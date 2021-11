Atam, ampul ile kararan dünyadaki tek ülkeyiz!

İYİ Parti İzmit İlçe Başkanı Dr. Pelin Coştur Filiz, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü’nde Atatürk’e mektup yazıyor…

Daha önce iki kez mektup yazdı…

Bu yıl üçüncüsünü yazdı…

Başkan Filiz, mektubunda mevcut durumu Atatürk’e bildiriyor.

Başkan Filiz’in “Sevgili Atam” diye başlayan mektubunu birlikte okuyalım;

SEVGİLİ ATAM.

Bu sana yazdığım üçüncü mektup.

Biliyorum ki, cennet bahçelerinden ülkemizin son durumunu öğrenmek istiyorsunuz. Geçen seneden beri ne değişti diye sorarsanız…

Ülkeye yapılan kötülükler devam ediyor ATAM.

Dünyayı yönetenleri önünde diz çöktürdüğün ülkemiz büyük bir ekonomik ve siyasal kuşatma altında. Türk lirası her gün değer kaybediyor. 1 Ocak’ta asgari ücretle 388 litre benzin alınırken bugün 330 litre alınıyor. 6,2 gr altın alınırken bugün 5 gr alınıyor. 201 litre Ayçiçek yağı alınırken bugün 146 litre alınıyor. 1470 metreküp doğal gaz alınırken bugün 1260 metreküp alınıyor. Çalışanların neredeyse %60’ının asgari ücretli olduğu ülkemizde, asgari ücret 1 Ocak’ta 380 dolar iken bugün 290 dolara düştü. Sosyal barış tamamen tehdit altında.

SOSYAL DENGEMİZ İYİCE SARSILDI

Halkımız çok ciddi geçim zorluğu yaşıyor, esnafımız kepenk kapatmak zorunda kalıyor. Eğitim, yerli ve milli olma özelliğini kaybetmek üzere. Yabancılara her gün yeni imtiyazlar tanınıyor. Ülkenin stratejik kurumları özelleştirme adı altında tamamen milli olmayan unsurlara bırakılmış durumda. Mülteci akınları iyi yönetilmediği için sosyal dengemiz iyice sarsıldı. Uluslararası ilişkiler kurumsal değil, iktidarın bekası için tek kişi tarafından yürütülürken Cumhuriyeti emanet ettiğin gençlerimizin %80’i bu ülkeden gitmek istiyor. Nüfusumuzun yarısını oluşturan ve kalan yarısını da yetiştiren kadınlarımıza şiddet ve kadın cinayetleri de aynen devam ediyor.

SENİN ADIN HUTBELERDE OKUNMUYOR

Camilerimiz iyice tek adam siyasetinin merkezi oldu. Artık toplantılarını camilerde yapıyorlar. Senin Cumhuriyeti ilan ettikten hemen sonra kurduğun Diyanet İşleri Başkanlığı hiçbir hutbede senin adını anmazken ve ülkemiz yoksulluk, yolsuzluk ve yoksunluktan kırılırken tek laf etmeyip sürekli belden aşağı fetva veren bir kuruma dönüştü.

TEK ADAM VE SEVAP İŞLEME

İktidarın temsilcileri sürekli güzel dinimizi özünden uzaklaştırıp kendileri için kullanıyorlar. Daha 3 gün önce, tek adama oy vererek sevap kazanacağımızı bile söylediler. Halbuki Ali Şeriati ne demişti; “Eğer din ölmeden önce bir işe yaramazsa, öldükten sonra hiçbir işe yaramaz.” Bunlar, Allah’ın evinin temiz vicdanlar olduğunu unutup cenneti bile oyla satıyorlar.

YEMEK TOPLAYAN ANNELER

Artık bu güzel ülke;

Sokaktan yemek toplayan annelerin,

Çocuklarım aç diyerek kendini yakan babaların, atanamadığı için intihar eden öğretmenlerin, borcunu ödeyemediği için kendini köprüye asan insanların olduğu bir ülke.

