Atatürk’ü anmak ve anlamak!..

Çocukluk yıllarımda, İzmit’in işgal yıllarında yaşadıkları çileyi, Yunan askeri tarafından şehit edilen büyük amcamızı, İzmit’in kurtuluş öyküsünü dinledim.

Ailem, onları esaretten kurtaran ve daha sonra da Cumhuriyet’i kuran Mustafa Kemal Atatürk’ü çok seviyordu. Ben ve kardeşlerim de bu sevgi ile büyüdük.

İlkokul öğretmenim Havva Birkan ve sonrasında Ortaokul ve Lise’de öğrencileri olmaktan onur duyduğum insanlar da aynı sevgi ve saygı içindeydiler.

Bizim çocukluk ve gençlik yıllarımızda Ulusal Bayramlar halkın da katılımıyla ve coşku içinde kutlanırdı.

Özgürlük savaşının önderi, Cumhuriyet’in kurucusu Atatürk’ü, O’nu yitirdiğimiz 10 Kasım gününde ise, saygı ile anardık.

Zamanla O’nu sevmeyen, nefretle anan; “Osmanlı Devleti’ni yıkmakla, İngiliz ajanı olmakla, dinsiz olmakla” suçlayan, “annesi ve kendisi hakkında ağır ithamlarda bulunanların” da olduğunu gördüm!

Kimi komşumuzdu; Kurban Bayramlarında kurban derilerini Türk Hava Kurumu’na bağışlamak yerine, dini derneklere veriyorlar, kimi zaman sohbetlerde Atatürk aleyhine sözler söylüyorlardı!

Üniversite yıllarımda “Siyasi Tarih, Uluslar arası İlişkiler, Cumhuriyet Tarihi, Siyaset Bilimi ve uluslar arası İlişkiler en çok yoğunlaştığım dersler oldular.

Siyasi Tarih dalında Yüksek Lisans çalışması yaparken, birçok kaynağa başvurarak araştırıp hazırladığım konulardan biri de “2. Abdülhamit Dönemi” idi.

BİLİM rehberiniz olursa, “ÖNYARGILARINIZ” hızla yok olur!

Abdülhamit’i “Kızıl Sultan” olarak görmedim!

Ama, yanlışlarını da yok sayamadım!

Osmanlı’yı yıkıp yok eden gerçeğin, Osmanlı’nın bilim, teknoloji ve ekonomi bilincinden yoksun kaldığı, Fransa başta olmak üzere yabancılara verdiği ekonomik, sosyal ve siyasal imtiyazlar ve son olarak Alman emperyalizminin tuzağına düştüğü için çöktürüldüğünü ve emperyalist paylaşıma uğradığını gördüm.

Üniversite öğrenimimden bu yana 45 yıl geçmiş.

Bu arada 1991’den bu yana gazete köşe yazarı ve 16 yıl Kocaeli Üniversitesi’nde “Siyaset Bilimi” hocalığı yaparken, yazdığım her yazı, verdiğim her ders için ciddi kaynak araştırmaları yaparak, “BİLİMSEL SORUMLULUK” namusuyla görev yaptım.

Siyasetle de aktif olarak ilgilendim.

Bu alanda saygı da gördüm. Ama “Siyaset tutsağı” olmadım ve aktif siyaset yaşamıma kendi irademle 1998’de nokta koydum.

Elbette, temel bir siyasal tercihim var.

Her insanın da olmalı.

Ama, “BİLİMSEL GERÇEKLER” dışında hiçbir görüşün kölesi olmadım!

Dünden bugüne birileri, “YENİ OSMANLI” rüyası görüyor!

Birleri de “ŞERİAT DÜZENİ” düşleri kuruyor!

Bu tercihlerin, emperyalist çıkarlara hizmet edeceğini ancak hiçbir koşulda gerçekleşemeyeceğini göremiyorlar!

Çünkü onlar da başka bir “ eğitim süreci” yaşadılar!

Onların beyinleri de küçük yaştan itibaren yıkandı!

Ama, bu ülkede “İNSANCA ve KARDEŞÇE YAŞAMAK” ve emperyalist hesapları birlikte bozmalıyız!

Tarihi geriye götürmek mümkün değildir.

Osmanlı da, saltanat düzeni ile bir kişi ya da sülaleye köle olmak da tarihe gömüldü!

Çağımıza uygun, BİLİMİN ışığında, KİN ve NEFRET duygularını yok ederek, kardeşçe yaşayacağımız bir büyük Türkiye için ortak bir çaba göstermeliyiz.

Bu duygularla;

Özgürlüğümüzü, Cumhuriyet’i, temel hak ve özgürlükleri borçlu olduğumuz Mustafa Kemal Atatürk’ü bedensel olarak yitirmenin 83. Yılında rahmet ve saygı ile anıyorum.