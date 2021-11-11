Rakamlar yalan söylemez: Golcülerin kralı bizde: Dino

1.Lig istatistiklerine baktığımızda, ilginç bir durum ortaya çıkıyor. Ligin kalburüstü takımlarından Kocaelispor, Play-Off’tan emin adımlarla Süper Lig’e yürürken, gol krallığında zirvede bulunuyor ama, diğer takım ve ferdi istatistiklerde ilk 5’e bile giremiyor. Rakamlar yalan söylemez ama bu rakamlar şaşırtıyor

BOLU, İSTANBUL, MANİSA FK, ANKARAGÜCÜ, SAMSUNSPOR VE HATTA MENEMEN BİLE ZİRVEDE…

Takım ve ferdi istatistiklere baktığımızda, maç başına şutta Boluspor, isabetli şutta İstanbulspor, topa sahip olma ve başarılı pasta Manisa, korner kazanmada Bursaspor zirveye kurulmuş durumda bulunuyor. Bu kategorilerde takım olarak Kocaelispor ilk 5’e bile giremiyor. Asistte Ankaragücülü Murat Uçar, şut ve isabetli şutta Bolulu Kassongo, başarılı pasta Samsunlu Recep Burak Yılmaz, başarılı pasta Manisalı Nizamettin, oyuncu geçmede Menemenli İbrahim Akanbi, hava topu kazanmada ise Samsunlu Tomane zirvede yer alıyor. Bu kategorilerde de ilk beşte hiçbir Kocaelisporlu futbolcu yer alamıyor.

EN ÖNEMLİ İSTATİSTİK: GOL KRALLIĞI… DİNO SERİYE BAĞLADI…

Tabii ki takım ve ferdi sıralamalarda en önemli ve öne çıkan, sonuca direkt etki eden kategori ise gol krallığı kategorisi oluyor. İşte burada, Kocaelisporlu Dino N’Dlovu tam 9 golle zirveye çıktı. Dino Balıkesir maçında (3-1) hat-trick ile başladığı seride, İstanbulspor (2 gol) (2-1), Keçiörengücü (Kendi yaptırdığı penaltıdan) (0-1), Denizlispor (1-1), Gençlerbirliği (1-2), Bursaspor (2-1) maçlarındaki golleriyle zirveye çıktı. Ankaragücülü Eren Derdiyok 8, İstanbulsporlu İbrahim Yılmaz (Biri Kocaelispor’a) 7, Eyüplü Umut Bulut 6, Bolulu Kassongo (Biri Kocaelispor’a) 6 gol attı. Sezonun bayında fazla kiloları ve sahada adım bile atamayacak kadar kötü oluşuyla ağır eleştiriler alan ve ülkeyi terk eden Dino, bir döndü bir döndü ve zirveye çıktı.