Yani sevgili ATAM, ampul ile kararan dünyadaki tek ülkeyiz!

Sizler düşmanla savaşarak bu güzelim ülkeyi kurdunuz, biz ise sizin sayenizde yönetici koltuklarında oturup bütün değerleri ayaklar altına alan kirli bir zihniyetle savaşıyoruz.

İYİ PARTİ HER GEÇEN GÜN BÜYÜYOR

Ama çok güzel gelişmeler de var ATAM…

Ülkemizin getirildiği karanlık noktada güneş gibi doğan İYİ Parti her geçen gün daha da büyüyor.

Nasıl ki; 1915 Çanakkale savaşında size geri çekilmenizi söyleyen savaş komutanı Liman VonSanders’e “Hayır” deyip Conkbayırı’nı terk etmeyerek tarihin akışını ve Türk milletinin makus talihini değiştirdiniz,

Nasıl ki; 1919’da Samsun’a çıkıp Kurtuluş Savaşını başlatarak kişisel çıkarlarını işgalcilerin siyasi amaçlarıyla birleştiren mandacılara “Hayır” dediniz,

İYİ Parti’de inancını, cesaretini ve azmini sizden alıp 4 yıl önce kuruluşuna engel olmaya çalışan her şeye “Hayır” diyerek son 4 yılda ülke siyasetinin gidişatını değiştirdi.

CESARET, ESARETİ KABUL ETMEMEKTİR



Cesaret; bir zorluk ya da tehlike karşısında geri çekilmeyip mücadele etmektir.

Cesaret; herkes bırakıp gittiğinde ben buradayım diyebilmektir.

Cesaret; esareti kabul etmemektir.

Cesaret; inanmadığın yoldan ayrılmak, yanlış olana hayır diyebilmektir.

Ülke menfaatine olmayan her şeye “Hayır” diyebilen bir lider olarak bizlere örnek, diğer milletlerin mücadelesine ilham kaynağı oldunuz.

GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEM

Ülkemiz zor zamanlardan geçerken sizden aldığımız ilham ve güçle ülkenin her yerinde kapı kapı, köy köy, şehir şehir dolaşarak gidişata “Hayır” diyoruz.

Siz saltanatı kaldırarak tek adam rejimine son verip “Egemenliğin kullanılması hiçbir surette hiçbir kişiye, zümreye, aileye ve sınıfa bırakılamaz” diyerek egemenlik hakkını millete vermiştiniz. Biz de bu ucube tek adam yönetimine son vererek ülkemizi demokrasi ve adalet yolunda İyileştirilmiş ve Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme geçirmek için var gücümüzle çalışıyoruz.

CUMHURİYET KADINI OLARAK SÖZ VERİYORUM



Sevgili ATAM,

Ülkemizi karanlıklar içinde bırakan bu düzeni bozarak ülkemizin yeniden adaleti ve liyakati temel alan sizin çizdiğin yolda ilerlemesi için bütün engelleri aşacağımıza bir Cumhuriyet kadını olarak söz veriyorum”

YILLAR DEĞİŞİYOR, AMA SORUNLAR DEĞİŞMİYOR

İYİ Parti İzmit İlçe BaşkanıDr. Pelin Coştur Filiz’in Atatürk’e mektubunu yukarıda sizinle paylaştım…

Bu üçüncü mektup…

İlk iki mektupta olduğu gibi, üçüncü mektupta da sorunlar aynı…

Yıllar değişiyor, ama sorunlar değişmiyor.

MHP’li Kurt ve dış güçler!

MHP İl Başkanı Yunus Emre Kurt, önceki gün Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cemal Kaplan’ı ziyaret etti… Ziyarette ilginç söylemlerde bulundu. Kurt, yerel seçimlerde aday çıkaracaklarını söyledi… Ekonomiye de değinen MHP’li Kurt, “Oyun biraz daha büyük. Eskiden ben de sevmezdim dış güçler lafını, ama gerçekten varlar” dedi… Kurt, koltuğa oturduktan sonra dış güçleri hatırladı… Adnan Menderes’in iktidar olduğu günden beri, şu dış güçler hikayesini dinliyoruz. Nasıl ki zam yapanlar pandemi mağduriyeti yapıyorsa, iktidar ve küçük ortağı da dış güçler mağduriyeti yapıyor.

