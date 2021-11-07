Salazar’ın yaptığı insanlık suçu: Yargılanmalı !..

Ebedi dostluk ve ezeli rekabet maçını tam 11 yıl bekledik. Nihayet karşı karşıya geldik. Bursaspor’u ağırladığımız Kocaeli Stadyumu’nun atmosferi müthişti. Ama bu maç bir de İsmetpaşa’da olsaydı, gerisini siz düşünün artık.

Maç güzel bir havada başladı. Taa ki 30. Dakikaya kadar…

Dino golünü attı, ama Cisse’nin gerçekten müthiş asistiyle…

Ben bu golü Cisse’ye yazdım… Bu çocuk müthiş…

Bize para basacak…

İşte 30. Dakikada, bizim evladımız, aslanımız Benhur’a, Zalazar isimli şey, öylesine zalimce bir röveşata vuruşu yaptı ki, çocuğun suratının dağılmaması, hadım olmaması işten değildi.

Bursaspor camiası da bu adamı acilen dışlamalı, hem takımını yaktı, hem de Bursa’nın tarihine bir kara leke sürdü…

Öldürücü darbenin yargılanması gerekiyor…

Bu hareketler sonrasında batılı ülkelerde, adamın kırmızı kartının yanı sıra, mahkeme mutlaka dava açıyor…

İlk yarı böylece 1-0 liderliğimizle biterken, Zalazar’ın vahşi hareketi, geceye damgasını vurdu…

Maçın ikinci yarısında Bursaspor toparlanır gibi olurken kontra atağa geçen Kocaelispor, golleri ikiledi. Bursa’nın 3’te 3’lük serisi sona erecekti…

Ancak 30.dakikadan itibaren 10 kişi oynayan Bursaspor disiplinden kopmadı, Kocaelispor ise bu kez geriye yaslanmak yerine gelişi güzel oynamaya başladı…

Bu anlayan Akçay, oyuna müdahalelerde bulunurken, riski de göze aldı…

Nitekim Bursaspor penaltıdan farkı bire indirdi. Son dakikalarda pili biten Bursa’ya karşılık daha alevlenen Kocaelispor vardı… maç sona ererken, iki maçlık kazanamama serisini kıran Körfez, yeniden zirveye yelken açtı…