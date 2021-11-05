Yaşar Doğu’yu rahat bırakın !

Güreş Federasyonu Başkanlığı seçimi için adaylığını tekrarlayan mevcut başkan Musa Aydın,İstanbul’da TSYD salonunda yaptığı açıklamada resmen “siyaset” yaptı.

Ankara da,Yaşar Doğu Evi Müzesi için çalışmalar yaptıklarını, işlemleri bitirdiklerini TAHSİSİ beklediklerini söyledi.

Basın mensupları Musa Aydın kadar cin fikirli olmadıkları ve de açıklamayı yapan kişi bir federasyon başkanı olduğu için söylenene inandılar,haberlerinin içine YAŞAR DOĞU EVİ MÜZESİ’ni koydular.

“Yalancının mumu yatsıya kadar yanar” derler ya, Musa Aydın’ın bu konudaki yalanı yatsıya varmadan Ankara’da anında söndü.

Hani Musa Aydın’ın “ Yaşar Doğu’nun evini belediye istimlak etmişti biz orayı şöyle yaptık böyle yaptık, planı değiştirdik, o evi müze yapcaz (!) sallamasının aslı şöyleymiş;

Yaşar Doğunun oturduğu ev,Onun hayranı Bekir Ödemiş’e aitmiş. Bekir Ödemiş Yaşar Doğuya olan sevgisinden ötürü bu evin YAŞAR DOĞU MÜZESİ olması için gerekli işlemleri yapmış, Belediye’den de onayı çıkartmış.

Eh sağolsun Musa Başkan, nasıl olsa seçim yardımı olur düşüncesiyle, nasıl olsa Bekir Ödemişi kimse tanımaz bilmez diye düşünmüş, adamın evini federasyon olarak müze yapmaya karar vermiş!

Yahu siz gözü bu kadar mı kararttınız? Bu evin sahibi Bekir Ödemiş Ankara Belediyesinde Daire Başkanı, adam Daire Başkanı arkadaş!

Hadi Yaşar Doğu ölü olaydan bihaberdir ya Bekir Ödemiş, Bekir Ödemiş sağ be arkadaşım!

Sizin yaptığınıza “DİRİYİ BIRAKIP ÖLÜYE Mİ GÖZ DİKTİNİZ” DERLER…

Hani yaptıklarınızla camiaya ve Türk sporuna verdiğiniz rahatsızlık yeter de,

Bari mezarında yatan, adını kullanarak birşeyler beklediğiniz Yaşar Doğu’yu mezarında rahat bırakın.

EMEKLİ HAKEMLER OY KULLANIYOR,

ŞAMPİYONLAR KULLANAMIYOR (!)

Dünyada en gaip federasyon başkanlığı seçimi nerede yapılıyor dense cevap Türkiye olur.

Sisteme bakın sisteme,Güreş Federasyonu Başkanlığı seçimlerinde delege KURRA ile tespit ediliyor Ankara’daki zevat torbaya girmiyor.Daire Başkanları,müdürler vs.vs.Kırkpınar’da ALTIN KEMER kazanmış şampiyonlardan hiçbiri seçimlerde oy kullanamıyor.

Bunun yanında emekli hakemler federasyon başkanı seçiminde oy kullanıyorlar…

Yahu Allahaşkına söyleyin Türk güreşini emekli hakemler mi yönetecek yoksa Ahmet Yaşçı Altın Kemer kazanmış pehlivanlar mı yönetecek?

Cumhuriyet tarihinin “efsane” başpehlivanı 2 kez üstüste ALTIN KEMER kazanmış Ahmet TAŞÇI ”Kemerim var amma,oy kullanma hakkım yok ! “ diye dert yanarken oy kullanmasam da Şeref Eroğlunu desteklemek için kongreye, Ankara’ya gideceğim diyor.

DEVLET SPORCUSU OLDULAR AMA

HALA MAAŞ ALAMIYORLAR !

Sözüm ona Aydın Demir, Ahmet Taşçı, Hüseyin Çokal ile Ordulu Mustafa Bük Devlet Sporcusu sayıldılar. Ancak bu sporculara hala maaş bağlanamadı. Konu herhalde “Başarılıyız” diyen Güreş Federasyonunu ilgilendirmiyor mu dersiniz?

Hani bir şarkı var “Gülüşün ince kıvrak, unuttun beni zalim”

PEHLİVANLARA YER GÖSTERİLSİN

Özellikle yağlı güreş alanlarında tur atlayıp güreşmeyi bekleyen küçük boy ve büyük boy pehlivanları şamar oğlanı gibi orada oraya itilip kakılıyor.Bu sporculara tesislerde mutlaka oturacakları bir bölüm ayrılmlı. Konu seçilecek federasyon tarafından mutlaka gündemde olmalı.