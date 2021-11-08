İyi Parti, “Benim küfürbazım iyidir” diyemez

Türkiye pek çok şey yaşamıştı, ama böylesini görmemişti.

İyi Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın Bingöl’de bir şehit yakınına küfretmesi, “bacısını becermeye” kalkması, tek kelimeyle terbiyesizliktir.

Bunun provokasyonla, onunla bununla açıklanabilir tarafı yoktur.

Bu küfür olayı, Lütfü Türkkan’ın yıllardır baskı altında tuttuğu kişiliğinin dışa vurumudur.

Kendisini de, partisini de güç durumda bıraktı.

“Milletvekili algısına” zarar verdi.

Yıllarca yazdım…

Lütfü Türkkan’ın gerçek yüzünü kamuoyuna anlatmaya çalıştım…

Sanırım İyi Parti, “benim kişisel bir hesabım olduğunu” sandı, gereğini yapmadı.

İşte sonuç ortada!

Lütfü Türkkan, artık “taşınamaz” bir noktada.

Ne partisi taşıyabilir, ne de Türkiye Büyük Millet Meclisi.

Parası pulu ve de serveti, onun bu terbiyesizliğini temizleyemez.

Yapılması gereken

Önceki gün İyi Parti’den bir açıklama yapıldı.

“Lütfü Türkkan, Genel Başkan Meral Akşener’in isteği üzerine grup başkanvekilliğinden istifa etti” dendi.

Tabii bu, Lütfü Türkkan’ın görevden alınmasının kibarcası.

“Görevden alma” ile “istek üzerine istifa etmek” aynı şey.

Peki, yeterli mi?

Yetmez.

Lütfü Türkkan’ın “grup başkanvekilliği” görevinden alınması, onun yaptığı büyük terbiyesizliğin üstünü örtemez.

Çünkü şehit yakınına yöneltilen “bacını ne bileyim ne yapayım” küfrü, unutulması mümkün olmayan bir terbiyesizlik.

Bu yazıyı dün sabah saatlerinde yazdım.

Saat 14.00’deki “parti grup toplantısı” henüz yapılmamıştı.

Yani parti grubundan, “disipline sevk edilmesi” kararının çıkıp çıkmadığını bilmeden yazdım.

Eğer Lütfü Türkkan, kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edilmezse, İyi Parti başına büyük dert almış olur.

Her gün sabah akşam tepesinde boza pişirirler.

Lütfü Türkkan’ın o küfrünü sürekli gündemde tutarak, İyi Parti’nin başarı ivmesini aşağı çekmeye çalışırlar.

O küfür, herkesin ağzına sakız olur.

Nasıl müteahhit Mehmet Cengiz’in “Milletin a…. koyacağız” küfrü aradan yıllar geçmesine rağmen hâlâ dillerdeyse, Lütfü Türkkan’ın şehit yakınına “Bacını s…..” demesi de unutulamaz.

Bunun bedelini de Lütfü Türkkan’dan çok İyi Parti öder.

Türkkan, zaten artık kuyunun dibinde.

Parası hariç her şeyini kaybetti.

Bu saatten sonra serveti de bir işe yaramaz.

İyi Parti akıllı davranmalı, “Lütfü Türkkan kamburunu” derhal sırtından atmalı.

Partiyle ilişkisini derhal kesmeli.

Bu da yetmez

Lütfü Türkkan’ı milletvekili yapan partisi.

Bu nedenle İyi Parti sorumlu davranmalı, Lütfü Türkkan’ı milletvekilliğinden de istifa ettirmeli.

Zaten bu saatten sonra Lütfü Türkkan TBMM’nin kapısından içeri nasıl girecek, kadın milletvekillerin ve Meclis’teki kadın çalışanların yüzüne nasıl bakacak, çok merak ediyorum.

Özetle…

İyi Parti, bir gün hatta bir saat dahi kaybetmeden Lütfü Türkkan’ın defterini derhal dürmeli.

Eğer bunu yapmazsa, “o terbiyesizliği” kabullenmiş olur.

Bu, “Benim küfürbazım iyidir” anlamını taşır.

Milletin karşısına çıkıp inandırıcı bir söz söyleyemez.

Yakaladığı ivmeyi hızla kaybeder.

İyi Parti gerekeni, kendine yakışanı mutlaka yapmalı!