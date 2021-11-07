8 Kasım “Dünya Şehircilik (Kentleşme) Günü” olarak belirlenmiş.

Kent, nüfusun çoğunluğu ticaret, sanayi ve hizmet sektöründe çalışan, tarımsal etkinliklerin olmadığı, yaşam merkezidir.

Normal koşullarda, kentlerde nüfus yoğunluğu, giderek artar.

Çünkü, kırsal kesimlerden kentlere sürekli göç yaşanır.

Kocaeli, bunun somut bir örneğidir.

İşte, “KENTLEŞME KÜLTÜRÜ” bu nedenle önemlidir.

Kentler, sürekli bir büyüme gösterir.

Bu nedenle KENTSEL PLANLAMA ile kentleri geleceğe hazırlamak ve “YAŞANABİLİR ÇEVRE” oluşturmak esastır.

Bu planlamayı da “KENT PLANLAMACILARI” yapar.

Kent planlamacıları ise, kent dinamiklerinin ve siyasal karar vericilerin kente yönelik gelecek hedeflerini bilmek, kent alanının fiziki koşulları ile bu hedefleri örtüştürmekle yükümlüdür.

Ne yazık ki, kentlerin geleceğini gerçekçi beklentiler ve planlar değil, siyasal karar vericilerin tercihleri belirliyor!

Bugün, “ÇARPIK KENTLEŞME” sorunları ve kentlerin çok yönlü fiziki, doğal ve sosyal sorunlar içinde kalmasının temel nedeni budur!

Kentler, en az 50 yıllık bir gelişme süreci dikkate alınarak planlanmalıdır.

Yoksa, kentsel kaos bitmez, kentte yaşayan insanlar da mutsuz ve çok yönlü sağlık sorunları ile bunun bedelini öderler!

Kent planlamasında ilk ve en temel kural; ÖNCE ALTYAPI kuralıdır.

Ne yazık ki, en son akla gelen altyapı olmaktadır!

Kentin temel altyapı ve ULAŞIM planlamasını önceden yapamıyorsanız, orta ve uzun vadede büyük sorunlarla karşılaşır, vatandaşın vergilerini çarçur eder, üstelik yaşam standardını düşürürsünüz!

Örneğin, her yağmur sonrası sel suları altında kalınması altyapı plansızlığının sonucudur!

Kentlerde bir diğer yaşamsal sorun, yaşam ve ticaret alanlarında yaşanan EGZOZ kirliliği olmalı!

Örnek mi?

İzmit’in eski demiryolu güzergahını “YÜRÜYÜŞ YOLU” yapmak ve bu yolun iki yanındaki caddeleri araç trafiğine açık bırakmak, bu kentin insanlarını sürekli EGZOZ GAZI solumaya mahkum etmektir!

Üstelik, asırlık çınarlarımız da sürekli eksilirken!

Ve bu kentte ULAŞIM da önemli bir sorundur.

Bunun en büyük nedeni önce PLANSIZLIK sonra da DENİZYOLU ulaşımının güdük kalmasıdır.

Kent planlamasında “geleceğe yönelik sorumluluk” gereği, kentin doğal ve tarihi varlıklarını korumak da önemli bir konudur.

İzmit’te, bunun bazı güzel örneklerini görüyoruz. Ancak, Cumhuriyet mimarisinin bir örneği ve yaşanmış anıları ile müstesna bir yeri olan HALK EVİ binasının restorasyonu ve korunmasına yönelik olarak hala somut bir adım yoktur!

Sanki birileri, yıkılmasını bekliyor!?

Kent planlamasında, konunun uzmanı olan kent plancılarının yanı sıra, diğer meslek odaları ve Sivil Toplum Kuruluşlarının da görüş ve önerileri alınmalıdır.

“KENT KONSEYLERİ NE YAPAR ?” sorusu takılıyor kafama!

Bildiğim kadarıyla, Kent Konseyleri, yerel yönetimleri denetleme, projeler üretme ve kent halkı adına tavır koyma görevi yapmalıdırlar.

Bu görevlerini yapabiliyorlar mı dersiniz?

Plansız kentler, sürekli sorun yaşanan, insanlara mutsuzluk veren mekanlardır.

Sizler; bu kentte yaşayanlar, bu kentte huzur, güven ve mutlulukla yaşayabiliyor musunuz?