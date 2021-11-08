Ak Parti’nin devleti ele geçirme çabası!

Devlet millet için vardır ve milleti temsil eder.Devlet dediğimiz organizasyon sadece iktidardan ibaret değildir.Danıştay, Sayıştay,bağımsız mahkemeler,meslek örgütleri,sivil toplum kuruluşları,siyasi partiler ve diğer temel kuruluşlar demokrasinin ve devletin vazgeçilmez temel unsurlarıdır.

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Siyasi partiler seçimle iktidara gelir ve ülkeyi yönetir.Ülkeyi yönetirken devleti ele geçirmeye çalışmazlar.Devleti ele geçirmeye çalışan iktidarlar önce kendilerini daha sonra da devleti yozlaştırır.Bu yozlaşma iktidar olmanın meşruiyetini ortadan kaldırır,toplumda gerilmelere,olağan üstü sonuçların doğmasına neden olur.Çünkü devleti ele geçirmeye çalışan iktidarlar demokrasiden uzaklaşan iktidarlardır ve bu çabaları onları bir şekilde siyasetin dışına iter.

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Bir zamanlar iktidara gelerek ülkemizi yöneten Menderes’in Demokrat Partisi,Demirel’in Adalet ve Doğru Yol Partisi,Özal’ın Anavatan Partisi yok oldu gitti.Ama Türkiye Cumhuriyeti devleti ayakta,ilelebet de ayakta olacak.

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AK Parti de uzun iktidar döneminde demokratik sistemle çatışan,kendince sivil toplum kuruluşu dediği başka kurumlar oluşturan,bu kurumlara ve kendine yakın diğer kurumlara kamu kaynaklarını aktaran,buradan yetişen elemanları devlet organlarında istihdam ederek devleti ele geçirmeye çalışan bir anlayışa evrildi.

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İlk akla gelen örnekler,TÜGVA,TÜRGEV,ENSAR VAKFI,Aziz Mahmut Hüdai Vakfı, Asitane Derneği, İlim Yayma Cemiyeti,dil ve edebiyat derneği gibi kuruluşlardır.

AKP iktidarı önce kamu yararına dernek ve vakıf statüsü verme yetkisini Danıştay’dan alarak Bakanlar Kurulu ve Cumhurbaşkanı kararına bağladı. Arkasından Büyükşehir yasasına belediyelerin kamu yararına derneklere kaynak aktarmalarını sağlayacak hükümler koydu.Kendisine yakın dernek ve vakıflara hızla kamu yararına dernek statüsü yanında ciddi vergi muafiyetleri getirerek bunları ekonomik ve kurumsal açıdan kuvvetlendirdi.Yasal kılıf oluşturdu. Bu yasal kılıfın hukuk devleti,eşitlik,adalet ilkelerine uygun olmadığını umursamadı.İşte bu anlayış yozlaşmanın başlama nedeni oldu.

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Bu yozlaşan uygulama İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin el değiştirmesinden sonra yeni yönetim tarafından ortaya çıkartılmaya başlandı.Belediyenin (İBB) AKP’nin elinde bulunduğu dönemde, 2015-2019 yılları arasında 38 taşınmazı çoğunluğunun TÜGVA, TÜRGEV ve ENSAR Vakfı olmak üzere dernek ve vakıflara verdiği, TÜRGEV’in üniversite kurduğu (İbni Haldun Üniversitesi) yirminin üzerinde yurt işlettiği,aynı şekilde Ensar Vakfı’nın da 60 civarında yurt işlettiği, İlim Yayma Cemiyeti’nin ise 190 yurt,70 eğitim merkezi ve75 şube ile çalıştığı anlaşılıyor. Bu dernek ve vakıfların Kocaeli’deki durumu ise bilinmiyor.

Bu anlayışa düşen siyasi partiler yozlaştığı gibi,bu durum siyasi sistemi de yozlaştırmaya başlıyor. AKP’nin devleti ele geçirmeye dönük bu uygulamasının siyasi tarihte yerine alan yukarıda bahsettiğim siyasi partileri aratır mahiyette olduğu bugün daha iyi anlaşılıyor.

AKP’nin devleti ele geçirme çabası kısa siyasi tarihimizi hatırladığımızda nafile. Son dönemde gün yüzüne çıkan ve şiddetlenen bu çaba, AKP için örneklerinde olduğu gibi siyasi bitişin başlangıcı gibi gözüküyor.Siyasi partiler birer araç ama milletin refahı ve devletin bekası ise temel amaçtır. Umarım bu siyasi atmosferden ülkemiz fazla yıpranmadan kurtulur.