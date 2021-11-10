Bir otoyol macerası

Son birkaç yıldır, yılda bir ya da iki kez İzmit – Milas arasında seyahat ederim.

Yol toplam 650 kilometre. Doğal olarak yol boyunca molalar veriyorum.

Yol güzergahı boyunca çok güzel dinlenme mekanları var. Mütevazı mekanlarda tanışıp dost olduklarım var.

Köy pazarları var örneğin. Zeytin, zeytinyağı, meyve-sebze, yumurta, peynir, köy ekmeği alışverişi yapabiliyorum.

Gelenbe’den kavun almadan geçmek mümkün değil!

Karnınız mı acıktı, Saruhanlı girişinde, koruluk bir alanda yer alan kır lokantasında hesaplı ve güzel bir öğle yemeği yiyebilirsiniz.

Manisa civarlarında mevsimin en güzel meyvelerini üreticisinden alabilirsiniz.

İzmir’den sonra Aydın otoyoluna giriyorsunuz. Söke çıkışından otoyoldan ayrılıyorsunuz.

Söke’ye gelmeden yol üzerindeki çöpşiş lokantaları da ayrı bir seçenek.

Ezcümle; güzel, keyifli bir yolculuk yapabiliyorsunuz.

İlk kez bu yıl, İzmit’e dönerken OTOYOL üzerinden seyahat etmeyi yeğledim.

Otoyol güzergahında, yukarıda sözünü ettiğim insan, doğa ve mekangüzellikleri yok! Yol çevresi büyük ölçüde kıraç, ağaçsız ve insansız!

Örneğin, Soma önünden geçerken termik santralin kent ve insanlar üzerine çökerttiği kirliliği görüyorsunuz!

Güzergah boyunca, dinlenme alanları var. Çok konforlu ama ağaçsız mekanlar!

Üstelik, mütevazı bir yemeğin bedeli hayli yüksek!

Sonra, Bursa’ya yakın bir mesafede “Gişeler” geliyor ve “hesap” diyor!.. İzmir’den Bursa’ya kadar otoyola 171.50 TL ödüyorsunuz!

Bursa çıkışında ikinci kez otoyol güzergahına giriyorsanız, Altınova çıkışındaki gişede de 44.00 TL ödeyeceksiniz!

Dahası var; otoyol üzerinden seyahat ederseniz, hızınız da yükseliyor! Aracınızı ne kadar hızlı kullanırsanız, yakıt gideriniz de o ölçüde artıyor!

Bir de, Osmangazi ve Yavuz Sultan köprülerinden geçerek İstanbul’a gidecekseniz, Osmangazi için 147.00 TL ve Yavuz Sultan köprüsü içinde 27.50 TL daha ödeyeceksiniz!

Yani; Milas ya da Bodrum’dan İstanbul’a seyahat edecek mütevazı bir aracın otoyol, köprüler ve akaryakıt için yaklaşık olarak 700-750 TL bedel ödemesi gerekiyor!

İki kişi üzerinden düşünürseniz, uçakla seyahat daha ucuza geliyor!

Bu kadar mı?

Hayır!

Otobüs, kamyon ve TIR araçları için ödenecek geçiş bedelleri binek araçlarından daha yüksek. O araçlar, Akdeniz ve Ege bölgelerinden İstanbul’a ürün taşıyor! Taşıma bedelini de vatandaş ödüyor!

İzmir-İstanbul otoyolunu işleten yabancı ortaklı şirket, araç başına 35 dolar + KDV üzerinden anlaşma yapmış! Dolar arttıkça ödenecek miktar da artıyor! Aracıyla geçenler bu bedelin bir kısmını ödüyor! Bugünkü dolar fiyatı ile 9 X35 = 315 TL + KDV olan bedelin bir kısmını aracıyla geçenler ödüyor, kalanını bu ulusun HAZİNESİ, bu otoyol ve köprülerden geçmeyen vatandaşların vergilerinden ödeniyor!

Ve daha uzun yıllar bu ağır bedeller ödenecek!

Bir başka olay;

Otoyol güzergahı üzerindeki dinlenme alanlarını işletmelere belirli bedellerle kiralayan OTOYOL İŞLETMESİ, 2036 yılına kadar T.C. Devletine hiçbir kira ödemeyecek! (CİMER açıklaması)

“Kamu-Özel İşbirliği” adı verilen, DOLAR üzerinden uzun vadeli işletme hakkı verilen, her yıl Hazine’den bu şirketlere dolar bazında oluk gibi para ödeyen anlayış nasıl bir anlayıştır?

ULUSAL ÇIKAR ve HAK BİLİNCİMİZE NE OLDU?

Bu kadar saf, uysal ve boyun eğici hale nasıl geldik?

SOYULUYORUZ…

Farkında mıyız?