Yükü işveren çekecek

Yıl sonunda resmi enflasyon rakamının %20 civarında olacağı bekleniyor. Bu çerçevede de asgari ücrete en azından bu civarda hatta bir tık üzerinde bir zam gelmesi muhtemel. Kamunun vatandaştan aldığı harç ve cezaların yeniden değerlendirme oranı %36 olarak açıklandı. Enflasyonla aradaki farkın açıklaması çok mümkün değil. Ya enflasyon %36 ya da devlet bu sene harç ve cezalardan %16 daha fazla kar elde etmeyi planlıyor. Üçüncü bir açıklaması yok.

Her sene sonunda ülke gündeminin en önemli meselesi asgari ücret zammı oluyor ve bu zam oranı da genellikle resmi enflasyon rakamı dolayında gerçekleşiyor. Ülkemizde asgari ücret ve %10 üzeri dolayında çalışanların, tüm çalışan nüfusa oranı %57. Yani bu zam oranı ülke nüfusunun doğrudan ve dolaylı olarak %60-65 civarında kesimini ilgilendiriyor. Bir de asgari ücretten yüksek çalışanların sene sonunda talep edecekleri zam oranının üç aşağı beş yukarı asgari ücret zam oranı kadar olduğu gerçeğini de önümüze koyduğumuz zaman; kritik bir sürece giriyoruz.

Açıklanan enflasyonla reel yani vatandaşın hissettiği enflasyon arasındaki fark da işin cabası. TÜİK artık kamuoyu nezdinde güvenilirliğini yitirmiş bir kurum. Enflasyon sepetinde insanların günlük yaşamlarında pek kullanmadıkları ürünlere yüksek oranda yer veriyor olmaları neticesinde halkın en temel ihtiyaçlarında meydana gelen fiyat artışıyla, TÜİK’in açıkladığı fiyat artış genel yüzdesi arasında ciddi bir makas var. TÜİK verileri oluştururken küresel standartları kullandığını açıklıyor ve elbette haklıdır ancak doğrudan vatandaşın cebinde hissettiği enflasyona yönelik de bir çalışma yapılması gerekiyor. Barınma, gıda, elektrik, su, ısınma, ulaşım, hijyen ürünleri, telekomünikasyon, elektronik ev aletleri, mobilya gibi herkesin bir şekilde belirli periyotlarda mutlaka satın almak zorunda olduğu ürünler üzerinden bir enflasyon hesabı olmadıkça; TÜİK açısından güvenilirlik problemi sürecektir. Açıklanan veriler üzerinden yapılacak olan zamlar da çalışanların bir yıllık gelir kaybını telafi etmeyeceği için sosyal ve siyasal olarak da sorunlar ortaya çıkacaktır.

İŞVERENİN GÜNAHI NE?

Döviz – enflasyon – faiz üçgeninde ülkemiz uzunca bir süredir debeleniyor. İktidarın üzerinde ısrarcı olduğu ekonomi politikalarının bizi getirdiği sonuç bir darboğaz. Buna bir de en çok ticaret yaptığımız ve ülkemiz halkının birikim aracı olarak kullandığı dövizlerin sahibi olan ülkelerle yaşadığımız haklı ya da haksız siyasi gerilim ve krizler eklendikçe; ne yazık ki sürekli bir gelir kaybı içindeyiz.

Bütün bu tabloda sorumluluğu en az olan kesim işverenler. Sermayesini riske eden, sermayesi yoksa borca girerek daha büyük bir riskin altında olan; bütün zihinsel ve fiziksel emeğini çalışanının mesai sonrası kafasından işi çıkardığı gibi çıkaramayan, 24 saat işiyle yaşayan ve olası bir iflas durumunda tüm çalışanlar ceketini alıp başka bir yerde çalışmaya başlayıp hayatına devam ederken dev bir enkazın altında tek başına kalan ve belki de hayatının geri kalanı boyunca bir daha belini doğrultamayacak olan girişimciler, işverenler, iş insanları ne acıdır ki faturayı ödeyecek olanlar.

Ülkedeki genel fiyat artışlarının bir kriz ortamında yaşanıyor olması sebebiyle ürünlerine maliyetlerinin artışı oranında zam yapamayan, üstelik ithal girdilere sahipse bu fiyat artışına ek olarak döviz oranında bir parti daha artış yapması gerekirken yapamayan; vergi, sigorta, harç ve ceza gibi ödemelerini bir gün bile geciktirse tüm kredibilitesi ve kredi olanakları kısıtlanan ekonominin gerçek aktörleri olan iş insanları açısından bu meseleyi düşünen yok.

