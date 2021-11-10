Lütfü Türkkan olayı ve siyasal ahlakta çifte standart

Sevgili okurlarım, İyi Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın Bingöl’de “bir şehit yakınının bacısını becermeye kalkmasından” sonra, televizyonlarda günlerdir sürdürülen tartışmaları izliyorsunuz.

Mutlaka dikkatinizi çekmiştir, parti liderlerinin her biri deyim yerindeyse “kendine Müslüman”!

Bencil bir davranış içinde…

Kendisinin ve arkadaşlarının yanlışlarını görmeyip, karşısındakinin yanlışları üzerinde “tepinme” peşinde.

*Ben partilimin yanlışlarını görmeyeyim, hatta yanlış yapanı ödüllendireyim, ama diğer bir partili yanlış yaparsa tepesine tepesine vurayım…

*Bizim arkadaşımız yanlış yaptı tamam, ama sen ve arkadaşların da pek çok yanlışın altına imza atmıştınız…

Lider tartışmalarının temelinde bunlar yatıyor.

Siyaset nedir, siyasal ahlak nedir?

Siyaset, basit anlatımıyla “toplum yönetimi” demektir.

Toplum, “ahlakla” yönetilir.

Bu nedenle toplumu yöneten siyasetçiler “ahlaklı” olmalıdır.

Siyasal ahlakın temelinde…

*”Yalan söylememek” vardır.

*”Hırsızlık yapmamak” vardır.

*”Hak yememek” vardır.

*”Halkı dinle aldatmamak” vardır

*”Rüşvet almamak” vardır.

*”Verdiği sözden dönmemek” vardır.

*”Tuzak kurmamak” vardır.

*”Pusuya düşürmemek” vardır.

*”Adam kayırmamak” vardır.

*”Kimseyi arkadan vurmamak” vardır.

*”Devlet malına el uzatmamak” vardır.

*”Halka hesap verebilir olmak” vardır.

*”Şeffaf olmak” vardır.

*”Yasa ve yönetmelikleri, ayırım yapmadan uygulamak” vardır.

*”Eleştirmek, ancak hakaret etmemek” vardır.

Bunlar, bütün dinlerin ve bütün uygar toplumların kabul ettiği ortak yaşam ilkeleridir.

Şimdi soruyorum, yukarıdaki ilkeleri esas alırsak, bizim siyasetimiz genelde ahlaklı mıdır?

Toplum yönetimimiz, “ahlak ilkelerine” sahip midir?

Yani…

*Bize “yalan” söylenmekte midir?

*Bizde “devlet malına el uzatma” var mıdır?

*”Adam kayırmada” ne durumdayız?

*”Halka hesap verme ve şeffaflıkta” ne haldeyiz?

Gerisini siz değerlendirin, işte ülkemizin geldiği nokta burasıdır.

“Siyasal ahlakın zerresinin kalmadığı” bir dönemi yaşıyoruz.

Siyaset, yani toplum yönetimi “ahlakla” yapılır.

Siyasette ahlak olmadığı zaman, toplumun diğer kesimlerinden ahlaklı olmalarını bekleyemezsiniz.

Bunun dinle ve dindarlıkla bir ilgisi yok.

Hele siyasetçiler ahlaksızlıklarını dindar görüntüleriyle örtmeye çalışıyorlarsa durum daha vahimdir.

Bu,“siyasal ahlaksızlığın” daniskasıdır.

Yeri gelmişken bir kez daha belirteyim, “Dindar kişi, ahlaklıdır” diye bir kural yoktur.

“Din” başkadır, “ahlak” başkadır.

Din; doğru olan şey ne olursa olsun, emredileni yapmaktır.

Ahlak ise; emredilen şey ne olursa olsun, doğru olanı yapmaktır.

Aralarında böyle bir çerçeve farkı vardır.

Tekrar Lütfü Türkkan olayına dönersek

Bizde “siyasal ahlakta” çifte standart uygulanıyor.

Bizim siyasetçiler, “doğruya doğru, yanlışa yanlış” diyemiyorlar.

Onlara göre, özellikle “yanlış” değişken.

Eğer “yanlış”ı kendileri veya arkadaşları yapmışsa, gereğini yerine getirmiyorlar.

“Özür ve istifa” mekanizmasını çalıştırmıyorlar.

Görmemezlikten,duymamazlıktan geliyorlar…

Üstünü örtüyorlar, küllendiriyorlar…

“Yanlış”ıbir başka partili yapmışsa, işte o zaman “ahlak havarisi” kesiliyorlar.

