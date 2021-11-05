Karamürsel Vergi Dairesi’ne ödenek neden verilmiyor!

Karamürsel Hükümet Konağı’nın yıkım kararı çıkmasının ardından kurumlar yer arayışına ve taşınma telaşına girdi.

Hükümet Konağı’nda bulunan Vergi Dairesi de bunların içinde.

Bu konuyla ilgili gazetemize mail geldi…

Konuyu takip eden okurumuz, durumu şöyle özetliyor;

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Devletten ani bir karar çıkıyor ve Karamürsel Hükümet Konağı olası bir depremde sağlıksız bina olduğu için yıkım kararı çıkıyor.

Ve…

Hemen boşaltın yıkılacak yerine yenisi yapılacak deniliyor.

İçinde bulunan 9 kurum bir anda yer arama ve taşınma telaşına giriyor.

Kimi kurumlar hemen yer buluyor taşınmaya başlıyor, kimi kurumlar ise yer arayışını sürdürüyor.

Tabii taşınmak için belli bir maliyet.

Bunun için İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne 220 bin lira, Sosyal Güvenlik Kurumu’na 150 bin lira ödenek gönderiliyor.

Ama devlete para toplayan tek kurum olan vergi dairesine kuruş gelmiyor.

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Ne olacak bir taraftan hemen boşalt deniliyor, bunun için arayışlarına devam ediyor.

Yer bulundu bulunmasa da kendisine komşu olan Gölcük İlçe Vergi Dairesi’ne taşınması bile gündeme geliyor.

Derken Karamürsel Belediyesi Halk Bankası’nın üst katı vergi dairesi olarak belirleniyor. Bunun için bir maliyet taşınacakta nasıl ödenek yok.

Derken Karamürsel’deki Kocaeli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Karamürsel İlçe Temsilciliği konuya el atıyor.

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Kocaeli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Karamürsel İlçe Temsilcisi İlknur Yönaç, hemen Karamürsel’deki üyelerine yani 25 mali müşavirden pamuk eller cebe diyerek para toplamaya başlıyor.

Aman Vergi Dairemiz Gölcük’e gitmesin hemen yer bulunmuşken taşınmasını sağlayalım düşüncesi altında. 25 mali müşavirden 3 bin lira para toplanıyor!

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Tabi bu para neye yeter bir kuruma 220 bin lira bir kuruma 150 bin lira taşınması için ödenek geldiği bir yerde 3 bin lira nedir. Üstelik 25 bin lira gibi bir rakam taşınmak için gerekli.

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Karamürsel Vergi Dairesi Müdürü Murat Arslan, ödenek almak için gerekli yerlere bildiriyor, en azından 15 bin lira gönderin deniliyor.

Tabii taşınma başlıyor borçla cepten.

Şimdi gelecek olan 15 bin lira ile borçlar ödenecek, taşınma tam anlamıyla bitmiş olacak.

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Bu arada unutmadan bu toplanan parayı Karamürsel Vergi Dairesi Müdürü Murat Arslan kabul etmemiş onu da söyleyelim.

Düşünsenize bir evde yıllarca otuyorsunuz bir anda hani eskiden şöyle bir olay vardı ev sahibi kiracı arasında evden çık Almanya’dan oğlum gelecek gibi.

Bu da daha farklı bir olay bu bina sağlıklı değil her an yıkılabilir hemen boşalt. Para yok sen taşın, devletin bir kurumuna taşınması için 220 bin lira, 150 bin lira başka bir kurumuna üstelik parayı toplayan paranın kaynağına yok!

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Ne yapsın bu duruma bu kurumla çalışanlarda kendince bir çözüm bulmaya çalışmış da. Yani 25 mali müşavirden 3 bin lira toplanması oda garip. Ama yine de garipsememek lazım bu millet pandemiden hala çıkmış değil, ekonomik şartlara bakıldığında bu da hiç yoktan iyidir deniliyor. Devletin bir kumruna farklı bir kurumuna farklı uygulama düşündürücü.

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Bizden duymuş olmayın ama Vergi Dairesine yer bulunamasaydı Gölcük’e gidiyordu onu da söyleyelim. Şu anda mükellefi de kritik bir sayıda. Biraz daha azalırsa vergi dairesi de kalmayabilir, bizden duymuş olmayın diyorum siz ne yapıp yapın vergi dairesini kaçırmayın. Sonra ilçedeki vergi mükellefleri mali müşavirler Gölcük’e sıkı fıkı olur!”

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Okurumun görüşleri böyle…

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