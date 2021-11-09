Doğruluk testi

Günümüzde insanlarının genellikle kendilerinde değil de başkalarında aradığı, aslında ilk önce kendisinde olması gereken davranış biçimi doğruluk. Türkiye’mizde çok kullanılan ve duyulan sözcüklerden birisi olan doğruluğun genel anlamı herkes tarafından kendi değer yargılarına göre bilinse de gerçekte ne anlama geldiği çoğu kişi tarafından bilinmiyor. Ya da işine gelmiyor!

Doğruluk nedir? Türkçemizde kısaca, dürüst olma, ahlak, yasal düzenlemeler, örfi adet ve teamüllere uygun davranmak anlamına gelmektedir.

Biraz açarsak; Doğruluk; İstiklal Marşı’mızda, her ne kadar kaldırılmış olsa da andımızda ve farklı sosyal siyasal ve çalışma alanlarda en çok karşımıza çıkan sözcüklerden birisidir. Halk dilindeki anlamı dürüst olmak, doğru yoldan gitmek ve adaletli olmak anlamlarını ifade etmektedir. Doğruluk, ayrıca düşüncelerin gerçekle uyuşması ve yargıların gerçeğe uyması anlamlarına da gelmektedir.

Doğruluk sözcüğünün kullanıldığı alanlara göre ifade ettiği hallerden aklımıza gelenlere bakalım:

- Ahlaken ve yasal düzenlemeler çerçevesinde doğru olana yakışan uygun davranış, adalet ve dürüstlük.

- Düşüncelerin gerçekle uyuşması, önermelerin gerçeğe uygun olması.

- Düşüncenin gerçekleşen eylemle kendi kendisiyle uyuşması, yargı ve önermelerin gerçeğe uygun olması.

- Açık olması, kendini zorlamadan, zorlanmadan ve anlaşılabilir şekilde ortaya koyması.

- Ölçülen veya değerlendirilen konulardaki her türlü çıkar, hile ve art niyetten arınmış hakkaniyete uygun olması,

- Zamana bağlı olup, deneye dayanan doğrular. Bu doğrular, belirli koşullar altında, belirli bir zaman noktasında gerçekleşmiş olmakla içerik kazanırlar.

- Zamana bağlı olmayan, zamanına bakılmaksızın, her zaman her yerde geçerli olan doğrular.

- Toparlayacak olursak; Gerçek, aslına uygun nitelikler taşıyan, sahici. Yapay olmayan. Yalan olmayan, doğruluğu bozacak hilesi olmayan.

- Düşünülen, tasarımlanan eylemlerin ahlak kuralları ve yasal düzenlemelere arkasına dolanmadan bağlı olan…

- Doğadaki gibi olan, doğayı ve doğanın kurallarını olduğu gibi yansıtan. Temel bir nesne veya bir nitelik olarak var olan, varlığı inkâr edilemeyen…

- Elverişli, yararlı, müsait, orantılı, oranlı. Yakışır, yaraşır, uygun ve kabul edilebilir.

- Doğrulara ve doğru sonuçlara götüren davranışların çizdiği yolu gösteren ve takip eden,

- Sözünde ve davranışlarında doğruluktan ayrılmayan, ahlak ve yasal kurallara uygun, yanlışsız.

- Sosyal, siyasal ve iş hayatında duruş biçimi, konum, tavır.

- Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle ulaşıp bulunduğu, belirlenen yeri ile, bulunduğu konum içindeki koşulların hepsi, vaziyet, biçim, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon.

- Yaşananlarla ortaya çıkanlar karşısında, tutum, davranış, muamele ve hareket.

- Dıştan gözlemlenebilecek tepkilerin toplamı. Uyaranlar ve uyarılar karşısındaki tepkilerinin bütünü.

Adalet: Hakkı olduğu yerde dürüstçe hakkını arama ve uygun düşeni alma. Hakkı olmayan yerde bir hak iddiasında bulunmama, başkalarının hakkı olanı verme.

Yasalarla sahip olunan hakların herkes tarafından kullanılmasının sağlanmasına eylemli saygı.

Farklı da olsa düşünceleri samimiyetle dinleyip inceleme gereken saygıyı gösterme. Kabul etmeme halinde bile nezakete uygun davranma…

Kendi kendimizi doğruluğun neresindeyiz noktasında sınava tabi tutarken yararlı olabileceğini düşündüğümüz ögeleri kısaca dillendirmeye çalıştık. Haydi bakalım herkes kendisine küçük bir sınav yapsın ve baksın ve görsün ki; Doğruluğun neresindeyim?