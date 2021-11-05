SEKA Kâğıt Fabrikası’ndan SEKAPARK’a… Türkiye, kâğıt sektöründe 69 yılda emperyalizme teslim oldu

Gençler, yaşı 20-25’in altında olanlar veya kentimize sonradan gelenler, İzmit Körfezi sahilindeki SEKAPARK’ın onlarca yıldır “park” olarak kullanıldığını sanırlar.

Bilmezler ki, bugün “Sekapark” denilen o alanda Türkiye’nin ilk “kâğıt fabrikası” vardı.

Kısa adı, SEKA idi.

Türkiye Selüloz ve Kâğıt Fabrikaları…

O ilk fabrika çalıştı üretti, diğer bölgelerdeki kâğıt fabrikalarını kurdu.

Dalaman, Afyon, Balıkesir, Silifke, Çaycuma, Taşköprü…

Türkiye, artık her türlü kâğıt ihtiyacını kendi karşılar hale gelmişti.

Bu “kâğıtta kendi kendimize yetme” olayı tam 69 yıl sürdü.

Sonra?

Sonra emperyalist güçler, kâğıtta da Türkiye’yi “dışa bağımlı” hale getirdiler.

Şunu baştan anlatayım

Bugün neden SEKA konusunu ele aldım, önce buna bir açıklık getireyim.

Bugün, 6 Kasım…

SEKA İzmit Fabrikası da 6 Kasım 1936 yılında hizmete açılmıştı.

Yaşatılsaydı, emperyalizme kurban verilmeseydi, bugün muhtemelen 85’inci kuruluş yıldönümü kutlanacaktı.

Ama Türkiye’nin kâğıt üretmesi, kâğıtta kendine yeter durumda bulunması, birilerine battı ve 1997 yılında özelleştirme kapsamına alınan SEKA 10 Mart 2005’te tamamen kapatıldı, fabrika alanı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne devredildi.

Böylece “kâğıt fabrikası” yok edilmiş oldu.

Hani derler ya, “kendi gitti, ismi kaldı yadigâr”, SEKA ismi şimdi parkta yaşatılıyor.

SEKA’nın diğer kentlerdeki fabrikaları da “yandaş şirketlere” yok pahasına satıldı, hemen hemen hiçbiri üretime devam etmedi, kapısına kilit vurdu, makinelerini söküp sattı, arsasını da “emlak” olarak değerlendirdi.

Oysa SEKA ne zor şartlarda kurulmuştu

Cumhuriyet’in ilk yıllarını inceleyin, Türkiye sanayileşme hamlesini çok zor şartlarda yürütüyordu.

Bir taraftan Osmanlı’nın borçları ödeniyor, diğer taraftan zar zor yaratılan kaynaklarla “milli sanayi” kuruluyordu.

Ancak Türkiye’nin ayakları üzerinde durmasını istemeyen emperyalist güçler, bu fabrikaların kurulmasını engellemek için akla hayale gelmedik yollara başvuruyorlardı.

SEKA da böyle “ayak oyunları” ve “engellemeler” aşılarak kurulabildi.

Ülkemizde kâğıt sektörünün öncüsü, SEKA’nın kurucusu Mehmet Ali Kâğıtçı’nın anılarında, yaşanan zorluklar bir bir anlatılır.

SEKA kurulmadan önce, Türkiye bütün kâğıt ihtiyacını dışarıdan karşılıyordu.

SEKA üretime geçti, kâğıtta kendi kendimize yeter duruma geldik, bu durum Türkiye’ye kâğıt satan egemen güçlerin oyununu bozdu.

SEKA, sadece “kâğıt” değildi

SEKA, “cumhuriyetin sanayi atılımı” çerçevesinde, “tüketimi yerli üretimle karşılamak” amacıyla kurulmuştu.

Milli ekonominin yaslanacağı dinamiklerden biri olacaktı.

Uzun yıllar oldu da…

SEKA, eskilerin deyimiyle bir “sanayi mektebi” idi.