Nazlıgül’ün keyfi yerinde

Demokrat Parti’nin Kocaeli İl Kongresi önceki gün İzmit SDKM’de yapıldı… Kongreye DP Genel Başkanı Gültekin Uysal da katıldı… Muhteşem bir kalabalık oluştu… DP’liler yeniden partilerini hatırladı. Bu organizasyonda en büyük pay sahibi, İl Başkanı Mustafa Nazlıgül’dür. Nazlıgül ve yönetim kurulu üyeleri, oluşturdukları bu kalabalıkla, partiye ne kadar hakim olduklarını gösterdi. Anlaşılan Demokrat Parti, önümüzdeki seçimlere damgasını vurmaya hazırlanıyor.

Lastik İş Sendikası Karacan’ı anıyor

Lastik-İş Sendikası, sendikanın Onursal Genel Başkanı Abdullah Karacan’ıölümünün 3. Yıldönümünde program düzenledi. Abdullah Karacan’ı Anma Töreni Programı yarın saat 11.00’de Bağçeşme Mezarlığı’nda yapılacak. Genel Başkan Alaaddin Sarı, bütün üyeleri anma programına davet etti.

YRP’li Can’dan önemli mesajlar

Yeniden Refah Partisi (YRP) İl Başkan adayı Mustafa Can, oldukça iddialı. Kocaeli’yi yeniden Milli Görüş’ün kalesi yapacağını söyleyen Can, “Başkan seçilirsem, Kocaeli olarak Türkiye ortalamasının üç katı oy oranı alamazsam görevi iade ederim” dedi. Bunlar iddialı söylemler. Bakalım yıllardır Milli Görüşe hizmet eden Can, çok arzuladığı il başkanlığını kazanabilecek mi?

Sunay Akın, Kocaeli Marmara Koleji’ne geliyor!

Şair, yazar, gazeteci, araştırmacı, tiyatro oyuncusu Sunay Akın, İroni Yapım’ın organizasyonuyla Kocaeli Marmara Koleji’nde Yüz Yüze gösterisi ile izleyiciyle buluşacak. Okulun içindeki Hasan Ali Yücel sahnesindeki gösteri 16 Kasım Salı günü gerçekleşecek. Yüz Yüze gösterisini izlemek isteyenler biletlerini Biletix’den alabilirler. Detaylı bilgi için: İroni Yapım – 0536 468 73 54

Sağlıkçılar icraat bekliyor

Türk Sağlık-Sen Kocaeli Şubesi Başkanı Ömer Çeker, Kocaeli Devlet, İzmit Seka Devlet Hastanesi, Kandıra Kazım Dinç ve Gebze Fatih Devlet Hastaneleri’ni ziyaret etti… Çeker ziyaretlerde Sağlık Bakanlığı’nın artık söz değil, icraat yapmasını beklediklerini ifade etti.Pandemi döneminde büyük bir özveri ile çalışan sağlık çalışanlarına her türlü hakları verilmeli. Bunu hak ediyorlar.

e-Duruşma hayırlı olsun

Bilim ve teknoloji gelişiyor. Yeni icatlar hayatımıza giriyor… Son icat da e-Duruşma… Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, duruşmalara sesli ve görüntülü katılmaya imkan sağlayan e-Duruşma'nın 81 ilde uygulanmaya başladığını açıkladı. Peki e-Duruşma nedir? Açıklayalım; e-Duruşma sistemi avukatların bulundukları yerlerden online olarak taraf oldukları Hukuk Mahkemesi duruşmalarına katılmalarını sağlamak için tasarlanmış olan sistemdir.e-Duruşma, hayırlı ve uğurlu olsun.