İhracat yapanlar açısından mevcut ekonomik ortam çok kötü değil. Ancak iç piyasaya çalışan ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’lerin bu mevcut gidişatta önleri çok karanlık. Çalışan kesim öyle ya da böyle bir zam alıyor, ihracat yapan zaten rahat ediyor. Esnaf kesimi de zaten pek vergi ödemiyor ve kayıt dışı kazandığı için bu krizlerden daha az etkileniyor. Kabak dönüp dolaşıp hizmet üreten orta ölçekli işletmelerin başına patlıyor. Zira mevcut ekonomik şartlar gereğince ne hizmetlerine gereken oranda zam yapabiliyor, ne de yeni müşteri bulma şansı artıyor. Üstelik bir de ekonomi yönetimindeki zaaflar neticesinde belirlenen zam oranında kaçabiliyor. Öyle bir süreçteyiz ki sunduğu hizmet çok nitelikli olmayan ya da kenarda ciddi oranda sermayesi olmayan orta ölçekli hizmet sektörünün ülkemizde çökmesi bile olasıdır.

ÇARE TAM LİBERAL EKONOMİDE

Bugün ülkemizde en büyük işveren kamu. Dolayısıyla ülkedeki işgücünün büyük kısmını kamu kendisine mıknatıslıyor. En parlak işgücü ya yurtdışına gidiyor ya da en büyük şirketler tarafından istihdam ediliyor. Bir alt seviye kalitedeki işgücü de bu çalkantılı ekonomik konjonktürde ilk tercih olarak kamuyu hedefliyor. Orta ölçekli hizmet sektörüne kalan bu seviyelerden çok az bir işgücü var. Geri kalanı adı üniversite olan eğitim kurumu çakması yerlerden eline diploma verilmiş bir kitle.

Devlet en büyük işveren olunca otomatikman piyasa dinamikleri sakatlanıyor. Devletin kartel sahibi olduğu alanlar o kadar çok ki hiçbir özel şirket buralara bırakın girip rekabet etmeyi, girmeyi hayal bile edemiyor. Kısıtlı bir alanda girişimci işgücü esasen birbirini kırıyor. İşveren personelin hem vergisini, hem sigortasını günü gününe devlete ödüyor. Elli küsur kalem verginin altında eziliyor. Bu vergileri ödemediği zaman ne kredi çekebiliyor ne finansman bulabiliyor dolayısıyla büyüyemiyor. Gözünü karartıp büyümeye niyetlense bile sistem önünü tıkıyor.

Sosyal devlet ilkesi gereğince devletin yapması gereken sorumlulukların maliyeti işverenden peşinen tahsil ediliyor. Vergiler ve sigorta primleri gibi çalışana ait borçların sorumlusu işveren, hizmeti alan çalışan. Böyle anlamsız bir denkleme KDV, muhtasar, geçici vergi, stopaj, kurumlar vergisi başta olmak üzere onlarca vergi de doğrudan işverenin sırtında birer kambur olarak ekleniyor.

Bizim ülkemizde liberal ekonominin piyasa özgürlüğü kavramı “piyasada herkes tuttuğunu öpebilir” diye anlaşılıyor ancak bu tamamen sol entelejansiyanın tahakkümü altında topluma işlenmiş bir yalan. Piyasa serbestisi “piyasaya girme ve iş yapma özgürlüğü”dür. Kredi faizlerinin düşük olması, çalışanın maliyetlerinin sorumlusunun birey olarak kendisinde olduğu, işverene amiyane tabirle çakılmadığı bir düzendir. Ülkemiz Avrupa gibi dünyanın birçok bölgesini uzun yıllar sömürüp oralardaki ekonomik değeri kendi hazinesine yığıp, sonrasında da bunlardan sürdürülebilir gelirler elde etmiş bir ülke olmadığı için zaten teoride sosyal devlet olamaz. Pratikte de sonuç bütün bu yükün birilerinin sırtına yüklenmesi şeklinde hayata geçiyor.

Sosyal devlet halka hizmet verirken bunu vergi gelirleriyle karşılar. Bütün sosyal ihtiyaçları karşılaması için gereken paradan daha çok para alacaktır çünkü bu organizasyonu yürütecek olan bürokratların, mahkemelerin, bakanlıkların masrafları olacaktır. Dolayısıyla aldığı kadarını bile halka geri vermeyen bir modeldir. Başka ülkelerin ekonomilerinden kendisine gelir kanalları açmamış bizim gibi ülkelerde bu model işlemez, şimdiki gibi zorla işletilse de fatura belirli grupların feda edilmesiyle karşılanır. Ancak unutulmasın ki işverenler zora düşerse; çalışanlar emeklerini satacak yer bulamazlar. Ülkenin tümünü de bir gün gelip devlet çalışanı yapmak gibi arkaik komünist düşüncelere inanmayacak kadar mantıklı insanlarsak; kısa vadede krizden çıkmayı düşünürken, uzun vadede piyasa özgürlüğünü tam anlamıyla, kenarından köşesinden kırpmadan hayata geçirecek bir ajandayı oluşturmak zorundayız. Yoksa 70’leri, 90’ları, bugünleri mumla arayacağımız yıllara doğru yavaş yavaş sürükleniyoruz.