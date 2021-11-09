Dev adamı, efesi, perisiyle ve gerisiyle: Salonda yokuz

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor’un erkek voleybol ve basketbol takımları, Efeler ve Süper Lig hayaliyle yol alırken, bu yıl hüsran yaşatıyor. İzmitli Periler de potada hedeflerinden uzaklaştı. Yüksek rakamlı yatırımlar yapılan salon sporlarındaki çöküş, acilen masaya yatırılmalı. Dev Adamlar sahasında TED’e de yenilmekten kurtulamadı, Efeler, Manisa’da 2-0 öndeyken, 3-2 mağlup oldu.

İZMİT BELEDİYE BASKET VE KAĞIT VOLEYBOL 7., KAĞIT BASKET 13. SIRADA…

Zirveyi unutan deplasmanlı salon ligleri takımlarımız içerisinde en üst düzeydeki temsilcimiz İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, Süper Lig’de 7.sırada yer alıyor. Voleybol 1.Lig temsilcimiz Kağıtspor da 7.sırada ve her geçen gün eriyor. Türkiye Basketbol Ligi’ndeki temsilcimiz Kağıtspor ise 13.sırada ve son derece kötü bir görüntü çiziyor. AEG Eti Kandıralı, Nasaşlı, Kocaelisporlu günlerimizi özlüyoruz.