Oysa “yanlış” yanlıştır, “suç” suçtur.

“Yanlış yapan” ve “suç işleyen” iktidardaki partinin üyesi ise, “yanlış” ve “suç” ortadan kalkmaz.

Yanlış yapan da suç işleyen de, ister iktidarda ister muhalefette olsun, bedeli neyse ödemelidir.

Lütfü Türkkan olayı, siyasal ahlakta “çifte standart” uygulandığını iyice ortaya çıkardı.

Kendisinin ve arkadaşlarının yanlışlarına yıllardır sesini çıkarmayan, gereğini yapmayan ve yaptırmayan AKP Genel Başkanı Erdoğan, Lütfü Türkkan yanlış yapınca, İyi Parti’yi linç etmeye kalktı.

Şimdiye kadar yanlışa “yanlış” deseydi, yanlış yapan partili arkadaşları ile ilgili gerekeni yapmış olsaydı, elbette Lütfü Türkkan konusunda da söz söylemeye hakkı vardı.

Ancak kendi arkadaşlarının yanlışlarını görmemezlikten gelen, hatta bazılarını ödüllendiren Erdoğan’ın, Lütfü Türkkan’la ilgili İyi Parti’ye yüklenmesi doğru bir davranış değil.

İyi Parti tarafına gelince…

İyi Parti, Lütfü Türkkan’ın davranışının “kabul edilebilir olmadığını” açıkladı ve Türkkan’ın grup başkanvekilliğinden istifa etmesini sağladı.

Ama daha önce de yazdığım gibi, yeterli değil.

Bu bedel, yapılan yanlışla işlenen suçla eşdeğerde değil.

Küfür olayının yaşandığı ilk gün, cuma günü, Lütfü Türkkan’ın defteri dürülmeliydi.

Genel Başkan Meral Akşener televizyonların karşısına çıkıp, “Lütfü Türkkan yanlış yaptı, parti olarak biz bu yanlışın yanında olmayız, bu nedenle kendisini tedbirli olarak partiden ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk ediyoruz” demeliydi.

Veya…

Türkkan nasıl Akşener’in isteğiyle grup başkan vekilliğinden istifa ettiyse, partiden de istifa ettirilebilirdi.

Gereken anında yapılmadı, muhalefetin ağzına “sakız” verildi.

Şimdi çiğniyorlar da çiğniyorlar…

Haksızlar, ama yakalamışlar fırsat bu fırsat deyip yükleniyorlar.

Hz. Ali ne demiş?

“Ayıbın en büyüğü, aynısı sende varken başkasını ayıplamaktır.”

Şimdi geçmişte benzer ayıpları olan AKP’nin, İyi Parti’ye “Lütfü Türkkan ayıbı” nedeniyle yüklenmeye hakkı var mı?

Yok, ancak kendinde böyle bir davranışı hak görüyor.

“Siyasal ahlakımızda çifte standart var” demem bundan.

İyi Parti, ne yapmalı?

İyi Parti; dediğim gibi hata yaptı, olay ortaya çıkar çıkmaz “Lütfü Türkkan kamburunu” sırtından atmadı.

Sonraki günlerde de “Tamam, bizim arkadaşımız yanlış yaptı, ama geçmişte sizin de pek çok yanlışlarınız olmuştu” diyerek, Lütfü Türkkan’ın hatasını “hafifletmeye” ve “normalleştirmeye” çalıştı.

Bu yöntemi kullanmamalıydı.

Lütfü Türkkan’ın hatasını, iktidardakilerin hatalarıyla örtmeye çalışmamalıydı.

Tam aksine, “Bakın, siz hatalarınızın gereğini yapmadınız, ama biz hatayı affetmiyoruz ve Lütfü Türkkan’ın partimizle ilgisini kesiyoruz” denmeliydi.

Zaman biraz geçti, işin tadı kaçtı, ama yine de İyi Parti gerekeni, kendine yakışanı yapmalı.

Başka çaresi yok.

Defalarca yazdım bir kez daha yazıyorum, Lütfü Türkkan öyle bir kambur ki, partide bulunmaya devam ettiği her dakika İyi Parti’ye “eksi” yazar.

Sonra…

İyi Parti, zor bir dönemden geçen ülkemizin umudu olmaya aday bir parti.

Yere sağlam basmalı.

Siyasal ahlakta çifte standart uygulayan partiler arasına katılmak eğiliminden, yol yakınken dönmeli.

Hatayı yapan kim olursa olsun, göz yummamalı, hataya “hata” demeli ve gerekeni yapmalı.

Topluma ancak böyle güven verebilir.