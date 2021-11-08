Atatürk, İstanbul’un ikinci Fatih’i

Yarın 10 Kasım. Atatürk’ün ölümünün 83’üncü yıl dönümü…

Bugünkü yazımda BTP lideri Hüseyin Baş’ın Atatürk ile ilgili açıklamasına yer verdim.

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Hatırlanacağı gibi Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, geçtiğimiz hafta BTP Kocaeli İl Kongresi’ne katılmıştı…

Bir biriden önemli mesajlar vermişti. Atatürk’ün kendisine dil uzatanlardan da Müslüman olduğunu söylemişti…

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Cumu hutbesinde Atatürk’e yer vermeyen Diyanet İşleri Başkanlığı’nı sert bir dille eleştirmişti…

Diyanet İşleri Başkanlığı’na Alevi kökenli bir vatandaşın getirilmesi gerektiğini söylemişti…

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BTP lideri Hüseyin Baş’ın bu çıkışı dikkat çekmişti…

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, bu kez partisinin Hatay İl Kongresi’nde de Kocaeli İl Kongresi’nde söylediklerinin benzerini söyledi…

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BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, şu değerlendirmede bulundu;

“Bize bir mahkumiyet psikolojisi yaşatıyorlar. Biz mahkumiyet sınıfındaki insanlarız. Yokluğa, parasızlığa mahkum edildik, sosyal statümüz düşürüldü. Bizi bir çemberin içine aldılar ve 'dünya seni kıskanıyor' diye diye dünyaya rezil ettiler, Türk milletini dünyaya rezil ettiler. Böyle bir şey olabilir mi! İşte o zaman biz millet olarak bunun karşısında duracağız.

“Marketlere kesilen cezalar vatandaşa ödensin”

Vatandaş ağır vergi, ceza ve zamlar altında ezildi. Çok basit bir matematik koyuyorum ortaya. Yüzde 18 KDV var, kimi arabada yüzde 220 ÖTV var. Bu milletin cebinden bunu alarak bu ülke güçleniyorsa biz KDV'yi yüzde 58 yapalım, ÖTV'yi yüzde 500 yapalım, milleti 300 lira asgari ücrete mahkum edelim ve ekonomi kalkınsın. Adam kalkmış marketlere 2,5 milyar lira ceza kesmiş, mantığa bak! Bu parayı kimden aldı bu marketler? Sizden aldı, benden aldı: Parayı niye bize vermiyorsun? Şimdi o marketler 2,5 milyar liranın zararını kimden çıkaracak? Yine bizden çıkaracak. İşte bu ülkedeki enflasyonun, pahalılığın temelinde vergiler, cezalar ve hukuksuz işlemler yatıyor.”

“Ayasofya’da mevlid için başvurduk, müftülük karıştı”

Mustafa Kemal Atatürk’ün vefat yıl dönümü olan 10 Kasım’da Ayasofya’da Atatürk adına mevlid okutmak için girişimde bulunduk. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde Cumhuriyetimizin kurucusu merhum Mustafa Kemal Atatürk için 10 Kasım'da Mevlid-i Şerif okutmak üzere İstanbul Valiliği'ne başvuru yaptık. Niye valiliğe başvurduk? Önce biz müftülüğe gittik, müftülük karıştı, müftülük almadı dilekçemizi. Aklınızda olsun Ayasofya müftülüğe değil, hala valiliğe bağlı!

“Bugün bütün Fetihleri Atatürk sayesinde kutluyoruz”

Neden böyle bir başvuru yaptık. Anlatayım. Bakın Atatürk 4,5 yıl İngiliz işgali altında kalmış bir İstanbul'u işgalden kurtardı. İstanbul'un iki tane fatihi vardır. Birisi 1453 yılında İstanbul'un kapılarını Türklere açan Fatih Sultan Mehmet Han'dır, ikincisi de, diğer bütün fetihlerimizi anlamlı kılan, bugün bu fetihleri kutlamamızın arkasındaki teminat olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı olmasaydı biz bugün hiçbir fethimizi kutlayamayacaktık. İsimlerimiz bile Türkçe olmayacaktı. Biz bunların tamamını Atatürk'e borçluyuz. Biz kurucumuz için Ayasofya'da mevlid okutmak için başvuru yaptık ve tabi kuduranlar oldu, izin vermeyiz diyenler oldu. Ben bu insanların Atatürk ile ne alıp veremediği var anlamıyorum diyeceğim de anlıyorum biliyorum. Atatürk ile sorun yaşayanları gördüğünüzde hiç kuşkunuz olmasın; O, emin olun ki İngiliz’in sermayesinin uşağıdır, Yunanın sermayesinin uşağıdır. Başka hiçbir şey olamaz.

