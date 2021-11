Mahzar Müfit Bey, Mustafa Kemal hareketinin genel sekreteri gibiydi. Her işle uğraşırdı. Günlük olayları notlarına yazar, harcamalar için gereken parayı bile o bulurdu.

Tarih; 30 Ağustos 1922’den çok önce, 8 Temmuz 1919’dur. Mustafa Kemal, Mahzar Müfit Bey’in günlük olayları not aldığını bildiğinden onu yanına çağırtır ve der:

“Şimdi sana söyleyeceklerimi not et, ama sen ve ben dışında kimse bilmeyecek buraya yazılanları.”

Ve yazılması gerekenleri bir bir söyler Mustafa Kemal.

“7-8 Temmuz 1919, Erzurum, sabaha karşı.

Bir: Zaferden sonra hükümet biçimi Cumhuriyet olacaktır.

İki: Padişah ve hanedan hakkında zamanı gelince gereken işlem yapılacaktır.

Üç: Örtünme ve fes kaldırılacak, şapka giyilecektir.”

Bunları duyan Mahzar Müfit Bey’in elindeki kalem düşer!

Paşa sorar: “Niye durakladın?”

Mahzar Müfit Bey cevabını esirgemez. “Darılma ama paşam, sizin hayal peşinde koşan taraflarınız var!”

Atatürk devam eder: “Bunu zaman gösterir. Sen yaz!”

Beşinci maddeye gelindiğinde Mahzar Müfit Bey yatmak için müsaade ister. Zira bu madde “Latin harfleri kabul edilecek.” diye başlar.

Mahzar Müfit Bey’in tahammülünün kalmamış olduğu surat ifadesinden bellidir. Zaten gün de ağarmıştır. Yatmaya çıkan Mahzar Müfit Bey’in aklında tek bir cümle vardı herhalde: “Şu bizim paşa amma da hayalperest.”

Bu olanlar üzerinden yıllar, uzun yıllar geçer ve Mahzar Müfit Bey anlatır:

-Şapka devrimini açıklamış olarak Kastamonu’dan dönüyordu. Ben de kafileyi seyrediyordum. O an öyle bir şey gördüm ki gözlerime inanamadım. Mustafa Kemal’in yanında oturan Diyanet İşleri Başkanı’nın başında bir şapka vardı! Ben bunu hayretle seyrederken, Atatürk otomobili yavaşlattı, durdurdu, beni çağırdı. En sonunda da şu cümleyi söyledi:

“Azizim Mahzar Bey, notlarına bakıyor musun? Kaçıncı maddedeyiz?”

Bizim Paşa gerçekten büyük bir hayalperestti. Ama en büyük işleri başaran tüm insanlar, bu işleri ilk olarak hayal ederek başlar. Van Gogh; ilk olarak resmini hayal eder, daha sonra da bu hayalini resmederdi. Mozart, melodisini kafasının içinde en az bir kere çalmadan onu kâğıda dökemezdi. Küçük bir çocuk ne olmak istediğine karar vermeden, kendisini o mesleği yaparken hayal etmeden onun için emek veremez. Aslında her büyük adım hayal kurmak ile atılır. Hayaller, bizim attığımız adımın düzgün bir şekilde yere basması için gereken kaslarımız gibidir. O kaslar olmadan ayağımız yere yamuk ve şekilsiz bir şekilde iniş yapar.

Atatürk’ümüz, umutsuz bir vaka olan “hasta adamı” iyileştiren o mucizevi doktorumuz… Bir baba idi Atatürk. Yeni doğmuş olan bebeğine nasıl nefes alacağını, nasıl yürüyeceğini, nasıl konuşacağını öğreten bir baba idi. Vatanını sil baştan tekrar yaratan, hiçbir zaman vazgeçmeyen, milleti için tek bir saniye dinlenmeyen bir liderdi Atatürk.

Çok büyük bir hayali daha vardı Atatürk’ümüzün. Belki de gönlünden geçen en büyük isteklerden biriydi bu. Dünya turuna çıkmak, tüm dünyayı gezmek istiyordu. Yeni ülkeler görmek, diğer milletlerin yaşayış tarzlarını görmek, onları incelemek istiyordu. Bu dünya turunu yapmak istemesinin pek çok sebebi vardı ama bunlardan en önemlisi ve öne çıkanı, Türk dili ve tarihi ile ilgili yaptığı çalışmalarını genişletmek istemesiydi. Bu hayalini bile milletine yarar sağlamak için kurmuştu Atatürk. Aynı tüm hayatını çocuğunun üstüne kuran bir baba gibi, milletini düşünmediği tek bir an yoktu.

Size minnettarım Ata’m. Tüm hayallerinizde var olduğumuz için teşekkür ederiz. Her hayalinizi sürdürmeye, onları yaşatmaya devam edeceğiz. Siz rahat olun.

Ruhunuz şâd olsun.