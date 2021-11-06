Mutsuzluk yaratan alışkanlıklar!

Mutluluk o kadar farklı şekillerde görülebilir ki tanımlanması zor olabilir. Öte yandan mutsuzluğu tespit etmek kolaydır; mutsuzluğa kapıldığınızda bunu anlarsınız ve ne zaman başladığını da kesinlikle bilirsiniz.

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Mutsuzluk, sizin dışınızda etrafınızdakiler için de dayanılmaz olabilir. Stanford Üniversitesi’nde yürütülen ünlü Terman Araştırması, seksen yıl boyunca bu konuyu gözlemledi ve mutsuz insanların etrafında olmanın daha kötü sağlık koşulları ve daha kısa bir yaşam süresi ile bağlantılı olduğunu buldu.

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Mutluluğun yaşam koşullarıyla, düşündüğünüzden çok daha az ilgisi vardır. Illinois Üniversitesi’nde yapılan bir araştırma, toplumun en çok kazanan kaymak kesiminin (yılda 10 milyon dolardan fazla), kendileri için çalışan ortalama insanlardan yalnızca biraz daha mutlu olduğunu buldu.

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Yaşam koşullarının mutlulukla ilgisinin çok az olmasının sebebi mutluluğun esasında kontrolünüz altında olmasıdır; zira mutluluk büyük oranda alışkanlıklarınızın ve hayata bakış açınızın ürünüdür. Kaliforniya Üniversitesi’nde mutluluk üzerine çalışan psikologlar, genetik ve yaşam koşullarının bir kişinin mutluluğunun yalnızca yaklaşık % 50’sini oluşturduğunu tespit etmiştir. Gerisi size kalmış.

MUTSUZLUK YARATAN ALIŞKANLIKLAR

İnsanlar mutsuz olduklarında, onlarla çalışmak bir yana, onların yanında olmak bile çok zordur. Mutsuzluk insanları birbirinden uzaklaştırır ve aslında yapabileceğiniz şeylere ulaşmanızı engelleyen bir kısır döngü yaratır.

Mutsuzluk sizi şaşırtabilir. Mutluluğunuzun çoğu, alışkanlıklarınız, düşünce ve eylemleriniz tarafından belirlenir. Bu nedenle alışkanlıklarınızın sizi uçuruma sürüklemediklerinden emin olmak için onları yakından izlemeniz gerekir.

Geleceği beklemek.

Kendinize, “Ne zaman mutlu olacağım” demek, kolaylıkla insanların kapılabildiği, mutsuzluk yaratan alışkanlıklardan biridir. Soruyu nasıl cevaplandırdığınız gerçekten önemli değildir (bu bir terfi, daha fazla ödeme veya yeni bir ilişki olabilir) çünkü koşullara çok fazla vurgu yapar ve iyileştirilmiş koşullar mutluluk getirmez. Ruh halinizi etkilemediği kanıtlanmış bir şeyi bekleyerek boş yere zamanınızı harcamayın. Bunun yerine şu anda mutlu olmaya odaklanın çünkü geleceğin hiçbir garantisi yoktur.

Bir şeyler elde etmek için çok fazla zaman ve çaba harcamak.

Aşırı yoksulluk içinde yaşayan insanlar, finansal durumları düzeldiğinde mutlulukta önemli bir artış yaşarlar, ancak bu mutluluk artışı yıllık gelirleri 20.000 doların üzerine çıktığında hızla düşer. Maddi şeylerin sizi mutlu etmediğini gösteren tonla araştırma bulunmaktadır. Bir şeyleri kovalamayı alışkanlık haline getirdiğinizde muhtemelen mutsuz olursunuz çünkü onları elde ettikten sonra yaşayacağınız hayal kırıklığının ötesinde, onları sizi mutlu edebilecek gerçek şeyler pahasına kazandığınızı keşfedersiniz. Bunlar arkadaşlar, aile ve hobiler olarak sayılabilir.

Evde durmak.

Mutsuz hissettiğinizde, diğer insanlardan uzak durmak cazip gelecektir. Bu büyük bir hatadır, çünkü bundan zevk almadığınızda bile sosyalleşmek ruh haliniz için harikadır. Hepimizin kimseyle konuşmak istemediğimiz günleri olur, ama bunun genel bir eğilim haline geldiği anda ruh halinizi mahvettiğini anlayın. Mutsuzluğun sizi ne zaman asosyal yaptığını anlayın, kendinizi evden çıkmaya ve topluma karışmaya zorlayın. Bunu yaptığınızda ortaya çıkan farkı hemen fark edeceksiniz.