“50 yılımızı daha çaldırmayın”

Bağımsız Türkiye Partisi olarak Türkiye’nin gelecek 50 yıllarını kurtarmaya talibiz. Benim ne iktidar partisi ile ne muhalefet partileri ile çekiştiğim bir durum yok. Sadece bir soru soruyorum; yıl 2050- Türkiye Cumhuriyeti, ne hayal ediyorsun? Bırak 2022'yi,2023'ü. Bırak bana 1071'de Malazgirt'ten girdim bin sene sonra 2071'de şunu yapacağım demeyi, benim çocuğumun yaşayacağı dijital dünyaya sen ne anlatıyorsun? Size bunun cevabını verene gidin oyunuzu verin ama bunun cevabını size veremiyorlarsa emin olun bugün yaptıkları siyaset sizin gelecek 50 yılınızı daha çalmak içindir. Bakın gelecek 50 yıllarımızı çaldırmayalım, gelin bu 50 yılları birlikte inşa edelim. Atatürk'ün 'En hakiki mürşit ilimdir' sözü ile birlikte ilimi kullanalım, bilimi kullanalım, teknolojiyi kullanalım ve hakikaten geleceğin dünyasında babam Prof. Dr. Haydar Baş'ın her zaman söylediği kainat devleti olacak Türkiye Cumhuriyeti'ni hem birlikte inşa edelim.”

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Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) lideri Hüseyin Baş’ın konuşmasını sizinle paylaştım…

Özetle şunları söyledi;

-Atatürk ile sorun yaşayanlar İngiliz ve Yunan sermayesinin uşaklarıdır…

-Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı olmasaydı biz bugün önceki hiçbir fethimizi kutlayamayacaktık…

-‘Dünya seni kıskanıyor' diye diye Türk milletini dünyaya rezil ettiler…

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BTP lideri Hüseyin Baş, CHP’den daha iyi Atatürk’ü savunuyor…

CHP’den daha iyi söylemlerde bulunuyor…

Kimsenin cesaret edemediği konulara değiniyor…

BTP’li Baş, bu açıklamalarıyla, sol kesimin de gönlünde taht kuruyor.

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Demokrat Parti’de gövde gösterisi

Demokrat Parti Kocaeli 7.Olağan İl Kongresi önceki gün İzmit Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde gerçekleştirdi. Kongreye Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve DP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt da katıldı… Kongreye gerçekten de ilgi büyüktü… İl Başkanı Mustafa Nazlıgül, çok başarılı bir organizasyon yaptı… Genel başkan Gültekin Uysal alana gelirken yapılan meşale gösterisi muhteşemdi. Partililer Uysal’a büyük ilgi gösterdi. Coşkulu geçen kongre, Demokrat Partililere moral olurken, bu kalabalığı gören Cumhur İttifakı’nın da muhtemelen morali bozulmuştur.

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ATATÜRK düşmanlarının

kütüphanelerde yeri olmamalı!

İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Şanbaz Yıldız, Başiskele’de kurulacak kütüphanede Mustafa Armağan’ın kitaplarının yer alacak olmasına tepki gösterdi. Yıldız, “Başiskele’de çok geç de olsa bir kütüphane çalışması var. Bu çalışmayı AKP’li Başiskele Belediyesi yürütüyor. Belediye kütüphane için 17 Kasım’da bir kitap alım ihalesi gerçekleştirilecek. Satın alınacak kitaplarla ilgili liste yayınlandı. 20 bin kitap içerisinde bizim ilk dikkatimizi çeken Mustafa Armağan’ın kitapları oldu. Atatürk’e düşmanlığı ile bilinen, sürekli olarak yakın tarihimizi karalayan Armağan bir süre önce Atatürk’e hakaret suçundan hapis cezası almış bir isim. Bu ismin kitaplarının kütüphanede yer almasını doğru bulmuyoruz. Atatürk’e hakaret suçundan hapis cezası almış, Atatürk düşmanı bir kimsenin kitapları kütüphanelerimizde yer almamalı” dedi. Bakalım AKP’li Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, gelen tepkileri dikkate alıp, Atatürk düşmanı Mustafa Armağan’ın kitaplarını listeden çıkaracak mı?

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Sosyal medya ve dinsizlik!

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Şanlıurfa'da bir toplantıda, "İnsanlar bilinçli olarak dinden uzaklaştırılıyor. Tarihte görülmediği kadar sosyal medya ve iletişim kanalları ile gençlerimize, çocuklarımıza sürekli dinsizlik aşılanıyor. Uyarıcılık görevimizi yapmalıyız "dedi. Ben bu görüşe katılmıyorum… Diyanet İşleri Başkanlığı, sosyal medyayı bahane ederek, insanları dine yönlendiriyor.

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Uyandırma Servisi

UYANDIRIYOR!

1 Ocak 2022 itibariyle maaşlar

Cumhurbaşkanı 100.750 TL

Em. Cumhurbaşkanı 40.300 TL

Em. Başbakanlar 30.225 TL

Em. Milletvekilleri 17.413 TL

Vaiz (1/4) 7.150 TL

Öğretmen (1/4) 6.253 TL

Mevcut Asgari ücret 2.825 TL

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SP’li Mutlu’dan

adaylık sinyali

Saadet Partisi’nin Başiskele Belediye Başkan adayı Zafer Mutlu idi… Mutlu, yüksek bir oy aldı. Ama, AKP’nin gerisinde kaldı… SP İl Başkanı Zafer Mutlu, önceki gün partisinin Başiskele İlçe Kongresi’ne katıldı… Burada yaptığı konuşmada, “2 ay gibi kısa bir süre içinde çok güzel arkadaşlıklar kurduk. Seçim heyecanını dalga dalga yürüttük ancak zaman yetmedi. Biz kazansaydık ilçemizde karma bir yönetim oluşacaktı. Bu hedefimize şimdilik ulaşamadık, ancak bu maçın ikinci yarısı da var” dedi. Yani Mutlu bu açıklamasıyla, bir nevi 2024 için adaylık sinyali verdi.