaeli’nin de etkinlik yapacağı öğrenildi. Bir zamanların Karaoğlanı Ecevit, tam 15 yıl önce öldü. Ecevit, Türk siyasi tarihine damga vuran liderlerden biriydi.

LPG, cazip olmaktan çıktı

Ekim ayında 93 kuruş zamlanan LPG'ye 49 kuruş daha zam geldi. Benzin ve motorin gibi otogazda da özel tüketim vergisi (ÖTV) eşel mobil sistemi kapsamında sıfırlandığı için zamlar doğrudan pompa fiyatına yansıyor. Otogazın litre satış fiyatı Kocaeli’de 6,17 TL. civarında.

Benzinin litresine de 26 Ekim’de 44 kuruş, 27 Ekim’de 28 kuruş zam gelmiş, daha sonra 28 Ekim’de dolar kurundaki geri çekilmeyle birlikte 25 kuruşluk indirim kararı alınmıştı. Benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak Kocaeli’de İstanbul'da 8,43 TL. seviyesinde bulunuyor.

Motorinin pompa fiyatı 9-19 Ekim döneminde toplamda 87 kuruş zamlanmıştı. Motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak Kocaeli’de 8,20 TL seviyesinde… LPG ile benzin arasında 2 lira civarında fark kaldı. Eskiden LPG, benzinin 4/1 fiyatına idi… Makas iyice daraldı… Dolayısıyla LPG’nin bir cazibesi kalmadı.

Zafer Partisi, Suriyeliler için

imza kampanyası düzenliyor

İYİ Parti’den ayrılan Prof. Dr. Ümit Özdağ’ın liderliğinde kurulan Zafer Partisi, Suriyelileri vatanlarına geri gönderebilmek için imza kampanyası başlattı. Genel Başkan Ümit Özdağ, Suriyelilerin Suriye’ye dönmesi için ülke genelinde imza kampanyası başlatacaklarını bir video ile duyurmuştu. Zafer Partisi Kocaeli İl Başkanı Vedat Çalık da, “Mahallemizde Sığınmacı İstemiyoruz” kampanyası kapsamında imza toplayacak. Zafer Partisi, 8 Kasım Pazartesi günü Bekirdere Mahallesi’nde bulunan Üçyol Atatürk Heykeli önünde stant kuracak. Kocaeli’de toplanan imzalar daha sonra genel merkeze gönderilecek. Türkiye’de 4 milyon, Kocaeli’de 60 bin civarında Suriyeli var.

2022’de ‘helal muayene’

çalışmaları başlatılıyor

Cumhurbaşkanlığı programında helal ürün pazarından Türkiye’nin daha fazla pay alması için ‘helal muayene’ ve ‘helal turizm’ çalışmaları başlatılacağı vurgulandı. Şu ‘helal’ işini bir türlü anlamadım. Ürün, üründür… Bunun helali veya haramı mı olur?

Asgari ücretle ilgili

tartışma alevlendi

Önümüzdeki yılın asgari ücretini belirleyecek Asgari Ücret Tespit Komisyonu henüz çalışmalarına bile başlamadan, taraflar arasındaki tartışmalar sertleşiyor. Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan ile Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, asgari ücret komisyonunun temsil yapısına ilişkin eleştirdi… Arslan ve Özdebir’in ‘Asgari ücreti tuzu kurular belirliyor’ eleştirisine tepki gösteren Türk-İş Genel Sekreteri Kavlak, “İstiyorlar ki sendika olmasın, işçiler karın tokluğuna çalışsın” dedi. Kavlak hiç kızmasın, Türk-İş Başkanı Genel Başkanı Ergün Atalay’ın mikrofon açıkken ki söylemleri unutulmamalı…