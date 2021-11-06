“PARTY 21. YÜZYILDA” sergisi görülmeye değer bir sergi…

Covid - 19, Korona salgını hayatımıza gireli iki yıl olmak üzere. Bu iki yıl içinde neredeyse her şeyden uzak kaldık. Özellikle ilk zamanlar dışarı çıkıp hava almamıza bile engel oldu Covid - 19. Bu süre içerisinde dışarıda arkadaş sohbetiyle yediğimiz yemek ve içtiğimiz kahveden mahrum kaldık. En önemlisi sağlık sorunlarımız olduğunda hastaneye gitmeye çekindik korkudan. Gitmeye doyamadığımız sanatsal etkinliklerden uzak kaldık. Çünkü hiçbiri gerçekleşmedi. Bir nevi sosyal hayat çöküşü yaşadık.

Ama artık herkes yavaş yavaş eski düzenine dönmek üzere. Kendimiz kendimize dikkat ederek, koruyarak bu dönüşüme uymak zorundayız. Nereye kadar taşıyacağımızı bilmediğimiz bu dönüşüme.

Ben etkinliklerin yapılmaya başlamasıyla birlikte, gitme konusunda (açık hava etkinlikleri dışında) kendimi hep engelledim.

Engelledim ama geçtiğimiz Pazartesi günü İzmit Cumhuriyet Çocuk Parkı Sanat Galerisi’nde gerçekleşen sergi bir nebze de olsa, konusundan ötürü fikrimi değiştirdi ve sergi açılışına gittim.

İyi ki de böyle bir karar verip gitmişim diye düşünüyorum.

Çünkü çok değişik, ilginç, sıra dışı ve özgün bir sergiydi “PARTY 21. YÜZYILDA” Sergisi.

Serginin ana teması Patra ya da party de denilen süslü başlıklar.

Sergi salonuna girdiğinizde Parta’ların yöresel çeşitliliğini gösteren dev bir harita ile karşılaşıyorsunuz. O harita zaten merak uyandıracak bir şekilde sergiyi gezmemiz için bizleri yönlendiriyor.

“PARTY 21. YÜZYILDA”

Sergisi, Slovak kültüründe unutulmaya yüz tutmuş 19. ve 20. yüzyıllarda, düğün, şenlik ve kutlamalarda genç kızların kullandıkları ve onların sembolü olan süslü başlıkları çağdaş bir sanatsal yorumla günümüze taşıyan bir sergi.

Slovakya’nın çeşitli bölgelerinden toplanan orijinal başlıklar, Fotoğraf Sanatçıları Lubomir Sabo ve Zuzana Senaslova, Etnolog Katarina Sabova ve Ressam Sarah I. Avni ve Ivana Mintalova gibi farklı çalışmalarda bulunan ve pek çok başarıya imza atan sanatçıları bir araya getirerek ortak bir sanat projesinde yeniden hayat bulmuş.

Sergide yer alan eserler, sanat, bilim, fotoğraf, etnoloji, yüz boyama ve resim sanatlarını en güzel şekliyle sunuyor bizlere.

“Etnolog Katarina Sabova, bu proje için, Slovakya'nın farklı bölgelerinden ve Voyvodina’daki Slovak köylerinden elli adet orijinal Parta toplamış. Ve Slovakya’daki tanınmış oyuncular, şarkıcılar, sunucular, mankenler ve iş kadınları bu geleneksel saç bantlarını takıp, çeşitli renk ve desenlerle o bölgenin geleneksel motifleri ile yüzlerini yüz boyama sanatçılarına boyatıp “PARTY 21. YÜZYILDA” sergi projesi için poz vermişler. Ve etnografik araştırmalara göre sanatsal bir üslupta fotoğrafları çekilmiş. Son olarak, tuvalin üzerine basılan çalışmalar, resim sanatçılarının sanatsal dokunuşlarıyla tamamlanmış. Sanatçıların akrilik boyalarla oluşturdukları arka plan, modellerin yüzlerine çizilen desenlerle bir bütünlük sağlamış. Her bölgenin yöresel motiflerinden ve etnolojik araştırmalara dayanan folklorik öğelerinden esinlenilmiş. Tüm çalışmalarda modeller, dönem genç kız ve gelinlerin hissettiği duygularla ve sanatçıların tamamlayıcı dokunuşlarıyla bütünleşerek geçmişin izlerini bugüne taşımış.”

1 Kasım Pazartesi günü gerçekleşen sergi açılışına Slovakya’nın Ankara Büyükelçisi Jan Psenica, Slovakya Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Veronica Lombardini, Slovakya Cumhuriyeti Kocaeli Fahri Konsolosu Onur Sümer ve Sanat Tarihçisi, Müzeolog İrem Konukçu katıldılar. İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Nurettin Bulut, İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol, İzmit Art Nicomedia Dernek Başkanı Akın Ülkü Sevinç ve pek çok sanatsever de katılım sağladı.

Açılış programında konuşan Slovak Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Jan Psenica, “Burada olmaktan dolayı oldukça mutluyum. Buradaki eserler geleneksel Slovak Kültürünün tanıtılmasına katkıda bulunacak. Eserlerde Slovakya’nın her bölgesine ait farklı desenler var. Slovakya kültürünün bir parçasının burada sergilenecek olmasından dolayı çok mutluyum” diyerek konuşmasını tamamladı.

Bu eserler 2016 yılından beri Slovakya, Şangay, Brüksel, Viyana, Berlin, Prag, Pyongşang, Moskova, Ottava, New York, Washington ve İstanbul dahil olmak üzere dünya genelinde kırk beş sergi mekanında sergilenmiş ve beş yüz binden fazla kişi tarafından ziyaret edilmiş.

İki yıla yaklaşan bir sanatsal ayrılık yaşadığımız etkinliklerin tekrardan böyle bir sergiyi içinde barındırması bizlere güzel bir gün hatta bir ay yaşamamıza sebep olacak. İzmit adına çok mutluyum. Serginin açıldığı günden beri görüştüğüm herkese sergiyi gezmesini söylüyorum. Sizlere de kaçırılmayacak bu sergiyi 30 Kasım tarihine kadar mutlaka gidin görün derim.

Slovakya Cumhuriyeti Kocaeli Fahri Konsolosu Onur Sümer sponsorluğunda ve Sanat Tarihçisi, Müzeolog İrem Konukçu küratörlüğünde gerçekleşen “PARTY 21. YÜZYILDA” başlıklı sergi, 1-30 Kasım 2021 tarihleri arasında, İzmit Cumhuriyet Çocuk Parkı Sanat Galerisi içerisinde ziyaret edilebilir.