Kendinizi kurban olarak görmek.

Mutsuz insanlar, hayatın hem zor olduğu hem de kendi kontrolleri dışında aktığı varsayımından hareket etme eğilimindedir. Bu felsefenin sorunu, çaresizlik duygusunu beslemesi ve çaresiz hisseden insanların kötü giden işleri daha iyi hale getirmek için harekete geçme olasılığının düşük olmasıdır. Herkesin arada bir kendini kötü hissetme hakkı olsa da, bunun hayata bakış açınızı etkilemesine izin verdiğinizde bunu fark etmeniz önemlidir. Başına kötü şeylerin geldiği tek kişi siz değilsiniz ve harekete geçmeye hazır olduğunuz sürece geleceğiniz üzerinde kontrole sahip olursunuz.

Pessimist olmak

Hiçbir şey mutsuzluğunuzu karamsarlık kadar körükleyemez. Karamsar tavrın sorunu, ruh halinize zarar vermenin ötesinde, kendi kendini gerçekleştiren bir kehanet haline gelmesidir: Kötü şeyler beklerseniz, kötü şeyler elde etme olasılığınız daha yüksektir. Ne kadar mantıksız olduklarını anlayana kadar karamsar düşüncelerden kurtulmak zordur. Kendinizi gerçeklere bakmaya zorlarsanız, her şeyin göründüğü kadar kötü olmadığını göreceksiniz.

Şikayet etmek

Şikayet etmek kendi kendini pekiştiren bir davranıştır. İşlerin ne kadar kötü olduğu hakkında sürekli konuşarak – ve dolayısıyla düşünerek – olumsuz inançlarınızı sağlamlaştırmış olursunuz. Rahatsız edici şeyler hakkında konuşmak kendinizi daha iyi hissetmenize yardımcı olabilir, şikayet etmek açısından da tedavi edici olmakla mutsuzluğu körüklemek arasında ince bir çizgi vardır. Sizi mutsuz etmenin ötesinde, sürekli şikayet etmek çevrenizdeki diğer insanları da uzaklaştırır.

Zorlukları orantısızca abartmak

Aradaki fark, mutlu insanların zorlukları oldukları gibi görmeleridir. Mutsuz insanlar ise, başlarına gelen kötü şeyleri hayatın yoldan çıktığına dair daha fazla kanıt olarak görürler. Mutlu bir insan, işe giderken arabasının çamurluğu büküldüğünde üzülür, ancak işleri perspektif içinde tutar: “Kötü oldu ama en azından daha ciddi değildi.” Öte yandan mutsuz bir insan, bunu günün, haftanın, ayın, hatta belki de tüm hayatının mahkum olduğunun kanıtı olarak kullanır.

Sorunları halının altına süpürmek

Mutlu insanlar eylemleri üzerinde sorumluluk duygusuna sahiptir. Bir hata yaptıklarında, sorumluluğu sahiplenir. Mutsuz insanlar ise problemleri ve hataları tehdit edici bulur, ve bu nedenle hataları örtbas etmeye çalışır. Göz ardı edildiğinde sorunlar daha da büyür. Bir sorun hakkında ne kadar uzun süre bir şey yapmazsanız, o sorunla ilgili hiçbir şey yapamayacakmışsınız gibi hissetmeye başlar ve sonraki aşamada da hemen bir kurban gibi hissetmeye başlarsınız.

Kendini geliştirmemek

Mutsuz insanlar kötümser olduklarından ve yaşamları üzerinde kontrol eksikliği hissettiklerinden, arkalarına yaslanıp ne olacaksa başlarına gelmesini bekleme eğilimindedirler. Hedefler koymak, öğrenmek ve kendilerini geliştirmek yerine, sadece yaşamaya devam ediyorlar ve sonra işlerin neden asla değişmediğini merak ediyorlar.

Kendini sürekli başkalarıyla karşılaştırmak

Haset ve kıskançlık mutlulukla bağdaşmaz, bu nedenle sürekli kendinizi başkalarıyla karşılaştırıyorsanız, buna artık bir son vermenin zamanı gelmiştir. Bir çalışmada, deneklerin çoğu daha az para kazanmanın sorun olmayacağını söyledi, ama sadece diğer insanların da kazancı azalırsa. Sizi mutlu etmeyeceği ve çoğu zaman tam tersi etki yaratacağı için böyle bir düşünce biçimine karşı dikkatli olun.

