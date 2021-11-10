Zorunlu sadeliğin kıymeti

Daha önceki bazı yazılarımızda küresel iklim krizinin yaratması beklenen birtakım etkilerden bahsetmiştik.

Ancak genellikle tabiat üzerindeki etkileri ve buna bağlı olarak ekonomik ve siyasi sonuçları açısından tartışılan bu sorunu bu hafta, üzerinde daha fazla düşünmemiz gerektiğine inandığım, toplumsal değişim açısından ele almak istiyorum.

Bir başka ifadeyle, küresel iklim krizinin toplum hayatımıza ve dolayısıyla bireysel hayatlarımıza ne gibi etkileri olabileceği üzerinde, sizlerle beraber düşünmek istiyorum.

Öncelikle iklim krizi ile birlikte insanlığın, zorunlu olarak sadeleşmeyi ve tüketimi azaltmayıtemel alan bir döneme gireceğini düşündüğümü ifade etmeliyim.

Bu dönemi temsil eden anlayışlardan biri olarak sürdürülebilirlik akımının temelinde,mevcut imkanları uzun süre kullanma ilkesi yattığı için, bu durumun günlük hayatımıza yansıması da kaçınılmaz olacaktır.

Aldığımız bir eşyayı uzun süre kullanmak gibi.

Yaklaşık olarak otuz seneyi aşkın bir süredir yoğun bir tüketim toplumu haline ge(tiri)len ülkemizin zorunlu olarak sadeliğe yönelmesi söz konusu olduğunda, tüketim çılgınlığının hemen her kesim için adeta bir salgın hastalık haline geldiğini de düşünürsek, toplum psikolojinin nasıl etkileneceğini kestirmek pek zor olmasa gerek…

Geçmişe baktığımızda ülkemizdeki ekonomik krizlerin yoğunluğu, daha da geriye gidildiğinde savaşların çokluğu sebebiyle önceki nesillerin hayatında tasarruf kültürünün, günümüz tabiriyle sürdürebilirlik eğilimininhakim olduğunu söylemek mümkündür.

Nitekim geçmişte el zanaatına dayalı işlerin ve tamirata dayalı mesleklerin revaçta olmasının bir nedenini de burada görmek gerekir. Zira tasarruf kültüründe eskiyen veya bozulan bir şeyin hemen yenisini almaktan ziyade, eskisini kullanılabilir hale getirerek ömrünü uzatmak esas olarak kabul edilmektedir ve dolayısıyla bunu sağlayan meslekler önemli bir işleve sahiptir.

Ancak son dönemlerde ülkeye giren sıcak para ve tüketime dayalı bir toplum modeliyle ekonomiyi canlı tutma anlayışı, geçmişten gelen bazı mesleklerin devamını durdurmuştur.

Yani eski değerlerin yerini alan yeni değerler, mesleklerin varlığını ve niteliğini de etkilemektedir.

Bunun yanında dünya ile birlikte ülkemizde yeni bir döneme girmektedir. Özellikle son dönemde ülkemizde yaşanan ekonomik kriz, varolan kaynakları tasarruflu kullanma zorunluluğunuaçıkça ortaya koymakta ve bu anlayışın daha hızlı bir şekilde hayata geçirilmesini gerekli kılmaktadır.

Tasarrufun hayatımızda önemli bir değer ve tutum olarak yer alması isebahsi geçen ve son dönemde giderek azalan meslek gruplarının işlevsel hale gelmesini sağlayacak, mesela her nevi tamirat işleri popüler olacaktır kanaatindeyim.

Bizim, “günün günü var!” düsturunu genetik kodlarınayerleştirmiş bir millet olarak, her şeye hazırlıklı olmak gibi bir ruh halimiz vardır. Bir müddettir başka hallerin tesirinde kuytularda yattığı görülen bu ruh halinin yeniden canlanması da, krizle beraber dünyadaki sistem değişikliği ile söz konusu olacak diye düşünüyorum.

Kısacası:

Küresel iklim krizinin toplumsal değişime zemin teşkil eden değerleri beraberinde getireceğini; bu bağlamda,zorunlu sonuçlarından biri olacağı anlaşılan sadelik ve tasarruf eğiliminin, geçmiş nesillerin “elindekinin kıymetini bilme” anlayışını bir değer olarak yeniden kıymetlendireceğini ön görüyorum.

Kimin için mi?

Esasında hepimiz ancak daha da çok, tüketim çılgınlığı içerisinde hemen her şeye kolayca sahip olmaya alış(tırıl)mış yeni nesil için.

Ve bunu geleceğimiz için önemli bir umut olacağını düşünüyorum.

Zira insan kıymetini bildiğine sahip çıkar, onu korumaya çalışır.

Geleceğimizi temsil eden gençlerin “kıymet bilmeleri” hem ülkemizin hem de dünyanın kurtuluşuna kapı açacaktır.

Saygılarımla…