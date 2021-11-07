Başkan, bu Atatürk düşmanını listeden çıkar!

Önce o Atatürk düşmanını tanıtayım size.

Hem de öyle böyle değil, tescilli bir Atatürk düşmanı…

Adı, Mustafa Armağan.

24 Şubat 1961 tarihinde Urfalı bir anne ve babanın çocuğu olarak o tarihte Mardin’e bağlı Cizre’de dünyaya gelmiş.

1967’de Bursa’ya taşınmışlar, ilk ve orta öğrenimini Bursa’da tamamlamış, daha sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde üniversiteyi bitirmiş.

Mezun olduktan sonra çeşitli yayınevlerinde editör olarak çalışmış.

Özgeçmişinde kendisini “Kürt asıllı yazar-gazeteci” olarak tanıtıyor.

Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti yakın tarihi konusunda kitapları var.

Dahası…

FETÖ’ye ait Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı’nın yayın bölümünde yönetici olarak çalışmış.

Yine FETÖ’ye ait Samanyolu TV’nin yan kuruluşu olan Mehtap TV’de program yapmış.

Ve FETÖ’ye ait Zaman Gazetesi’nde köşe yazısı yazmış.

“Derin Tarih” adlı tarih dergisini çıkarmış.

Mustafa Armağan, aynı zamanda 3 Nisan 2013 tarihinde AKP Hükümeti tarafından açıklanan 63 kişilik “Akil insanlar” listesinde “Marmara Bölgesi temsilcisi” olarak yer almış.

Yine kendisi gibi Atatürk düşmanı Yavuz Bahadıroğlu ile TV programları yapmış.

Atatürk’e hakaretten hapis cezası

Mustafa Armağan, tescilli bir Atatürk düşmanı.

Genel yayın yönetmeni olduğu Derin Tarih Dergisi'nde kaleme aldığı yazıda Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret ettiği gerekçesiyle 31 Ekim 2017’de İstanbul Bakırköy 2. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Osmanlı hayranı, Cumhuriyet düşmanı

Mustafa Armağan’ın yazdığı epey kitap var.

Şöyle bir göz attım, konuları tam çizgisi doğrultusunda kitaplar.

*Medya Aynasında Fethullah Gülen

*Diyaloğa Adanmış Hayat

*Osmanlı; İnsanlığın Son Adası

*Osmanlı Tarihinde Maskeler ve Yüzler

*Abdülhamid’in Kurtlarla Dansı

*Küller Altında Yakın Tarih

*Yakın Tarihin Kara Delikleri

*Efsaneler ve Gerçekler

*Korku Duvarını Yıkmak

*Büyük Osmanlı Projeleri

*Kır Zincirlerini Osmanlı

*Geri Gel Ey Osmanlı

*Cumhuriyet Efsaneleri

Kitaplarının isimlerinden de anlaşılacağı gibi, yazdıklarında Osmanlı’ya övgü, Cumhuriyet’e yergi var.

Bunu da zaten gizlemiyor, Cumhuriyet’in değerlerini yerin dibine batırıyor, her fırsatta Osmanlı’ya özlemini dile getiriyor.

Kitabının adından belli değil mi, “Geri Gel Ey Osmanlı” diyor.

Kitaplarının bilimsel bir değeri olsa neyse, bilimsel bir değeri yok, tamamen “siyasi ve ticari rant” için yazılmış kitaplar.

Böyle bir Atatürk düşmanının kitaplarının Başiskele Belediyesi Kütüphanesi’nde ne işi var?

Başiskele Belediyesi biliyorsunuz AKP’li.

Başkanı, Yasin Özlü.

Özlü; 40’lı yaşların başında, iletişim fakültesi mezunu, “kamu yönetimi” konusunda yüksek lisansını yapmış, işini düzgün yapmaya çalışan bir başkan.

Kendisinin ve ailesinin, Atatürk ve Cumhuriyet değerleriyle bir sorunu da olduğunu sanmıyorum.

Aslına bakarsanız, Başiskele İlçesi’nde oturan halkın da çok az bir kesim hariç Atatürk ve Cumhuriyet değerleriyle bir sorunu yok.

Durum böyle olmasına rağmen, tescilli bir Atatürk düşmanı olan Mustafa Armağan’ın kitaplarının belediye kütüphanesine alınacak kitaplar arasında bulunmasına anlam veremiyorum.

Mustafa Armağan’ın pek çok kitabının Başiskele Belediye Kütüphanesi’nde bulunacak olması, kamuoyunda otomatikman “Başkan Yasin Özlü’nün de Atatürk ve Cumhuriyet düşmanı olduğu” algısını yaratacaktır.

Başkan Özlü, böylesine ağır bir algıyı kaldırabilecek midir?

Bence Yasin Özlü, bu genç yaşında, “isminin üzerinde böylesine olumsuz bir algının yaratılmasına” izin vermemelidir.

Kütüphane için kitap alma ihalesi, herhangi bir değişiklik olmazsa, 17 Kasım 2021 tarihinde yapılacak.

Ben, Mustafa Armağan’a ait kitapların “satın alınacaklar listesinden” çıkarılmasını öneriyor, kamuoyu adına “Başkan, bu Atatürk düşmanını listeden çıkar” ricasında bulunuyorum.