TOPARLANACAK OLURSA

Daha fazla mutluluk adına alışkanlıklarınızı değiştirmek, kendiniz için yapabileceğiniz en iyi şeylerden biridir. Ancak başka bir nedenle de önemlidir – mutluluğunuzun kontrolünü ele almak çevrenizdeki insanları da daha mutlu eder. Kaynak: Travis Bradberry – Forbes

https://www.a4psikiyatri.com/insan-neden-mutsuz-olur/

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10 dakikada stresten kurtulun

Yaşamın olduğu yerde mutlaka stres de var. Ama stresi yaşamın bir parçası sayıp, ona katlanmak zorunda değilsiniz. Stres, ruh sağlığınız kadar fiziksel sağlığınızı da etkiler. Bu nedenle stresten kurtulmak için çaba harcamalısınız. Hiç değilse stresin etkilerini en aza indirmeniz çok da zor değil. Eğer isterseniz, on dakika içinde, o midenizi geren, kalp atışlarınızı hızlandırarak sizi karamsarlığa iten stresten kurtulabilirsiniz. On dakikada stresten kurtulmak için neler yapabileceğinizi sıralayalım:

AÇIN ŞU TELEFONU

Özellikle ev kadınlarının stresten kurtulmaları için telefon birebir. Evde yalnız kalınca olumsuz düşüncelere mi dalmaya başlıyorsunuz? Hiç vakit kaybetmeden telefonun başına gidin, bir dostunuzu arayın. Sizi strese sokan nedenleri arkadaşınıza açıklayın. Konuşmak, içinizi dökmek sizi tahmin edemeyeceğiniz derecede rahatlatacaktır. Siz stres altındayken, sakin biriyle konuşursanız, ister istemez ondan etkilenirsiniz.

OLUMLU DÜŞÜNÜN

Elinizin altında bir günlük bulundurun. Her gün yaşamınızda sizi mutlu eden beş olayı defterinize yazın. Belki ilk bakışta bir gün içinde beş güzel olay yaşamadığınızı düşünürsünüz. Ama günün analizini yaptığınız zaman düşünceniz değişecektir. Günlüğünüze olumlu olayları, gelişmeleri ve düşünceleri yazmanız mükemmel bir stres terapisi olacak.

‘‘HAYIR’’ DEMEYİ ÖĞRENİN

Stresten kurtulmanın ya da dozunu azaltmanın bir yolu da zaman zaman ‘‘hayır’’ demeyi başarmaktır. Size yapılan bir teklifi reddetmek istersiniz ama karşınızdaki kişiyi gücendirmekten çekindiğiniz için onun istediğini yapmaya kendinizi zorlarsınız. Örneğin evde uzanıp kitap okumak varken bir akrabanızla alışverişe çıkmak size cazip gelmeyebilir. Akrabanıza, ‘‘Seninle gelmek isterdim, ama bugün başka planlarım var’’ şeklinde bir yanıt verirseniz, kimseyi gücendirmezsiniz.

UĞRAŞ DEĞİŞTİRİN

Bir iş yaparken onu bırakıp, o işle hiç ilgisi olmayan başka bir şey yapmaya başlamak son derece yararlıdır. Sizi strese sokan işi bırakıp kısa bir süre dinlendikten sonra başka bir işle uğraşmak sizi stresten kurtarır. Eğer bir büroda gün boyu masa başında çalışıyorsanız, iş yerinden ayrıldıktan sonra bir süre yürümeyi alışkanlık haline getirin. Evde çocuklarınızın odasını toplarken kendinizi yorgun mu hissettiniz? Hemen evden çıkın. Örneğin kuaföre gidip saçlarınızı taratın.

GÜLMEYİ ÖĞRENİN

Büyük bir stres altındasınız. İyice bunaldığınızı hissediyorsunuz. Hemen elinize bir fıkra kitabı alıp, komik fıkralar okumaya başlayın. İş yerinizde stres altındaysanız, masa arkadaşlarınızla birbirinize başınızdan geçen komik olayları anlatın. Beş dakikalık bir gülme seansı, sizi inanılmayacak derecede rahatlatacaktır.