1936’dan 2005 yılına kadar 69 yıl boyunca Türkiye’nin kâğıt ihtiyacını karşıladı.

Ancak SEKA sadece bir “fabrika”, sadece “halkın ekmek kapısı” değildi.

SEKA; okulu, kreşi, sinema ve tiyatro salonları ve spor kulüpleriyle bir yaşam biçiminin halka taşıyıcısıydı.

İzmit halkı, SEKA ile sosyalleşti, SEKA ile sinema ve tiyatro ile tanıştı.

Zor kuruldu, çabuk kaybedildi

Anlattığım gibi, SEKA, emperyalist güçlerin engellemesi nedeniyle çok zor şartlarda kuruldu.

Ancak Türkiye’nin 1980’lerde “neoliberalizm kıskacına” alınmasıyla, SEKA gibi milli kuruluşların sonlarının yaklaştığı da belli oluyordu.

Özal’dan başlayarak hükümet kuran bütün başbakanlar, SEKA’yı öldürmek için birbiriyle yarışmaya başladılar.

Teknolojiye yatırım yapmadılar…

Yönetime ehil kişileri getirmediler…

Hatta 1988 yılında olduğu gibi, işçiyi greve teşvik ettiler, SEKA’nın yüzde 40 oranında pazar kaybetmesine ve zararının iyice katlanmasına sebep oldular…

Böylece özelleştirilmesine “gerekçe” hazırladılar.

Son noktayı koyan da AKP iktidarı oldu.

SEKA İzmit Kâğıt Fabrikası 10 Mart 2005’te kapatıldı, yerine SEKAPARK kuruldu.

Türkiye, 2005’ten bu yana kâğıtta da dışa bağımlı

Türkiye’de 1936’dan 2005’e kadar SEKA vardı.

SEKA, kâğıdın hammaddesi olan selüloz dahil, gazete kâğıdı dahil, her türlü kâğıdı üreten entegre bir tesisti.

Tamamı bizimdi, milli bir kuruluştu.

Hani son zamanlarda “yerli ve milli” modası var ya, tam öyle bir kuruluştu.

Tam 69 yıl boyunca bu memleketin her türlü kâğıt ihtiyacını karşıladı.

Sonunda ülkeyi yönetenlerin emperyalizme boyun eğmesi sonucu kapısına kilit vuruldu.

Böylece ülkemizin kâğıt ve karton sektörü, yıllarca altından kalkamayacağı bir darbe yemiş oldu.

SEKA yok edildi, Türkiye 2005’den buyana kâğıdın hammaddesi olan selüloz üretmiyor.

Selüloz üretmiyorsanız, kâğıt ve kâğıda bağlı her türlü üründe dışa bağımlısınız demektir.

Bugün ülkemiz kâğıtta tümüyle dışa bağımlı.

SEKA’nın kapatılmasından sonra sadece “birinci hamur kitap kâğıdı” üretebiliyoruz, bu üretim de pazarın yüzde üçünü ancak karşılıyor.

Şu halimize bakar mısınız?

Türkiye “gazete kâğıdını” kendisi üretiyordu, şimdi tamamı ithal.

Türkiye her türlü kâğıt ihtiyacını kendisi karşılıyordu, şimdi tamamını ithal ediyoruz.

Bunun neresi yurtseverlik, söyler misiniz?

Emperyalist güçler, Cumhuriyet’in ilk yıllarında Türkiye’ye diş geçiremiyorlardı, SEKA dahil birçok milli sanayinin kurulmasını engelleyemediler, ama 12 Eylül 1980 darbesinden sonra ülkemizde iyice at koşturmaya başladılar ve sonunda SEKA gibi pek çok milli kuruluşu “özelleştirme” adı altında yok ettirdiler.

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Sevgili okurlarım, “6 Kasım”ı fırsat bilerek size bugün “SEKA gerçeğini” anlatmaya çalıştım.

Emperyalizm, ülkeleri artık topla tüfekle ele geçirmiyor.

Ekonomisini kıskaca alarak ülkeleri yok ediyor.

Ülkemiz de ne yazık ki bu süreci yaşıyor.