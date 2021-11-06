Bilhassa ev bahçelerimize dikibileceğimiz en kaliteli meyve fidanı çeşitleri

Saygıdeğer Okuyucularım;

İçinde bulunduğumuz Kasım Ayının yirmisinden itibaren her çeşit meyve fidanlarının, çam çeşitlerinin ve topraklı topraksız bütün süs bitkilerinin sökümü, dikimi ve yer değiştirilmesi gereken bitkilerin yer değiştirmeleri yapılabilir. Bu bakımdan çok soğuk olmayan bölgelerde her türlü dikim işini bu ayın yirmisinden itibaren yapmalı ve İlkbahar’a kesinlikle bırakılmamalıdır.

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En erken dikilen fidanların tutma ihtimalleri ve gelişmeleri geç dikilen fidanlara göre hem daha fazla olacak, hem de kuvvetli gelişeceklerdir. Bu topraklı ve topraksız meyve fidanı, çam fidanı olmak üzere hepsi için geçerlidir. Uygun dikim şartları olduğu halde dikim işini İlkbahar’a bırakmak, birçok fidanın tutmamasına neden olabilir. Ben burada dikim ayının başlamasıyla birlikte bilhassa ev bahçelerimize dikebileceğimiz kaliteli ve hoş lezzetli meyve fidanlarının değişik birkaç çeşidini paylaşacağım.

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Armut çeşitlerinden özellikle william çeşidi, makbul bir çeşittir. Meyvesi orta büyüklükte olan bu çeşidin kabuğu ince, kumsuz, açık kehribari sarı üzerine kahverengi noktalı, sap dibi benekli, et beyaz ve çok suludur. Ağustos sonunda kemale gelir. Bundan başka, abbe fetel armudu da armutların en değerlilerin başında yer alır. Bu armut da kumsuz, kokulu, sulu, tatlı olunca kehribari sarı rengini alır. Eylül ayında olur. Kışlık armut çeşitlerinden cure ve passe crassane çeşitleri de en iyi armut çeşitlerinin başlarında yer almaktadırlar.

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Elma çeşitlerindeyse Amasya elması, golden delicious, starking ve stayman elmaları en değerli; elmaları da en değerli elmalardandır.

Şeftalide ise hale çeşitleri en iyi çeşitlerdendir. Bilhassa crest haven çeşidinin meyve ağırlığı iki yüz elli grama yaklaşmaktadır ve şeftalilerin en iri meyvelilerindendir.

Kiraz çeşitlerin en kalitelilerin başında ise 0900 ziraat çeşidi gelmektedir. Ayrıca meyve iriliği bakımından da bütün kiraz çeşitlerinin en irisidir. Meyvenin tane ağırlığı, sekiz gramı geçmektedir. Ayrıca hiç meyve çatlaması yapmayan bu çeşit, nakliyeye (yola) çok dayanıklıdır. Ancak kendine kısır olan bu çeşitten alındığında yanında bir adet tozlayıcı alınması gerekmektedir. Beyaz kiraz ve lambert çeşidi, 0900 ziraat çeşidinin tozlayıcılarındandır. Bundan başka Napolyon, elifli ve Van isimli kiraz çeşitleri değerli çeşitlerdendir.

Erik çeşitlerinden ise en gösterişli, kaliteli ve iri çeşitlerin başında bir adedin ağırlığı, seksen gramın üstünde olan formosa isimli erik gelmektedir. Ayrıca president - santa rosa reine claude violette ve rene claude verte çeşitleri de en değerli ve aranan erik çeşitlerindendir.

Bir başka konu ve yazımda buluşmak üzere…