Güzelim lise hayatı!

Lise hayatı çok renklidir. İşte size iki renkli olay:

Yıl 1961. İzmit Lisesi’nde II Fen sınıfında ilk gün. Ayrılan sınıfa doluştuk. Herkes sıra arkadaşını seçip yerine oturdu.

Ortada oturulacak sıra olarak sadece iki kişilik yer kalmıştı. Ama, o zamanın sosyal yapısına göre çok büyük (!) bir problem vardı; bu kalan sıra için iki öğrenciden biri ben, diğeri kız arkadaşlardan Nedret Urgancı. (evliliği sonrası Taşlı) Ne olacak şimdi! Bir kız ile bir erkek öğrenci bütün yıl yan yana mı oturacak! Olacak şey değil… Üstelik çok ayıp! Yasak!

Gözümüzü karartıp, karar verdik; Ayakta duracak halimiz yok ya! Boşta kalmış sırada yan yana oturduk.

Her dersin, o dönemde sınıfa ilk defa gelen öğretmeni tarafından öncelikle ben sorguya çekiliyorum. Sen neden oradasın?...

İkimiz de bu sıra arkadaşlığını hiç yadırgamadık, yani doğal karşıladık. Bu doğallığı davranışlarımızla ortaya koydukça hem öğretmenler hem de arkadaşlarımız durumu yadırgama durumundan uzaklaştılar. Bütün yıl boyunca, birbirimize saygınlığı en üst düzeyde tutarak sınıf ve sıra arkadaşlığı yaptık. İnanın lise hayatında kız-erkek, sıra arkadaşlığı açısından örnek olduk. Bunun oluşmasında hiç şüphesiz bir bayan olarak Nedret’in son derece olumlu katkısı oldu. Böylece o günlerin toplumsal yapısında zor olanı başardık. Nedret’i bu nedenle de hep sevgi ile anıyorum.

Hiç unutmam; Bir gün, şehir içi bir otobüste yanıma oturanın Nedret olduğunu fark ettiğimde ikimiz de çocuklar gibi sevinmiştik. Öyle ya! Yıllar sonra bu sefer sınıfta değil, bir otobüste, tekrar yan yana…

Gelelim diğer olaya: Lise yıllarında çok başarılı olduğum iki ders vardı; coğrafya ve Fransızca. Zaten aklımda olan meslek coğrafya veya Fransızca öğretmenliğiydi.

1962 Haziran ayı. Lise son sınıf bitirme imtihanlarında 5 dersten; cebir, geometri, fizik. Edebiyat ve “inanılır gibi değil!” ama coğrafya dersinden başarısız oldum.

Temmuzun ilk günü kaldığım derslerin kitaplarını açtım. Aklıma koydum; o yıl liseden mezun olacağım. Eylül imtihanlarında 3 fen dersinden geçtim. Edebiyat dersi imtihanını da başardım. Son imtihan coğrafya. O zamanlar 3 kişilik sözlü imtihan heyetinde sınıfın öğretmeni dışında aynı branştan başka iki öğretmen bulunurdu. Bu heyette, benim tanımadığım iki erkek öğretmen vardı.

Coğrafya imtihanında sıra gelip içeri girdiğimde çektirilen kağıt üzerinde 3 soru var: Aradan tam 59 yıl geçti ama bugün gibi hatırlıyorum; Türkiye’nin demiryolu ağı, limanları ve Muş yöresinin coğrafik yapısı. Benim için çok kolay sorular.

Şimdi rezaleti görün: Başka bir arkadaşımın imtihanı sürdüğünden heyetin yanındaki bir sırada oturup beklemem istendi. O sırada gözüm yandaki sehpa üstündeki kağıda takıldı. Üstünde fotoğrafım ve altında kaldığım dersler yazılı. İçimden “Bu da ne demek oluyor!” diye düşünürken bizim sınıfın öğretmeni o evrakı eline alıp yanındaki öğretmene gösterdi ve “Zaten 5 dersten kalmış!” diye alaylı bir konumda fısıldadı. Yani beni diğer iki öğretmene, haylaz ve tembel öğrenci olarak belirtip önceden başarısız kılma hazırlığı yaptı. Şu davranışa bakın!

Sıra bana geldi. Tahtaya geçtim ve harita üzerinde anlatmaya başladım. Daha birinci cümlemi tamamlamıştım ki bizim coğrafyacı, “Ne güzel atıyorsun” demez mi!

İşte o anda durumun vahametini anlayıp, soruya cevap vermeyi kestim ve “Bu son imtihanım. Diğer 4 dersi verdim. Bu imtihanla liseden mezun olacağım” dedim. Sınıfın coğrafyacısı bayan, “Haydi oradan!... Yalan söyleme!” gibi bir söz söyleyince, “Bütün imtihan sonuçları lisenin kapı camında asılı duruyor, buyurun gidip bakalım” deyince ne diyeceğini bilemedi, çok müşkül durumda kaldı. Diğer iki öğretmenden ortada yer alanı, kararlı bir ifade ile benden soru kağıdını istedi ve çok nazik bir şekilde gidebileceğimi söyledi. Bizim coğrafyacı adeta donup kalmıştı. Liste asıldı; geçmiştim ve liseden mezun oldum.

Bir dersin imtihan heyetine öğrencinin başarısız olduğu dersler neden iletilirdi? Bunun amacı ne olabilirdi?

Sistem böyle öğretmenleri de nasıl üretmişti? O öğretmen neden böyle son derece “berbat” bir davranış sergilemişti? Ona karşı lise hayatım boyunca diğer öğretmenlere olduğu gibi ne sözle ne de davranışımla en ufak saygısızlık göstermemiştim. Aradan yarım asırdan fazla zaman geçti ama bu davranışının nedenini çözemedim. İnanın bu olayı, “güzelim lise hayatımın” anıları içinde hüzünle saklıyorum.