Natalia gitti, voleybol bitti

Voleybolda büyük hüsran yaşanıyor… 1. ve 2.Lig temsilcilerimiz haftayı ağır yenilgilerle kapattı… Efeler de Sultanlar, boynumuzu büktü…

Türkiye Voleybol Liglerinde ilimizi temsil eden takımlarımız gerek erkekler, gerekse kadınlar kategorisinde hüsran dolu bir haftaya imza attı. 1.Lig’deki en üst düzeyde bulunan Kağıtspor, Kula deplasmanında 2-0’ı koruyamadan 3-2 yenilirken, herkesi kahretti

Voleybol 1.Ligi temsilcimiz Büyükşehir Belediye Kağıtspor, Kula Belediye deplasmanına çıktı. Manisa’daki maçta ilk iki seti lehine kapatan temsilcimiz, inanılmaz hatalarla ‘Bitti’ denen maçta ev sahibinin geri dönmesine adeta yardımcı oldu ve fileden 3-2 mağlup ayrıldı. Efeler tutarsız sonuçlarla 7.sıraya indi. 5 maçta 2 galibiyet 3 yenilgi alan ekip, 7.sırada yer alırken, 6 puan topladı. 6 set alan takım, 9 set verdi ve zirveden hayli uzaklaştı.

2.Lig kadınlar ve erkekler liglerindeki toplam 4 takımımız da hüsran dolu bir haftayı geride bıraktı. 1.Lig’de Kağıtspor en azından 2 setle 1 puan alabilirken, 2.Lig takımlarımızın tamamı 3-0 yenilmekten kurtulamadı ve kara bir haftayı geride bıraktı. Kadınlar 2.Ligi 4.Grup temsilcimiz İhsaniye deplasmanda Çiftlikköy’e, İzmitspor evinde Bilecik ekibine, Erkekler 2.Lig 1.Grup’ta ise Karamürsel Avrupa’ya, Gebze de Okyanus’a aynı skorlarla set alamadan 3-0 yenildiler.

Bir zamanlar Nasaşspor, AEG Eti Kandıra, Petkimspor ve Kocaelispor gibi takımlarla hem erkekler hem de kadınlarda Avrupa’yı titreten Kocaeli kentinin üzerine ölü toprağı serildi. Özellikle deprem faciasından sonra Kocaelispor’un yatırımları kısması ve şubeyi kapatması, sonun başlangıcı oldu. Düşe kalka yol alabilen takımlar ancak 2.Ligi zorlayabilirken, bu ligde de maddi dengelerin farklı olması, takımlarımızı adeta idman takımı haline getirdi. Büyükşehir’in Kağıtspor kanalıyla yaptığı yatırım ise henüz karşılığını bulamadı.