DERGİ OKUYUN

Ünlülerin yaşam öykülerinden kesitler yayınlayan Magazin dergileri sıkıntılarınızı unutmanız için birebirdir. Bu dergileri okurken kendi düşüncelerinizden sıyrılırsınız, havanız değişir. Birdenbire rahatladığınızı hissedersiniz. Gazetelerdeki haberleri okumak yerine karikatürlerine bakmak bile yararlıdır

DÜZENLİ OLUN

Evinizdeki dolapların gözlerini elden geçirin. Dolaplarınızı zamanla gereksiz öteberiyle doldurmuş olabilirsiniz. Fazlalıkları ortadan kaldırmak size rahatlık verir. Evinizde ve iş yerinizde düzenli olmaya özen gösterirseniz stresten kurtulursunuz. Dağınıklık ve karmaşa da stresi artıran nedenlerdir.

HAREKET EDİN

Her gün on dakikanızı vücut egzersizlerine ayırırsanız ruh halinizdeki değişikliğe siz de şaşacaksınız. Hareket etmek, zihni boşaltmanın en emin yoludur. Aynı zamanda kalp ve damar hastalıklarına karşı da sizi korur. Ritmik egzersizler, kendinizi kontrol edebilmeniz açısından önemlidir.(Alıntı- Hürriyet)

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Trafikte 10 altın kural

Trafik canavarının kurbanı olmamak için 10 temel kuralı bilmeniz gerekiyor! Bu kurallar sizin ve sevdiklerinizin hayatını kurtarabilir! 1-Hız limitlerine uyun ve en fazla karayolunda 3 saat araç kullanarak mola vermeyi unutmayın. 2-Uykulu, yorgun ve alkollü olarak kesinlikle araç kullanmayın. 3-10 yaşından küçük çocuklarınızı mutlaka arka koltuğa oturtun ve emniyet kemerlerini bağlayın. 4-Sürücü ve ön koltukta oturanlar dahil mutlaka emniyet kemerini takın ve eşler olarak emniyet kemeri için birbirinizi ikaz edin. 5-Köprü üstü, viraj, tünel ve tepe üstlerinde araçları kesinlikle sollamayın. 6-Bölünmüş yollarda (duble yol) hız sınırları tek şeritli yollardaki kadar olup, kesinlikle hız sınırlarına uyun. 7-Olası maddi hasarlı kazalar için aracınızda mutlaka kaza tespit tutanağı bulundurun. Yoksa sigorta şirketlerinizden isteyiniz. Böyle bir kaza halinde de polis veya jandarmayı mümkünse çağırmadan anlaşma yollarını arayın. 8-Aracınızı kullanırken belirlenenden fazla yolcu ve yük almayın. Ellerinizi dışarıya çıkarıp sallamayın. Yollara kola kutuları atmayın. 9-Araç kullanırken sol şeridi daima kullanmayın. Sol şeridi diğer araçlara da açık tutun. 10-Cep telefonunuzla konuşarak araç kullanmayın. Mümkünse cep telefonunuzu kapatın. Tüm dikkatinizi yol ve takip mesafesine verin. (internethaber.com)

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Kışın hangi

sebzeler yetişir?

Kışın toprak üstünde yetişen başlıca sebzeler pırasa, karnabahar, brokoli, lahana, bezelye, bakla, ıspanak, pazı, karalahana, kıvırcıktır. Bunun yanı sıra toprak altında havuç, kereviz, turp, kuru soğan, sarımsak yetiştirebilirsiniz.

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Mutlulukla ilgili sözler!

Mutluluk, insanlar için vazgeçilmezdir. Mutluluk hissi en çok da sağlıklı ve huzurlu anınızda gelir. Mutluluk ile ilgili kısa sözler kişilere ruh halini sevdiklerine aktarma olanağı sunar.

-Ne kadar değişirsen değiş. İlk nerede mutlu olduysan, hep oraya çevirirsin kafanı.

- Başkalarının mutluluğundan kendine pay çıkaran insan, en mutlu insandır.

- Seninle mutlu oldu bedenim, seninle hayat buldu soğuk ellerim, bir seni sevdim bebeğim, mutluluk ikimizin her şeyim.

- En yüksek mutluluğa erenler bile, başka arzular peşinde deli gibi koşarlar.

-Bu zamanda mutluluğu sevgiliden, dosttan aramayacaksınız alın bir çikolata yiyip mutlu olun.

- Sabır tohumunu kalbine ekip, şükür suyu ile sularsan, yetiştirdiğin çoğu şeyin adı “mutluluk’ olur.