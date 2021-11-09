Hastaneler S.O.S veriyor

Son günlerde artan vaka sayıları yüzünden hastanelerin ve yoğun bakım servislerinin bu yoğunluklara cevap vermekte zorlandığını duyuyoruz. Özellikle,Covid ve Covid’e bağlı nedenlerle yaşamını yitirenlerin ailelerinden kulağımıza gelenler, bizlere anlatılanlardan çok farklı.

Vatandaş Covid’e yakalanıyor, hastaneye kaldırılıyor, test sonucu 24 saat sonra çıkıyor. Pozitif vakanın hemen servise alınması gerekiyor ama yatak yok. Durumu ağır olanlar için yoğun bakım servislerine ihtiyaç duyuluyor ama yine boş yatak yok.

Bir yandan aile öte yandan hastane, haldır haldır yoğun bakımda boş yatağı olan hastane arıyor. Şanslı olanlar hemen bulabiliyor olmayanlar ise müşahede bölümlerinde yatak boşalmasını bekliyor.

Ama bugün sorsak yoğun bakımların doluluk oranları yüzde 60 -70 seviyesinde denir. Ancak durum hiç de öyle değil.

Kocaeli’de yoğun bakım eksikliği var!

Hemen hemen herkes yoğun bakıma yatması gereken hastası için tanıdıklarını devreye sokuyor. Farklı ilçelere ve özel hastanelere başvurarak yoğun bakım yatağı arıyor.

Yoğun bakıma girip nefes darlığı, kalp krizi, organ yetmezliği ya da hastane mikrobundan ölenlerin ise ölüm belgelerine ölüm nedeni olarak “Bulaşıcı Hastalık” denmiyor.

Kısacası Covid tanısıyla hastaneye kaldırılan ve haftalar sonra vefat edenlerin birçoğu normal ölüm olarak kabul ediliyor.

Günlük verilerde açıklanan ölüm sayılarının hangi kritere göre belirlendiğini anlamış değilim.

Hastanelerde durum çok parlak değil; aciller, poliklinikler ve Covid’liler hepsi birbirine girmiş durumda.

Aşıya güvenip tedbiri elden bırakanlar da vaka sayılarının artmasına neden olan bir diğer grup. Üç aşısını da olan ve yine de Covid’e yakalanmış hatta yaşamını yitirmiş yakınlarımıza tanık oluyoruz.

Aşının bir kalkan olmadığı ve aşı olanlarında asgari tedbirlere uyması gerektiğini bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Bilindiği üzere Sağlık Bakanlığının 7 Kasım verilerine göre, 347 bin 783 test yapılmıştı. 25 bin 304 yeni vaka tespit edilirken 200 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu.

Halen aramızda olan ve gücü kuvveti yerinde olan Covid ile mücadelede en büyük silah, virüse yakalanmamak. Tedbiri elden bırakmadan bu anlamda çok önemli… Hastanelere düştüğünüzde başınıza gelecekleri bilseniz ne o maskeyi çıkartırsınız ne de gereksiz yere kalabalıkların arasına girersiniz. Elinizden dezenfektanı hiç düşürmezsiniz.

Sağlıklı günler dilerim…

Haluk Özçakmak 2 yıl aradan sonra iş başı yapıyor

Gölcük Belediyesi Basın Yayın Müdürü Haluk Özçakmak sağlık sorunları nedeniyle uzunca bir süredir istirahat ediyordu. Ameliyatını olan ve tedavi sürecini tamamlayan Özçakmak, 2 yıl aradan sonra yeniden Gölcük Belediyesi Basın Yayın Müdürlüğündeki görevine geri dönüyor. 12 Kasım Cuma günü işbaşı yapacak olan Özçakmak’a şimdiden başarılar diliyor ve bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.

Engin Paşaoğlu, Türk Sağlık Sen’e aday oldu

Türk Sağlık Sen’in 7. Olağan Genel Kurulu, 20 Kasım Cumartesi günü saat 11.00’de MÜSİAD Sosyal Tesisleri’nde yapılacak. Çoğunluğun sağlanamaması durumunda ise kongre 27 Kasım’a ertelenecek. Ömer Çeker’in başkanlığını yürüttüğü sendikanın genel kurulunda Çeker’in dışında Engin Paşaoğlu da aday olacağını açıkladı.

SEKA Devlet Hastanesi’nde görevli Engin Paşaoğlu adaylığını şu cümlelerle açıkladı; “Sağlık çalışanlarımızın çalışma yaşamına ilişkin sorunlarını çözmek, ortak çıkarlarını ve haklarını korumak, geliştirmek, çalışanlar arasındaki birlikteliği ve dayanışmayı sağlamak amacıyla kurulan, Türk Sağlık Sen’in uzun yıllar boyunca üyeliği, değişik kademelerinde de yöneticiliğini yapmak bana her zaman gurur vermiştir. Bizler büyük bir aileyiz.

Türk Sağlık Sen olarak Kocaeli'nde her zaman marka bir sendikacılık anlayışı içerisinde büyük projelerimizle beraber, öncelikle üyelerimiz ve tüm sağlık çalışanlarımızın gönüllerinde taht kurmak amacıyla kutlu ve güzel bir yolculuğa başlamış bulunmaktayız.

Sevdası millet mücadelesi, hak ve adalet olan sendikamızın bayrağını Kocaeli’de zirveye taşımak için, Türk Sağlık Sen’in 7.Olağan Genel Kurulu’nda Türk Sağlık Sen Kocaeli Şube Başkanlığına aday oldum”

Kadir Durmuş, güven oyunu artırmış

Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB)’nin kongresi 13 Mayıs 2018 tarihinde yapılmıştı. Seçimlerde de mevcut Başkan Kadir Durmuş ve Kocaeli Minibüs ve Otobüsçüler Odası Başkanı Mustafa Kurt yarışmıştı. 403 yöneticinin oy kullanma hakkının bulunduğu kongrede 379 üye oy kullanmış; Kadir Durmuş 196, Mustafa Kurt ise 183 oy almıştı. Yani Kadir Durmuş 13 oy farkla başkanlık koltuğuna oturmuştu.

Kocaeli Esnaf ve SanatkarlarOdaları Birliği seçimlerinde, diğer odaların yönetim kurulu üyelerinden oluşan delegasyon oy kullanır. Odalarda ise yönetim kurulları 7,8 ya da 9 kişiden oluşur. 13 oy farkla 2018 seçimlerini alan Durmuş, bu seçimlerde oy farkını 40’a çıkarttı. Bu da demek oluyor ki en az 3 oda daha olağanüstü genel kurulda Kadir Durmuş’un tarafına geçti. Kadir Durmuş, olağan genel kurula 6 ay kala güven oyunu, artırarak almış oldu. Şimdi ise gözler 5-6 ay sonra yapılacak olan birlik seçimlerinde…

Benim düşüncem şudur ki, 2022 yılında yapılacak olan birlik seçimlerinin heyecanı kalmadı. Çünkü bu sonuçtan sonra, muhtemelen Kadir Durmuş’un karşısına rakip çıkmayacak.