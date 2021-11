Türkiye’de en çok hangi suç işlendi?

Ekonomik kriz…

İşsizlik…

Aileler arasındaki geçimsizlik…

Tüm bunlar insanları maalesef şiddete yöneltiyor…

**

Ceza infaz kurumlarında 31 Aralık 2020 tarihindeki kişi sayısı 266 bin 831 olurken, her yıl giderek artan rakamın 2019 yılına oranla yüzde 8,5 azaldığı gözlendi.

Cinsiyet bakımından incelendiğinde ise cezaevlerinin yüzde 96’sının erkeklerden oluştuğu kaydedildi.

2020’de ceza infaz kurumuna giren hükümlülerin;

Yüzde 15,7'si yaralama,

Yüzde 15,2'si hırsızlık,

Yüzde 5,9'u trafik suçları,

Yüzde 5,3'ü İcra İflas Kanunu'na muhalefet ve

Yüzde 4,7'si ise uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçunu işledi.

**

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden elde edilen bilgilere göre, Ceza İnfaz Kurumu 2020 istatistikleri belli oldu.

Böylelikle Ceza infaz kurumunda 31 Aralık 2020 tarihindeki kişi sayısı 266 bin 831 olurken, 2019 yılına oranla yüzde 8,5 azaldığı gözlendi.

2015 yılında cezaevlerinde bulunan kişi sayısı ise 177 bin olurken, 2011 yılındaki rakamın 128 binlerde olduğu görüldü.

Cezaevlerindeki kişilere cinsiyet bakımından incelendiğinde ise cezaevlerinin yüzde 96’sının erkeklerden, yüzde 4’ünün ise kadınlardan oluştuğu kaydedildi.

Ceza infaz kurumuna hükümlü olarak giren çocuk (12-17 yaş) sayısında da düşüş gözlenirken geçen yıl rakamın bin 283 olduğu saptandı.

**

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerini sizinle paylaştım…

Gönül ister ki kimse cezaevine girmesin, ama maalesef cezaevleri de hayatın bir gerçeği…

Xxxxxxxxxxxxx

Lütfü Türkkan’a KIRMIZI KART!

İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, sürekli partisine zarar verici açıklamalar, davranışlar içinde bulunuyordu… Bingöl gezisinde, bir şehit yakınına küfür etmesi, bardağı taşıran son damla oldu… Genel Başkan Meral Akşener, artık Türkkan’ın yaptıklarına dayanamadı ve kendisini görevden aldı… Yani Türkkan’a kırmızı kart gösterildi… Türkkan, artık sadece İYİ Parti Kocaeli Milletvekili… Akşener, bir nevi Türkkan kamburunu sırtından atmış oldu…

Xxxxxxxxxxxxx

Müftü Mecit Amil’den İshakçılar’da konferans

Derince Belediyesi’nin ‘Aileler Buluşuyor, Huzuru Konuşuyor’ kapsamında düzenleyeceği konferans 9 Kasım Salı günü saat 20:00’de Derince İlçe Müftüsü Mecit Amil’in katılımıyla İshakçılar Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek. Konferansa katılmak isteyen vatandaşlar için saat 18:30’da Derince Kent Meydanı ve Çınarlı Meydanı’ndan otobüsler kaldırılacağı belirtildi.

Xxxxxxxxxxx

WhatsApp mesajları!

Sosyal medya ilerledi… Böylelikle dolandırıcılar da türedi. Maalesef pandemiyle birlikte artan teknoloji kullanımı, teknoloji bağımlılığını da gündeme getirdi. İstinye Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim Görevlisi Vahide Ulusoy Gökçek, giderek artan teknoloji bağımlılığına dikkat çekti. Gökçek, teknoloji kullanımının sosyal hayatı tehdit etmeye başladığında önlem alınması gerektiğini belirtti… Gökçek, bu bağımlılığın önüne geçmek için mobil bildirimlerin kapatılması, acil olmadıkça WhatsApp mesajlarına anında yanıt verilmemesi gibi birtakım önlemlerin alınabileceğini söylüyor. Birçoğumuz WhatsApp’ı kullanıyoruz, bu önerilere dikkat etsek iyi olur.

Xxxxxxxxx

12 kamu kurumu zarar etti

Kamu işletmelerini mercek altına alan rapor yayımlandı. Buna göre, 2019 yılında 12 kamu işletmesi zarar etti. En fazla zarar THY ve TCDD'de görüldü.

İŞTE ZARAR EDEN KURUMLAR

BOTAŞ 26.8 milyon lira zarar

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş 357,5 milyon zarar

Türkiye Taşkömürü Kurumu 1.3 milyar lira zarar

T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi 3.9 milyar lira zarar

Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii 109.7 milyon lira zarar

Devlet Hava Meydanları İşletmesi 2.1 milyar lira zarar

Et ve Süt Kurumu 223 milyon lira zarar

ÇAYKUR 547 milyon lira zarar

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş 969.8 milyon zarar

Sümer Holding 24.7 milyon zarar

Türkiye Denizcilik İşletmeleri 28.2 milyon kar

PTT 741 milyon lira zarar

Türk Hava Yolları 6.1 milyar lira zarar



XXXXXXXXXXX

Memurlar cüzdan yaktı

Memur, işçi ve emekli, zam üstüne zam gelirken maaş artışlarının gıdım gıdım artırılmasına tepkili. Büro-İş Sendikası üyesi memurlar hayat pahalılığını protesto için cüzdanlarını yaktı. Memurlar, “Para yok artık cüzdana da gerek yok” diyerek ceplerinden çıkardıkları cüzdanları ateşe verdi. Böyle giderse, cüzdan yakmalar çoğalacak… Zira, zam… zam… zam… Artık zamkolik olduk…

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

BTP’li Can’dan önemli mesajlar

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP), il kongresini yaptı… Mevcut başkan muharrem Can, yeniden başkan seçildi… Can, önceki gün mazbatasını aldı… Mazbatasını alırken önemli mesajlar verdi. BTP’li Can, “Milli mücadele döneminde milletçe ortaya koyduğumuz birlik ve beraberlik ruhunu, bugün de milletçe ortaya koymalıyız. Zira ülkemiz içte ve dışta çok ağır tehditlerle yüzleşmektedir. Uygulanan mevcut sistemle kısırdöngü olan bu sorunun çözümü mümkün değil” dedi… BTP’li Can’a katılıyorum, Türkiye sırat köprüsünden geçiyor… Hepimiz dikkatli olmalıyız…

Xxxxxxxxxxxxx

YRP’li Aras haklı

YRP İl Başkanı Mehmet Aras, siyasetin renkli isimlerinden biridir. Önceki gün il binasında basın açıklaması yaptı… Bazı rakamlar paylaştı… “TÜİK verilerine göre; ülke nüfusunun % 45’i açlık sınırı, yüzde 85’i yoksulluk sınırının altında. Hükümet aç insanlar için, milyarlarca liraya samsuna golf sahası yapıyor. Marmaris’e yazlık, Ahlat’a kışlık saray yapıyor. Açız diyene İngiltere’de raflar boş diye cevap veriyor. Bizim dolu raflardan mal almaya gücümüzün yetmediğini göz ardı ediyor “dedi. Aras haklı, raflarda mal olsa ne olur, alım gücü her geçen gün düşüyor…